در پی سخنان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی، معاونت سیاسی صداوسیما اعلام کرد سخنان او و اشاره‌اش به برخی اسناد دارای طبقه‌بندی و مکاتبات مسئولان عالی کشور، مصداق تخلف قانونی و مستوجب پیگرد قضایی است.

او شنبه ۳۰ خرداد گفت سازمان صداوسیما پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار می‌دهد.

معاونت سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد در همین رابطه یک مدیرکل این سازمان استعفا کرده و «برخوردهای انضباطی لازم» در این خصوص به عمل خواهد آمد.

محمود نبویان در این برنامه تلویزیونی گفته بود که مجتبی خامنه‌ای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، حق غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها بوده است.

او همچنین گفته که مجتبی خامنه‌ای خواسته بود اخذ عوارض از تنگه هرمز از همین حالا آغاز شود.

نبویان با خواندن متونی که نامه‌های به‌کلی سری مجتبی خامنه‌ای خوانده شده، اضافه کرد که پس از مذاکرات اسلام‌آباد، مجتبی خامنه‌ای برای تیم مذاکره‌کننده نوشته است: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»

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