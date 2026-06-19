ونس: اسرائیل حق دفاع از خود را دارد
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با سیبیان نیوز گفت: «ایران میگوید اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود، توافقی در کار نخواهد بود. اول از همه، این تفاهمنامه اصلا درباره خروج اسرائیل از جنوب لبنان صحبت نمیکند.»
او افزود: «اما فکر میکنم اسرائیل در واقع دوست دارد از جنوب لبنان خارج شود، به شرطی که تهدید حزبالله از بین برود.»
ونس همچنین گفت: «آنچه اسرائیلیها میگویند این است که تا زمانی که نتوانند از مردم خود محافظت کنند، از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. هیچکس قرار نیست به دولت دیگری بگوید که اجازه دفاع از مردمش را ندارد.»
معاون رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «اما ما بهصورت دیپلماتیک بهطور جدی روی این روند صلح کار خواهیم کرد تا مردم لبنان به حاکمیت و امنیت برسند، و مردم اسرائیل هم به حاکمیت و امنیت برسند. این بخشی از کار دیپلماسی است و صادقانه بگویم، چون رژیم ایران بسیار ضعیف شده، ما فرصت بهتری نسبت به هر زمان دیگری در مدت طولانی داریم تا این مسئله را با موفقیت حل کنیم.»