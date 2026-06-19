شماری از چهره‌های اصولگرا و نمایندگان مجلس پس از پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه با آمریکا، از آنچه «نادیده گرفتن دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی» در روند مذاکرات خواندند، انتقاد کردند و خواستار پاسخگویی حامیان این روند شدند.

محمدمنان رییسی، نماینده مجلس ، با اشاره به بخش‌هایی از «پیام خامنه‌ای» نوشت افرادی که به گفته او «نظر خود را بر نظر رهبر جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند» باید پاسخگو باشند. او مدعی شد که این افراد نباید انتظار داشته باشند عملکردشان «فراموش یا بخشیده شود».

محسن مقصودی، از چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا، نیز «پیام مجتبی خامنه‌ای» را تعیین‌کننده «مسیر آینده کشور» توصیف کرد و گفت برخی جریان‌ها نتوانسته‌اند دیدگاه مجتبی خامنه‌ای را در روند تصمیم‌گیری‌ها محقق کنند و اکنون باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.

مرتضی محمودی، نماینده دیگر مجلس جمهوری اسلامی، نیز با اشاره به انتقادهای پیشین خود از مذاکرات، مدعی شد مخالفان گفت‌وگوها از ابتدا نسبت به «اعتماد به آمریکا» هشدار داده بودند. او گفت منتقدان مذاکرات بارها تاکید کرده بودند روند گفت‌وگوها با دیدگاه خامنه‌ای همخوانی ندارد، اما با «اتهام‌ها و برچسب‌های مختلف» روبه‌رو شدند.

این واکنش‌ها پس از آن است که در پیامی منسوب به مجتبی خامنه‌ای از قول او آمده است «علی‌الاصول من نظر دیگری داشتم»، اما در نهایت از روند طی‌شده حمایت کرده و بر پیگیری شروط تعیین‌شده در تفاهم‌نامه تاکید کرده است. این پیام در شرایطی از او منتشر شده که خامنه‌ای از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی هم از او در دست نیست.