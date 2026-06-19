خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، میگوید افزایش مداوم اجارهبها در تهران به شکلی پیش رفته است که برخی از مستاجران برای نگهداری از وسایل زندگی خود به اجاره «کانکس» روی آوردهاند. بر اساس این گزارش، این خانوادهها به خانه والدین خود میروند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد کانکسهایی که قبل از این «بیشتر در کارگاههای ساختمانی یا پروژههای عمرانی استفاده میشدند، اکنون در برخی مناطق حاشیهای شهر به فضایی موقت برای نگهداری اثاثیه خانوارهای اجارهنشین تبدیل شدهاند.»
این خبرگزاری این پدیده را بیش از آنکه ناشی از یک انتخاب آگاهانه بداند، نتیجه «فشار شدید اقتصادی و افزایش هزینههای مسکن» توصیف کرد، اما هیچ اشارهای به ناکامی طرحهای دولت و نهادهای اجرایی در مهار بحران مسکن نکرد.
به نوشته ایرنا، در حاشیه تهران، میان زمینهای نیمهساخته و خیابانهای ناتمام، ردیفهایی از کانکسها دیده میشود که در ظاهر شبیه محل استقرار کارگران ساختمانی هستند، اما در داخل آنها وسایل زندگی خانوادههایی قرار دارد که تا چندی پیش در خانههای معمولی شهر زندگی میکردند.
این خبرگزاری افزود افزایش پیدرپی اجارهبها باعث شده است برخی از خانوادهها ناچار شوند خانههای خود را تخلیه کنند و برای مدتی وسایلشان را در این کانکسهای اجارهای نگهداری کنند؛ فضایی که نه خانه است و نه راهحل دائمی، بلکه توقفگاهی موقت در میانه بحران مسکن محسوب میشود.
در این ارتباط، خانوادههایی که وسایل خود را در این کانکسها نگهداری میکنند، به خانه والدین خود میروند تا شاید شرایط برای اجاره خانه فراهم شود.
ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که افزایش تقاضا برای نگهداری وسایل، باعث رونق بازار اجاره کانکس شده است، و به نقل از فعالان این حوزه اضافه کرد کانکسها بهصورت ماهانه اجاره داده میشوند و هزینه آن در برخی مناطق بین ۳ تا ۴ میلیون تومان در ماه است.
این خبرگزاری به نقل از فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن، نوشت افزایش اجاره کانکس برای نگهداری اثاثیه نشان میدهد بازار مسکن به وضعیت هشدار نزدیک شده و در حال حرکت به سمت بحران جدی است.
او افزود تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بسیار بیشتر از سهم ۲۱ درصد در بسیاری از کشورهای توسعهیافته باشد.
بیضایی همچنین به تغییر الگوی هزینه خانوار اشاره کرد و گفت افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده است برخی خانوادهها برای تامین نیازهای ضروری، هزینه مسکن را کاهش دهند و به مناطق ارزانتر یا حتی حاشیه شهرها مهاجرت کنند.
ایرنا در این گزارش به نقل از کارشناسان هشدار داد ادامه این روند میتواند به کاهش کیفیت سکونت، گسترش نابرابری اجتماعی و تعمیق بحران مسکن منجر شود.
پیشتر پیش از این هم نشریه «پیام ما» ۲۷ اردیبهشت در مورد گسترش پدیده «خانههای اشتراکی» در تهران نوشته بود که افزایش فشار اقتصادی و بحران مسکن، برخی مالکان و مستاجران را ناچار کرده است تا در آپارتمانهای کوچک ۴۰ تا ۶۰ متری با یکدیگر همخانه شوند.
سایت آتیهآنلاین پنجشنبه ۲۸ خرداد گزارش داد که افزایش بی رویه اجاره بها به ویژه در کلانشهرها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است، و تاکید کرد که «تدوین سازوکار نظارتی برای اجاره بها» یکی از ضرورتهای حوزه مسکن است.
قبل از آن هم یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جمعه ۲۲ خرداد به سایت شفقنا گفت در بسیاری از موارد، «بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه میشود»؛ وضعیتی که به گفته او بسیاری از مستاجران را به مهاجرت به حاشیه شهرها یا سکونت در واحدهای کوچک و کمکیفیت وادار کرده است.
او این روند را صرفا یک جابهجایی مکانی ندانست و گفت این وضعیت نوعی «عقبنشینی اجتماعی» است که پیامدهای آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و امنیت شغلی شهروندان دیده میشود.
در این میان، بیتالله ستاریان، کارشناس بازار مسکن، جمعه در گفتوگو با سایت تجارتنیوز درباره طرحهای حمایتی مسکن تاکید کرد: «چه معضل مسکن وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، دولت در قبال بخشی از دهکهای پایین جامعه که توان تامین سرپناه را ندارند، وظیفهای دارد.»
او گفت: «حتی در کشورهایی که اساسا مشکل مسکن ندارند و مسکن مانند سایر کالاها در دسترس است، باز هم دولتها برای بخشی از جامعه که قدرت خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، مداخله میکنند، و متناسب با جمعیت هدف، سالانه مثلا ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد برای گروههای کمتوان مسکن تولید میکنند؛ گاهی بهصورت اجاره به شرط تملک، گاهی مسکن ویژه با اجارههای بسیار پایین و گاهی هم فقط بهصورت اجارهداری حمایتی.»
تیم ملی فوتبال آمریکا در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم سیاتل برگزار شد، استرالیا را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و با ۶ امتیاز به مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات صعود کرد. کمرون برجس (گل به خودی) در دقیقه ۱۱ و الکس فریمن در دقیقه ۴۳ گلهای بازی را به ثمر رساندند.
نکته اینکه نخستین گل آمریکا در این جام که به پاراگوئه زده شد هم، گل به خودی بود.
آمریکا در بازی نخست خود در گروه D جام جهانی، پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر یک شکست داده بود.
ترکیه و پاراگوئه بامداد شنبه، دیگر بازی این گروه را برگزار میکنند.
گل به خودی، فعلا آقای گل جام جهانی ۲۰۲۶ است. حتی پیش از گل به خودی کمرون برجس، بازیکن استرالیا، در بازی مقابل آمریکا نیز گل به خودی در صدر جدول گلزنان قرار داشت؛ ۷ گل از ۲۹ بازی برگزار شده این رقابتها توسط بازیکنان خودی به ثمر رسیده است.
در ادامه این فهرست، لیونل مسی، فوق ستاره تیم ملی آرژانتین، با ۳ گل در یک بازی، جاناتان دیوید، مهاجم کانادا، با ۳ گل در دو بازی، ارلینگ هالند، ستاره نروژ، با ۲ گل در یک بازی، کیلیان امباپه، ستاره فرانسه، با ۲ گل در یک بازی و الیجا جاست، بازیکن نیوزیلند، با ۲ گل در یک بازی قرار دارند.
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از نادیده گرفتن حقوق بشر در تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا گفت: «طرفی که متهم به نقض حقوق بشر، اعدامهای سیاسی و سرکوب گسترده شهروندان است، اکنون بهعنوان یکی از امضاکنندگان این تفاهم سیاسی شناخته میشود.»
او افزود: «حتی اگر موضوع حقوق بشر بهصورت لفظی در متن توافق گنجانده میشد، بدون سازوکارهای اجرایی و نظارتی مستقل، تاثیر چندانی نداشت.»
اگرچه نیوزیلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر ایران نتوانست به نخستین پیروزی تاریخش در این رقابتها دست پیدا کند، اما رکوردی جالب برای آلوایتس ثبت شد؛ تایلر بیندون، ۱۵ سال پس از مادرش در جام جهانی به میدان رفت. مادر او دروازهبان تیم ملی زنان نیوزیلند بوده است.
تایلر بیندون، مدافع ۲۱ ساله نیوزیلند، در وقتهای تلفشده نیمه دوم وارد زمین شد. همین دقایق کوتاه حضور، او و مادرش، جنی بیندون، را به نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
جنی بیندون پیشتر در جامهای جهانی زنان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای تیم ملی زنان نیوزیلند به میدان رفته بود. او همچنین در بازیهای المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ عضو تیم ملی زنان نیوزیلند بود.
این دروازهبان در سال ۲۰۰۴ نخستین بازی ملی خود را انجام داد و طی یک دهه، ۷۷ بار پیراهن تیم ملی نیوزیلند را بر تن کرد.
تایلر بیندون پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ایران در اینستاگرام نوشت: «روز ویژهای بود، آن هم به دلایل مختلف.»
او افزود: «به حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با پیراهن نیوزیلند افتخار میکنم و از اینکه این لحظه را با مادرم، به عنوان نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی، تجربه کردم، بسیار سپاسگزارم.»
پدر تایلر، گرنت بیندون، نیز کاپیتان تیم ملی والیبال مردان نیوزیلند بوده است.
بیندون که اکنون مدافع ناتینگهام فارست است، در اوکلند متولد شد، اما در ۱۲ سالگی، پس از آنکه مادرش هدایت تیم فوتبال زنان دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس (UCLA) را پذیرفت، به کالیفرنیا نقل مکان کرد.
او در آکادمی باشگاه لسآنجلس افسی رشد کرد و در سال ۲۰۲۳ به ردینگ پیوست. سپس در سال ۲۰۲۵ راهی ناتینگهام فارست شد و فصل گذشته را به صورت قرضی در شفیلد یونایتد گذراند.
تایلر و جنی بیندون نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی هستند، اما پیش از این چندین مورد از حضور پدران و پسران در این رقابتها ثبت شده است.
جیووانی رینا، که در پیروزی ۴ بر ۱ آمریکا مقابل پاراگوئه گلزنی کرد، فرزند کلودیو رینا، هافبک سابق تیم ملی آمریکا، است.
همچنین آلف اینگه هالند، پدر ارلینگ هالند، در جام جهانی ۱۹۹۴ برای نروژ به میدان رفته بود.
نیوزیلند در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی، روز ۲۲ ژوئن در ونکوور به مصاف مصر خواهد رفت.
لوکا زیدان، فرزند زینالدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، نیز در جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی الجزایر به میدان رفت.
در دورههای گذشته، چزاره مالدینی و پائولو مالدینی نیز از جمله پدر و پسرهایی بودند که سابقه حضور در جام جهانی را داشتند.