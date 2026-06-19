با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیری‌ها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزب‌الله جمعه ۲۹ خرداد ادامه یافت.

وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات شدید هوایی اسرائیل از نیمه‌شب عملیات امداد و نجات و تخلیه را با مشکل مواجه کرده است.

این وزارتخانه همچنین از آمار اولیه ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی در حملات اسرائیل خبر داد و افزود انتظار می‌رود تعداد قربانیان افزایش یابد.

در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیری‌ها توصیف کرده‌اند.

این در حالی است که درگیری‌ها همچنان در جنوب لبنان و منطقه بقاع ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند.

هم‌زمان با اجرایی شدن تفاهم‌نامه اخیر، نگرانی‌ها درباره گره خوردن پرونده لبنان به مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران افزایش یافته است.

روزنامه اورشلیم‌پست ۲۸ خرداد در سرمقاله‌ای هشدار داد امنیت مرزهای شمالی اسرائیل نباید به بخشی از روند چانه‌زنی میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.

به گزارش رسانه‌های لبنانی و ساکنان محلی، حملات هوایی و گلوله‌باران‌ها همچنین چند شهر را در منطقه نبطیه هدف قرار دادند.

خبرگزاری دولتی لبنان حملات اخیر اسرائیل را یکی از سنگین‌ترین بمباران‌ها در هفته‌های گذشته توصیف کرد.

در سوی دیگر، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد در حملات خود، بیش از ۸۰ موضع حزب‌الله را هدف قرار داد و ده‌ها عضو این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورد.

به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس از سوی حزب‌الله انجام گرفت.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۹ خرداد در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزب‌الله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی می‌ریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»

او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنش‌های حساب‌شده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را به‌طور کامل شکست دهد».

کشته شدن ۴ نظامی اسرائیلی

ارتش اسرائیل ۲۹ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان حمله شبانه حزب‌الله، آنچه گمان می‌رود یک پهپاد یا موشک ضدزره بوده باشد، به یک تانک اسرائیلی در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان اصابت کرد.

بر پایه این بیانیه، در این حمله، دور گدالیا بن سیمحون، ۳۲ ساله، فرمانده گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱، به همراه سه نظامی دیگر کشته شدند.

ارتش اسرائیل افزود بن سیمحون جایگزین فرمانده پیشین این گردان شده بود که ماه آوریل در جنوب لبنان به‌شدت زخمی شده بود.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد حمله پهپادی حزب‌الله در بامداد ۲۹ خرداد به زخمی شدن پنج نظامی اسرائیلی انجامید که حال یکی از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

به گفته ارتش اسرائیل، این نیروها برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند و خانواده‌هایشان در جریان قرار گرفته‌اند.