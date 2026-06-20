مقام سابق نظامی آمریکا: احتمالاً به توافقی دست پیدا نخواهیم کرد
جک کین، جانشین اسبق فرمانده نیروی زمینی ارتش آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که با وجود مذاکرات جاری با هدف اجرای یادداشت تفاهم، همچنان نسبت به این موضوع که جمهوری اسلامی سرانجام با ایالات متحده به یک توافق پایدار برسد، تردید دارد.
او افزود: «احساس درونیام این است که احتمالاً به توافقی دست پیدا نخواهیم کرد.»
کین اضافه کرد: «همه ما دوست داریم توافقی را ببینیم که تمام اهداف حداکثری رییسجمهور را برآورده کند.»
او استدلال کرد که جمهوری اسلامی معتقد است از طریق توانایی در ایجاد اختلال در حرکت کشتیرانی تنگه هرمز، اهرم فشار خود را حفظ میکند، و هشدار داد که تهران میتواند برای به تاخیر انداختن یا از مسیر خارج کردن مذاکرات تلاش کند.
کین گفت: «هر اتفاق که اینجا بیفتد و مطابق میل آنها پیش نرود، میگویند تنگه بسته شده است.»
با این حال، او گفت که اگر دیپلماسی شکست بخورد، دونالد ترامپ اجازه نخواهد داد که این مسئله حل نشده باقی بماند.
کین گفت: «به شما تضمین میدهم که او قرار نیست یک ایران بههم ریخته را تحویل جانشین خود دهد. او این را اصلاح خواهد کرد.»