شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی مفصل به شرح وقایعی پرداخته که به امضای اعلام‌نشده یادداشت تفاهم واشینگتن و تهران از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در کاخ ورسای در پاریس پرداخته و نوشته است او هم امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه و هم حتی دستیاران خود را غافلگیر کرد.

سی‌ان‌ان، در گزارش خود از تمایل ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی به‌عنوان «شتاب دیوانه‌وار» یاد کرده و افزوده دونالد ترامپ عصر چهارشنبه، درست زمانی که برای صرف شام در کاخ ورسای آماده می‌شد، با درخواستی ناگهانی هم میزبان خود، امانوئل مکرون، و هم برخی از دستیاران خودش را غافلگیر کرد: او می‌خواست توافقش با جمهوری اسلامی را همان‌جا و همان لحظه امضا کند.

به‌نوشته سی‌ان‌ان، دیپلمات ارشد ترامپ در مسیر حرکت به سوی کاخ مطلع شده بود که متن توافق نهایی شده است اما از قبل مراسم امضایی برای دو روز بعد در اقامتگاهی فوق‌العاده اختصاصی در دامنه کوه‌های مشرف به دریاچه لوسرن برنامه‌ریزی شده بود. جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری و مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی این توافق، قرار بود برای امضای یادداشت تفاهم و آغاز دور بعدی مذاکرات فنی با جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود.

با وجود این، ترامپ مصر بود که توافق فورا اجرایی شود. او اصرار داشت همان شب آن را امضا کند. به‌گفته مقام‌هایی که از جزئیات ماجرا اطلاع دارند، مکرون به آنها گفت که می‌تواند به سرعت این کار را هماهنگ کند.

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