محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که تنگه هرمز و «اقتدار» منطقهای جمهوری اسلامی نباید تضعیف شود.او افزود که آمریکا به عنوان «مجرم شکستخورده» در جنگ شناخته شد و «به خطای دشمن خیلی شدیدتر از آنچه بوده پاسخ میدهیم.»محسن رضایی ادامه داد: «ما در نیروهای مسلح به خطای دشمن، خیلی شدیدتر از آنچه بوده پاسخ میدهیم.»فرمانده اسبق سپاه پاسداران اضافه کرد: «جنگ باید به صورتی تمام شود که جمهوری اسلامی تا ۵۰ سال آینده بازدارندگی داشته باشد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا، در گفتوگو با سیبیان نیوز گفت: «ایران میگوید اگر اسرائیل از جنوب لبنان خارج نشود، توافقی در کار نخواهد بود. اول از همه، این تفاهمنامه اصلا درباره خروج اسرائیل از جنوب لبنان صحبت نمیکند.»
او افزود: «اما فکر میکنم اسرائیل در واقع دوست دارد از جنوب لبنان خارج شود، به شرطی که تهدید حزبالله از بین برود.»
ونس همچنین گفت: «آنچه اسرائیلیها میگویند این است که تا زمانی که نتوانند از مردم خود محافظت کنند، از جنوب لبنان خارج نخواهند شد. اسرائیل حق دفاع از خود را دارد. هیچکس قرار نیست به دولت دیگری بگوید که اجازه دفاع از مردمش را ندارد.»
معاون رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «اما ما بهصورت دیپلماتیک بهطور جدی روی این روند صلح کار خواهیم کرد تا مردم لبنان به حاکمیت و امنیت برسند، و مردم اسرائیل هم به حاکمیت و امنیت برسند. این بخشی از کار دیپلماسی است و صادقانه بگویم، چون رژیم ایران بسیار ضعیف شده، ما فرصت بهتری نسبت به هر زمان دیگری در مدت طولانی داریم تا این مسئله را با موفقیت حل کنیم.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا در گفت وگو با سیبیان نیوز گفت: «یکی از چیزهایی که باعث شده حزبالله، در چند ماه گذشته بسیار ضعیفتر شود — البته واضح است که بخشی از آن به خاطر اقدام نظامی اسرائیل است — این است که پولی که قبلا وجود داشت دیگر به آنها نمیرسد، چون رژیم ایران تحت فشار زیادی قرار گرفته است.»
او افزود: «بنابراین اگر ببینیم ایرانیها در حال ارسال پول به حزبالله هستند، این کاملا آشکار خواهد بود. این از آن چیزهایی است که ما اطلاعات بسیار خوبی از آنچه روی زمین در حال رخ دادن است داریم.»
ونس گفت: «کاملا مطمئن هستیم که میتوانیم تشخیص بدهیم آیا ایرانیها در حال تامین مالی تروریسم هستند یا در حال تامین مالی نیروگاهها و زیرساختها. ما در هر دو حالت خواهیم فهمید.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا در گفتوگو با سیبیان نیوز درباره تفاهمنامه واشینگتن-تهران گفت: «این تفاهمنامه به ما اجازه میدهد که بر اساس اقدامات ایران، سطح امتیازات را کم یا زیاد کنیم.»
او افزود: «در واقع هیچ تعهدی ایجاد نمیکند؛ اول از همه، حتی اگر ایران همه کارها را انجام دهد، هیچ دلار مالیاتدهندگان آمریکایی در کار نخواهد بود.»
ونس گفت: «کاری که این تفاهمنامه انجام میدهد این است که اگر ایرانیها حمایت از تروریسم را متوقف کنند، و اگر به یک رژیم بازرسی بلندمدت متعهد شوند که به ما اجازه دهد با اطمینان بگوییم هرگز دوباره به سلاح هستهای دست پیدا نخواهند کرد، آنوقت ما میتوانیم میزان تحریمها را کاهش دهیم.»
او تاکید کرد: «بخش زیادی از گزارشهای نادرست درباره این تفاهمنامه ناشی از این تصور بوده که ایران همه مزایا را دریافت میکند؛ در حالی که ایران فقط در صورتی این مزایا را به دست میآورد که واقعا به تعهداتش عمل کند.»
معاون رییسجمهور آمریکا ادامه داد: «مطمئنم که افرادی در داخل سیستم آنها هستند که دقیقا آنچه در ذهنشان میگذرد را به ما نمیگویند. این فقط ماهیت چنین مسائل و مذاکراتی است. اما به همین دلیل رئیسجمهور به ما گفته است: "به خاطر حرفهای خوب به کسی پاداش ندهید"».
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد تفاهم تازه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با جمهوری اسلامی با وجود انتقادهای تند او از برجام، در موضوعاتی مانند کاهش تحریمها، آزادسازی داراییها و کنار گذاشتن پرونده موشکی تهران، شباهتهایی با توافق هستهای دولت باراک اوباما دارد.
واشینگتنپست جمعه ۲۹ خرداد نوشت ترامپ طی سالهای گذشته بارها از رویکرد اوباما در قبال پرونده هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برجام را «فاجعهبار»، «اساسا معیوب»، «یکطرفه»، «مسیر دستیابی ایران به سلاح هستهای» و «یکی از بدترین و احمقانهترین توافقهای تاریخ آمریکا» خوانده است.
اکنون ترامپ به تفاهمی با جمهوری اسلامی دست یافته که بهنوعی توافق مورد نظر خود او به شمار میرود.
بهنوشته واشینگتنپست، مقایسه این تفاهمنامه با برجام چندان آسان نیست، زیرا برجام توافقی جامع و با جزییات روشن بود، اما توافق ترامپ همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و بسیاری از موضوعات کلیدی و سرنوشتساز آن هنوز مشخص نشده است.
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یخیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، اعلام کرد که اسرائیل همچنان به آتشبس فوری در لبنان بهطور قاطع پایبند است.
لایتر افزود: «اگر حزبالله به توافق پایبند بماند و اقدامات خصمانه خود را متوقف کند، با آرامش مواجه خواهد شد».
او در شبکه ایکس نوشت که اسرائیل پیش از ظهر جمعه، تمام عملیات تهاجمی را متوقف کرد؛ ادعاهای حزبالله و جمهوری اسلامی بر خلاف این موضوع، دروغهای آشکار است.