مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مراسم نماز جمعه ۲۹ خرداد، امضای تفاهم‌نامه صلح بین جمهوری اسلامی و آمریکا را «به‌نفع ملت ایران» دانست، و بر لزوم «مبارزه با فساد» و «جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی» برای حفاظت از منافع این تفاهم‌نامه و همچنین توقف اعدام در ایران تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، او گفت: «فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند» و اضافه کرد:‌ «دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیادی از این دارایی‌های بلوکه‌شده بر اثر همان فسادها حیف‌ومیل شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج‌ و گرسنگی تحمل کرده‌اند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها بی‌بهره شوند و مشکلات‌شان حل نشود.»

مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: «خاورمیانه نیازمند یک صلح جامع، فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلاف دیرینه اسرائیل و فلسطینی‌ها پایان دهد و در خصوص مسأله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد.»

مولوی عبدالحمید بر لزوم «تغییر در سیاست‌های خارجی و داخلی» تاکید کرد و افزود: «ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف، ملت متکثری است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند.»

او همچنین گفت: «اگر مسئولان بتوانند عدالت و انصاف را بین اقوام و مذاهب اجرا کنند و حقوق زنان مراعات شود و آزادی‌های لازم برای فعالان و احزاب و تشکل‌ها تأمین شوند و سختگیری‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشتند برداشته شوند، آن‌زمان ایران می‌تواند یک ایران خوب و آباد باشد.»

مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش از «افزایش اعدام» ابراز تأسف و نگرانی کرد و خواستار توقف اعدام در ایران شد.

او گفت: «برخی از داخل زندان پیام فرستاده‌اند که جمع زیادی در انتظار اعدام هستند که سهمیۀ بلوچستان و بلوچ‌ها در این اعدام‌ها زیاد است و از سایر اقوام نیز هست.»