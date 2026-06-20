محمد ایرانی، از سفیران پیشین جمهوری اسلامی، معتقد است موفقیت چنین تلاشی تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات میان تهران و واشینگتن بستگی دارد.

او پنج‌شنبه ۲۸ خرداد در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: «ترمیم روابط آسیب‌دیده ایران با همسایگان عرب، مستقیما به موفقیت و کیفیت نهایی توافق گسترده‌تر میان تهران و واشینگتن وابسته است.»

به گفته او، اکنون که درگیری‌ها متوقف شده و یک تفاهم‌نامه اولیه روی میز قرار گرفته است، «ایران باید با رویکردی دیپلماتیک، منطقی و خوش‌بینانه برای خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی تلاش کند».

ایرانی تاکید کرد که تهران نمی‌تواند روابط خود را با کشورهای عربی و همسایگان منطقه‌ای، «در خلأ» ترمیم کند و دیپلماسی منطقه‌ای از نتیجه مذاکرات با واشینگتن جدا نیست.

روابط منطقه‌ای در سایه مذاکرات تهران و واشینگتن

اظهارات این مقام سابق جمهوری اسلامی، بازتاب‌دهنده موضوعی است که در رسانه‌های ایران نیز به چشم می‌خورد. جایی که بحث درباره روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از پیش با دیپلماسی پس از جنگ و تفاهم در حال شکل‌گیری میان تهران و واشینگتن پیوند خورده است.

یکی از استدلال‌های تکرارشونده در این بحث‌ها این است که جنگ اخیر، آسیب‌پذیری همسایگان عرب ایران را آشکار کرده و علاقه آن‌ها به دستیابی به تفاهمی پایدار میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.

بسیاری در تهران بر این باورند که کشورهای منطقه اکنون چنین توافقی را بهترین تضمین برای ثبات اقتصادی و فناوری خود می‌دانند.

ایرانی معتقد است نظم پایدار منطقه‌ای را نمی‌توان از بیرون وارد کرد یا تنها با توافق‌های نمادین به وجود آورد، زیرا کشورهای کوچک‌تر همچنان ناچارند میان قدرت‌های بزرگ منطقه، به‌ویژه ایران و عربستان سعودی، توازن برقرار کنند.

بسیاری از تحلیلگران نیز گفته‌اند کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ در حال بازنگری در دکترین‌های امنیتی خود هستند؛ به‌ویژه در ارتباط با گسترش نفوذ راهبردی و فناوری اسرائیل در منطقه.

چندین رسانه، از جمله اعتماد، ایسنا و اقتصادنیوز، نیز نوشته‌اند جایگاه بلندمدت تهران در نظم منطقه‌ای در نهایت به سرنوشت پرونده هسته‌ای و تفاهم گسترده‌تری که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال شکل‌گیری است، بستگی خواهد داشت.

در عین حال، تحلیلگران هشدار داده‌اند اگر دوره ۶۰ روزه مذاکرات کنونی به چارچوبی پایدار منجر نشود، همسایگان عرب ایران احتمالا همکاری‌های امنیتی، سایبری و دفاعی خود را با کشورهای غربی و دیگر قدرت‌های جهانی گسترش خواهند داد. روندی که می‌تواند باعث به حاشیه رانده شدن بیشتر تهران شود.

ایرانی همچنین معتقد است موفقیت مذاکرات نیازمند پشتوانه قوی داخلی برای تیم مذاکره‌کننده است تا بتواند «تاب‌آوری دوران جنگ را به توسعه در دوران صلح» تبدیل کند.

او گفت: «تیم مذاکره‌کننده باید احساس کند از حمایت ملت برخوردار است. باید نشان دهیم پایداری و مقاومتی که در درگیری‌های اخیر نشان داده شد، اکنون به‌تدریج در حال به ثمر نشستن است.»

این دیپلمات سابق در پایان نتیجه گرفت تا زمانی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بقای حکومت‌ها را بر امنیت جمعی ترجیح دهند و شکاف‌های بنیادین در توازن قدرت منطقه‌ای برطرف نشود، شکل‌گیری یک چارچوب امنیتی پایدار و بومی در منطقه، همچنان دور از دسترس خواهد بود.