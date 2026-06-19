گس که در گفت‌وگوهای هسته‌ای سال ۲۰۱۵ به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد بریتانیا حضور داشت، جمعه ۲۹ خرداد در یادداشتی در روزنامه فایننشال‌تایمز، به مقایسه روند مذاکرات برجام با گفت‌وگوهای آینده در چارچوب یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن پرداخت.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفت‌وگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریم‌ها تمرکز داشته باشد.

گس در یادداشت خود نوشت: «۶۰ روز زمان کافی نخواهد بود. مذاکرات برجام ۲۰ ماه به طول انجامید. اکنون نیز به زمان نیاز است، زیرا مسائل مطرح‌شده فنی و پیچیده هستند و در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی دنبال می‌شوند.»

به گفته این دیپلمات پیشین، موضوع مذاکرات صرفا به توقف غنی‌سازی یا تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم محدود نمی‌شود، بلکه مسائلی همچون نحوه و زمان‌بندی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازوکارهای نظارتی نیز باید به‌دقت مورد توافق قرار گیرند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌تر بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستی‌آزمایی باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.

جمهوری اسلامی با برچیدن برنامه هسته‌ای خود موافقت نمی‌کند

گس در ادامه یادداشت خود نوشت مذاکرات پیش‌رو تنها به چالش‌های فنی محدود نخواهد بود، بلکه با مباحث سیاسی دشواری نیز در داخل کشورهای طرف مذاکره همراه خواهد شد.

به گفته او، مذاکره‌کنندگان ناچار خواهند بود هرگونه امتیازدهی را برای افکار عمومی و نهادهای سیاسی کشور خود توجیه کنند.

این مقام سابق بریتانیایی با اشاره به تحولات داخلی جمهوری اسلامی افزود فضای سیاسی در تهران نسبت به دوران مذاکرات برجام «سخت‌تر» شده است؛ نهادهای امنیتی، به‌ویژه سپاه پاسداران، نفوذ بیشتری پیدا کرده‌اند و بسیاری از افراد وابسته به این نهاد معتقدند درگیری‌ها دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد و مذاکرات چیزی جز ادامه همان رویارویی از مسیری متفاوت نیست.

گس تاکید کرد جمهوری اسلامی ممکن است با اعمال «محدودیت‌های معنادار و زمان‌دار» بر برنامه هسته‌ای خود موافقت کند، اما حاضر نخواهد شد به حذف کامل این برنامه تن دهد.

به گفته او، تهران همچنین تجربه کشورهایی مانند لیبی و اوکراین را که از برنامه‌ هسته‌ای خود صرف‌نظر کردند، زیر نظر داشته و این موضوع بر محاسبات جمهوری اسلامی تاثیرگذار بوده است.

۲۸ خرداد، مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد پزشکیان در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.

سایه بی‌اعتمادی بر مذاکرات

گس در ادامه یادداشت خود نوشت جمهوری اسلامی در موضوع رفع تحریم‌ها دیگر حاضر به پذیرش توافقی مشابه برجام نخواهد بود، زیرا از نگاه تهران، وعده لغو تحریم‌ها در چارچوب آن توافق هرگز به‌طور کامل و موثر محقق نشد.

او افزود در مذاکرات آتی، امتیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها در صورتی قابل تحقق خواهد بود که با اقدامات «متقابل و فوری» طرف مقابل همراه شود؛ اقداماتی که از دید تهران پایدار و ملموس باشند و لغو آن‌ها برای دولت‌های آینده آمریکا دشوار باشد.

به گفته سفیر پیشین بریتانیا در تهران، یادداشت تفاهم اخیر از دقت کافی برخوردار نیست؛ به گونه‌ای که هر طرف می‌تواند آن را به نفع خود تفسیر و طرف مقابل را به سوءنیت متهم سازد.

او هشدار داد این مساله به‌ویژه در شرایطی مشکل‌ساز است که هیچ‌یک از دو طرف باور ندارد طرف مقابل بتواند به تعهدات بلندمدت خود پایبند بماند.

پیش‌تر وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن که قرار بود ۲۹ خرداد در این کشور برگزار شود، انجام نخواهد شد .

یک سخنگوی کاخ سفید نیز از انصراف جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، از سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سوئیس برای دیدار با مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی خبر داد.

دلیل این تصمیم «پیچیدگی‌های لجستیکی و هماهنگی‌های مربوط به مذاکرات» عنوان شده است.

بازیگران بیشتر و پیچیدگی‌های فراتر از برجام

گس در ادامه تاکید کرد مذاکرات جدید در مقایسه با زمان برجام با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود، زیرا شمار بیشتری از بازیگران خواهان مشارکت و اثرگذاری در روند آن هستند.

بر اساس این یادداشت، تهران اکنون تنگه هرمز را یکی از عناصر اصلی راهبرد بازدارندگی منطقه‌ای خود می‌داند؛ اهرمی که بر منافع حیاتی کشورهای خلیج فارس و حتی فراتر از آن تاثیر می‌گذارد.

گس افزود بسیاری از کشورها نیز نسبت به اتکا به آمریکا برای حفاظت از منافع خود اطمینان کامل ندارند و در این میان، اسرائیل ممکن است توافقی را که آن را «فاجعه‌بار» می‌داند، نابود کند.

با این حال، گس معتقد است امضای یادداشت تفاهم اخیر نشان می‌دهد نه تهران و نه واشینگتن تمایلی به بازگشت به یک جنگ تمام‌عیار ندارند.

در پی انتشار متن تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن، انتقادها از دولت دونالد ترامپ در میان جمهوری‌خواهان شدت گرفته است. شماری از سناتورها و چهره‌های سرشناس محافظه‌کار این تفاهم‌نامه را امتیازدهی به جمهوری اسلامی و عقب‌نشینی از دستاوردهای نظامی آمریکا توصیف کرده‌اند.