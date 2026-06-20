پاکستان اعلام کرد که نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه میانجیگران پاکستان و قطر در گفتوگوهای یکشنبه در سوئیس شرکت خواهند کرد.عصر شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی عازم سوئیس شده است.پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه گفته بود که سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به سوئیس، به معنای آغاز مرحله دوم مذاکرات نیست و با هدف مطالبهگری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل انجام میشود.
شبکه سیانان در گزارشی مفصل به شرح وقایعی پرداخته که به امضای اعلامنشده یادداشت تفاهم واشینگتن و تهران از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ ورسای در پاریس پرداخته و نوشته است او هم امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و هم حتی دستیاران خود را غافلگیر کرد.
سیانان، در گزارش خود از تمایل ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بهعنوان «شتاب دیوانهوار» یاد کرده و افزوده دونالد ترامپ عصر چهارشنبه، درست زمانی که برای صرف شام در کاخ ورسای آماده میشد، با درخواستی ناگهانی هم میزبان خود، امانوئل مکرون، و هم برخی از دستیاران خودش را غافلگیر کرد: او میخواست توافقش با جمهوری اسلامی را همانجا و همان لحظه امضا کند.
بهنوشته سیانان، دیپلمات ارشد ترامپ در مسیر حرکت به سوی کاخ مطلع شده بود که متن توافق نهایی شده است اما از قبل مراسم امضایی برای دو روز بعد در اقامتگاهی فوقالعاده اختصاصی در دامنه کوههای مشرف به دریاچه لوسرن برنامهریزی شده بود. جیدی ونس، معاون رییسجمهوری و مذاکرهکننده ارشد آمریکایی این توافق، قرار بود برای امضای یادداشت تفاهم و آغاز دور بعدی مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود.
با وجود این، ترامپ مصر بود که توافق فورا اجرایی شود. او اصرار داشت همان شب آن را امضا کند. بهگفته مقامهایی که از جزئیات ماجرا اطلاع دارند، مکرون به آنها گفت که میتواند به سرعت این کار را هماهنگ کند.
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جشن صعود تیم ملی مکزیک به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ با حادثهای تلخ همراه شد. جایی که یک راننده وانت در میان هواداران حاضر در خیابانهای مکزیکوسیتی وارد جمعیت شد و چند نفر را زیر گرفت.
این حادثه پس از پیروزی یک بر صفر مکزیک مقابل کرهجنوبی و در جریان جشنهای خیابانی رخ داد. هزاران نفر در مرکز شهر برای جشن صعود تیم ملی تجمع کرده بودند که راننده یک وانت، که بنا بر گزارشها در شرایط عادی قرار نداشت، وارد جمعیت شد.
حادثه در میدان «دیویسیون دل نورته» رخ داد و خودرو پس از برخورد با یک تیر برق متوقف شد. پلیس بلافاصله راننده را بازداشت کرد و تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد.
این اتفاق در حالی رخ داد که مقامهای مکزیکوسیتی اعلام کردند پس از جشن گسترده هواداران فوتبال به مناسبت صعود تیم ملی مکزیک به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، در حال بررسی اعمال محدودیتهایی برای فروش و مصرف الکل در فضاهای عمومی هستند.
مقامهای شهری همچنین قصد دارند هفت نمایشگر بزرگ جدید در نقاط مختلف مرکز شهر نصب کنند تا جمعیت هواداران در یک منطقه متمرکز نشوند. در کنار این اقدام، نیروهای بیشتری برای جلوگیری از فروش غیرمجاز نوشیدنیهای الکلی توسط دستفروشان مستقر خواهند شد.
تیم ملی مکزیک در سومین دیدار مرحله گروهی خود ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آن چه «نقض تعهدات امریکا در برقراری آتشبس» خواند، اعلام کرد که تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته شد.
در این بیانیه آمده است: «تاکید میشود تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»
پیشتر قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرده بود که به دلیل ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، تنگه هرمز بسته خواهد شد.
این در حالی است که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از سفر هیات مذاکرهکننده به سوئیس خبر داد.
یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت آثار جنگ بر قیمت کالاها هنوز نمایان نشده و تورم ماههای اخیر، بهویژه در بخش مواد غذایی، ناشی از سیاستهای ارزی دولت بوده است.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، درباره این موضوع گفت: «مانع اصلی رشد اقتصادی، ناکارآمدی جمهوری اسلامی و سیاستهایی است که به کسری بودجه، تورم و انواع ناترازیها در اقتصاد دامن زدهاند.»
تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان از موضوعات داغ شبکههای اجتماعی است. کاربران با انتشار مطالبی در قالب طنز، کنایه، انتقاد و ابراز نگرانی، دیدگاههای متفاوت خود را درباره پیامدهای این توافق و آینده روابط تهران و واشینگتن مطرح کردهاند.
آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش کاربران میگوید