کانال ۱۲ اسرائیل: برخی مقامهای آمریکایی در پی ارتباطات غیررسمی با مخالفان نتانیاهو هستند
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که برخی از مقامات دولت دونالد ترامپ درصدد «ایجاد کانالهای غیررسمی ارتباطی» با مخالفان نخستوزیر این کشور هستند.
این رسانه اسرائیلی در این مورد به «مدعیان اصلی جایگزینی» بنیامین نتانیاهو در انتخابات پیش رو، یعنی نفتالی بنت، نخستوزیر سابق، و گادی آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش، اشاره کرد.
در این گزارش به «نگرانی فزاینده» در مورد اعضای راست افراطی دولت نتانیاهو، ناامیدی از ناتوانی در پیشبرد دستور کارهای مختلف دیپلماتیک با دولت فعلی که به دلیل رفتارش در جنگ غزه در سطح بینالمللی موردانتقاد قرار گرفته است، و اذعان به اینکه نتانیاهو به راحتی میتواند در انتخابات پیش رو که قرار است حداکثر در ماه اکتبر برگزار شود، شکست بخورد، اشاره شده است.