رویترز: سپاه از لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده سود خواهد برد
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت امپراتوری تجاری سپاه پاسداران در صورت لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، از منافع اقتصادی قابلتوجهی برخوردار خواهد شد.
احمد علوی، اقتصاددان، گفت با توجه به سلطه سپاه پاسداران بر بخشهای مختلف نظام جمهوری اسلامی، هر منبع مالی که آزاد شود در اختیار این نهاد قرار میگیرد و از آن برای حفظ و تداوم حضور خود در قدرت استفاده خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد در ادامه حملات ارتش اسرائیل، یک عضو ارتش لبنان در پی حمله به شهر کفررمان در نزدیکی شهر نبطیه در جنوب این کشور کشته شد.
این رسانه همچنین اعلام کرد اسرائیل صبح شنبه چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، حملاتی به منطقه شبیل در قطرانی در شهرستان جزین، شهر سحمر در منطقه بقاع غربی و همچنین شهر باریش در جنوب لبنان انجام شده است.
جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
شماری از اسرائیلیها توافق اخیر میان واشینگتن و تهران را شکستی سیاسی برای کشور خود میدانند. گزارش گاردین از شهر رخووت نشان میدهد بخشی از افکار عمومی اسرائیل از آنچه «خیانت ترامپ» میخواند خشمگین است و همچنین نگران است که حکومت ایران پس از جنگ، قویتر از گذشته بازسازی شود.
روزنامه گاردین در گزارشی که شنبه ۳۰ خرداد منتشر کرد، به نظرات شهروندان اسرائیلی درباره توافق آمریکا و جمهوری اسلامی پرداخت.
در این گزارش آمده است: «در رستورانی در شهر رخووت در جنوب تلآویو، بسیاری از مشتریان درباره یک موضوع همنظر بودند: توافقی که چند روز پیش میان ایران و آمریکا به دست آمد، برای اسرائیل توافق خوبی نیست.»
آوی پرز، مهندس ۵۵ ساله، به گاردین گفت: «ترامپ به ما خیانت کرد.»
رخووت از سالها پیش در نظرسنجیها به عنوان شهری معرفی شده که دیدگاههای بخش بزرگی از جامعه یهودی اسرائیل را بازتاب میدهد. در خیابانهای این شهر، پرچمهای اسرائیل و رنگینکمانی در کنار هم دیده میشود، موسیقی در گوشهای از خیابان پخش میشود و یهودیان ارتدوکس در نقطهای دیگر گرد هم میآیند.
برای بسیاری از ساکنان این شهر، پایان جنگ به معنای پایان نگرانیها نیست.
شاهام نوویک، ۳۵ ساله، گفت: «یک روز همراه فرزندانمان در پناهگاه بودیم و روز بعد قرار است همه چیز عادی باشد. اما هیچ چیز حل نشده است.»
به نوشته گاردین، بسیاری از اسرائیلیها توافقی را که با میانجیگری آمریکا حاصل شده، نوعی عقبنشینی میدانند.
برخی مفسران اسرائیلی این توافق را «تسلیم» و «تحقیر» توصیف کردهاند و معتقدند نتیجه آن حتی بدتر از آن چیزی است که پیشتر از آن بیم داشتند.
نگرانی اصلی در میان بسیاری از اسرائیلیها این است که حکومت ایران بتواند پس از پایان درگیریها، توان خود را بازسازی کند. در کنار آن، توافق و آتشبسی که با لبنان برقرار شده نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است، زیرا برخی معتقدند این توافق ممکن است توان اسرائیل را برای مقابله با حزبالله محدود کند.
اودی تنه، مشاور سیاسی و مدیر کارزارهای بینالمللی در اسرائیل، گفت: «اسرائیلیها معتقدند جنگ در لبنان جنگی عادلانه است. هر کسی که در اسرائیل زندگی میکند میفهمد که ایران و حزبالله برای بسیاری یک تهدید واحد تلقی میشوند.»
در شهر مرزی متولا در شمال اسرائیل نیز همین احساس دیده میشود.
دانیل دورفمن، صاحب یک رستوران، گفت مردم از جنگ با ایران رضایت داشتند اما توافقی که آمریکا به دست آورده، برای اسرائیل مناسب نیست و «اشتباهی بزرگ» به شمار میرود.
در کنار انتقاد از توافق، برخی اسرائیلیها معتقدند اهدافی هم که برای جنگ مطرح شده بود محقق نشده است.
آنان از ناکامی در تغییر حکومت ایران، نابودی برنامه هستهای جمهوری اسلامی و از میان بردن توان موشکی آن سخن میگویند.
به نوشته گاردین، برخی در اسرائیل معتقدند این کشور جنگ را «شانه به شانه» آمریکا آغاز کرد اما در پایان از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شد. در حالی که انتظار میرفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در شکلگیری توافق نهایی نقش داشته باشد، او با انتقادهای دونالد ترامپ و همچنین فشارهای ناشی از تلفات غیرنظامیان در لبنان روبهرو شد.
نداو ایال، ستوننویس روزنامه یدیعوت آحرونوت، نوشت که واژههای «شوک» و «اندوه» برای توصیف احساس بخشی از نهادهای اسرائیل کافی نیست.
در چنین شرایطی، نتانیاهو باید رایدهندگان را متقاعد کند که همچنان قادر است امنیت اسرائیل را تضمین کند.
تامار هرمان، پژوهشگر افکار عمومی، معتقد است نخستوزیر اسرائیل اهداف جنگ را بسیار روشن و صریح تعریف کرده بود و اکنون بسیاری معتقدند به آن اهداف دست نیافته است.
با این حال، حمایت از نتانیاهو بهطور کامل از میان نرفته است. در یک نظرسنجی، ۴۳ درصد از رایدهندگان مردد گفتهاند ائتلاف به رهبری نتانیاهو بیش از دیگران توان مقابله با جمهوری اسلامی را دارد.
آوی پرز که از حامیان نتانیاهو است، به گاردین گفت: «نتانیاهو انسان است و اشتباه میکند، اما میداند چگونه مشکلات را حل کند. او میداند اسرائیل به چه چیزی نیاز دارد. او برای کشورش حرف میزند، ترامپ برای کسبوکارهایش.»
گاردین نوشت احساس بیاعتمادی اکنون در میان بسیاری از اسرائیلیها پررنگتر از گذشته است.
دالیا پرز، ۵۵ ساله، گفت که رویدادهای هفته گذشته به او آموخته «صلح هرگز نخواهد آمد».
او گفت: «امیدوار بودم جنگها پایان پیدا کنند، اما فکر میکنم همیشه باید با شمشیر زندگی کنیم. حالا فهمیدهایم دوستی نداریم و نمیتوانیم به هیچکس اعتماد کنیم.»
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با محکوم کردن اظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره احتمال استفاده از داراییهای ایران برای جبران خسارت متحدان منطقهای آمریکا، این موضع را «مغایر حقوق بینالملل» توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی برای تصرف، انتقال یا تخصیص داراییها را رد میکند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کرد مسئولیت حقوقی و بینالمللی هرگونه پیامد ناشی از چنین اقداماتی متوجه دولت آمریکا خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: «جمهوری اسلامی ضمن رد قاطع هرگونه ادعا یا اقدام احتمالی در خصوص تصرف، انتقال یا تخصیص داراییهای متعلق به ملت ایران، مسئولیت حقوقی و بینالمللی تمامی تبعات ناشی از چنین اقدامات غیرقانونی را متوجه دولت ایالات متحده آمریکا دانسته و حق خود را برای پیگیری موضوع از طریق تمامی سازوکارهای حقوقی و بینالمللی محفوظ میدارد.»
روحالله محمدخانی، سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش قزوین، شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه خامنهای و «ضرورت» حضور دانشآموزان در این مراسم، به ۲۰ تیرماه موکول شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفته گذشته اعلام کرده بود که امتحانات نهایی از ۲۱ تیرماه آغاز میشود.
در برنامه اولیه، قرار بود امتحانات نهایی پایه یازدهم از ۱۳ تیر و امتحانات پایه دوازدهم از ۱۴ تیر آغاز شود و تا هشتم مرداد ادامه یابد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، با اشاره به اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره یادداشت تفاهم با آمریکا گفت که این تفاهم «زبانی برای ساختن آیندهای امنتر، باثباتتر و امیدوارکنندهتر برای ایران و منطقه است.»
مهاجرانی در یادداشتی نوشت: «میدان و دیپلماسی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه دو مسیر مکمل برای تامین منافع ملیاند.»
پزشکیان یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی را «سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر» خوانده بود.