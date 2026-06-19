مهدی رنجبر، ۱۸ ساله، و مرتضی زمانی، ۲۷ ساله، از بازداشت‌شدگان اعتراضات شاهرود، در حالی زیر حکم اعدام قرار دارند که فعالان حقوق بشر نسبت به خطر اجرای احکام آنها هشدار داده‌اند.

با توجه به صدور حکم اعدام برای این دو زندانی، نگرانی‌ها درباره سرنوشت آنها افزایش یافته و شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری خواستار توجه فوری به پرونده‌شان شده‌اند.

مهدی رنجبر و مرتضی زمانی ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان تجمعات اعتراضی در شهر شاهرود بازداشت شدند. این دو با یک پرونده قضایی مشترک تحت پیگرد قرار گرفتند و مقام‌های قضایی اتهام «محاربه» را علیه آنها مطرح کردند.

گزارش‌های منتشرشده پیش‌تر حاکی از آن بود که اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده به تخریب و آتش زدن اموال عمومی مرتبط است.

صدور حکم اعدام برای این دو شهروند در شرایطی صورت گرفته که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات هشدار داده‌اند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند با توجه به قرار داشتن مهدی رنجبر و مرتضی زمانی زیر حکم اعدام، هرگونه تحولات جدید در پرونده آنها می‌تواند بر سرنوشت این دو زندانی تاثیر مستقیم داشته باشد.