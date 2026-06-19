پنتاگون برای جنگ با ایران و «هزینههای دیگر»، ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی میخواهد
والاستریت ژورنال گزارش داد وزارت جنگ آمریکا برای تامین هزینههای جنگ با ایران و برخی تعهدات دیگر، درخواست ۸۰ میلیارد دلار بودجه تکمیلی را آماده کرده است. به نوشته این روزنامه، دولت ترامپ ممکن است این درخواست را طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه کند.
والاستریت ژورنال گزارش داد وزارت جنگ آمریکا از قانونگذاران خواسته است برای تامین هزینههای جنگ با ایران و برخی تعهدات دیگر، ۸۰ میلیارد دلار بودجه تکمیلی اختصاص دهند؛ درخواستی که احتمالاً بهزودی به کنگره ارائه خواهد شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد استیون فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، در تماسهای تلفنی این هفته با اعضای کنگره اعلام کرده است پنتاگون برای پوشش هزینههای جنگ با ایران و همچنین برخی هزینههای غیرمرتبط با جنگ، به ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز دارد. به گزارش رویترز، دولت ترامپ ممکن است طی روزهای آینده درخواست بودجه تکمیلی خود را برای بررسی به کنگره ارسال کند.
بر اساس این گزارش، این بسته مالی تنها به بودجه وزارت جنگ محدود نمیشود و منابعی برای اولویتهای غیرنظامی، از جمله حمایت از بخش کشاورزی و جبران خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی را نیز در بر خواهد گرفت. رویترز اعلام کرد تاکنون موفق به تایید مستقل این گزارش نشده و کاخ سفید و پنتاگون نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
پنتاگون پیشتر در ماه آوریل برآورد کرده بود که جنگ با ایران تا آن زمان حدود ۲۵ میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است که نخستین برآورد رسمی از هزینههای این جنگ بود. با این حال، هزینه نهایی درگیری که از ۲۸ فوریه [۹ اسفند] با مشارکت آمریکا و اسرائیل آغاز شد، همچنان محل بحث در کنگره است و درخواست اولیه دولت برای اختصاص ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی با مخالفت گسترده قانونگذاران روبهرو شد.
رویترز مینویسد پیشنهاد جدید بودجه در شرایطی مطرح شده که جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر تلاش میکنند کنترل کنگره را حفظ کنند، اما همزمان با افزایش نگرانی رایدهندگان از رشد هزینههای زندگی، بالا بودن قیمت انرژی و بار مالی جنگ با ایران مواجه هستند. همچنین راسل ووت، رییس دفتر بودجه کاخ سفید، پیشتر به قانونگذاران گفته بود دولت هنوز برآورد دقیقی از هزینه نهایی این جنگ در اختیار ندارد.
وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مواضع جمهوری اسلامی درباره نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل، ممکن است دلیل برگزار نشدن مذاکرات برنامهریزیشده میان تهران و واشینگتن در روز جمعه در سوئیس باشد.
وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که ادعاهای جمهوری اسلامی درباره نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل، ممکن است دلیل برگزار نشدن مذاکرات برنامهریزیشده میان تهران و واشینگتن در روز جمعه در سوئیس باشد.
به گفته این مقام آمریکایی، قرار بود دو طرف روز جمعه گفتوگوهایی را برای آغاز اجرای تفاهمنامه اخیر میان واشینگتن و تهران برگزار کنند، اما این مذاکرات در موعد مقرر انجام نخواهد شد.
پیشتر نیز کاخ سفید اعلام کرده بود جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، سفر برنامهریزیشده خود به ژنو را لغو کرده و دلیل این تصمیم را پیچیدگیهای لجستیکی و هماهنگیهای مربوط به مذاکرات عنوان کرده بود.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت توافق دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، برخلاف انتظار بنیامین نتانیاهو، نهتنها به تقویت موقعیت سیاسی او منجر نشد، بلکه شکاف بیسابقهای میان واشینگتن و تلآویو ایجاد کرده و نخستوزیر اسرائیل را در آستانه انتخابات با بحرانی تازه روبهرو کرده است.
روزنامه هاآرتص در تحلیلی نوشت نتانیاهو امیدوار بود سفر ترامپ به اسرائیل و حمایت علنی رییسجمهوری آمریکا، مهمترین برگ برنده او در انتخابات پیشرو باشد. به نوشته این روزنامه، نتانیاهو انتظار داشت این سفر پس از «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی، سقوط حکومت ایران و انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده برگزار شود، اما اکنون نهتنها هیچیک از این اهداف محقق نشده، بلکه ترامپ تقریباً هر روز با اظهاراتی تحقیرآمیز از نخستوزیر اسرائیل انتقاد میکند.
هاآرتص مینویسد توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در اسرائیل بهطور گسترده «فاجعهبار» تلقی میشود، زیرا ترامپ برخلاف وعدههای اولیه خود، جنگ را بدون تحقق اهداف اعلامشده پایان داده است. به نوشته این روزنامه، رییسجمهوری آمریکا که پیشتر از «تسلیم بیقید و شرط» حکومت ایران سخن گفته بود، اکنون با توافقی موافقت کرده که کاهش تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران و صدور معافیت برای صادرات نفت این کشور را در بر میگیرد، در حالی که جمهوری اسلامی تنها بار دیگر اعلام کرده قصد ساخت سلاح هستهای ندارد و با رقیقسازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران و ادامه بازرسیهای آژانس موافقت کرده است.
به باور نویسنده، این توافق جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری نسبت به پیش از جنگ قرار داده است. هاآرتص یادآور میشود که تهران نهتنها در برابر حملات آمریکا و اسرائیل دوام آورد، بلکه کنترل خود بر تنگه هرمز را حفظ کرده، امتیازهای اقتصادی قابل توجهی به دست آورده و درخواست ترامپ برای انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده به خارج از ایران را نیز نپذیرفته است. این روزنامه همچنین به اظهارات اخیر ترامپ اشاره میکند که گفته بود اگر کشورهای دیگر موشکهای بالستیک دارند، «منصفانه نیست ایران از آن محروم باشد»؛ موضعی که در اسرائیل با نگرانی گسترده روبهرو شده است.
این تحلیل همچنین بر شکاف کمسابقه میان ترامپ و نتانیاهو تاکید دارد. هاآرتص مینویسد لحن رییسجمهوری آمریکا در قبال نخستوزیر اسرائیل از تمجیدهای گذشته به انتقادهای آشکار و گاه تحقیرآمیز تغییر کرده است. از نگاه نویسنده، ادامه حملات اسرائیل به لبنان نیز با مخالفت علنی ترامپ روبهرو شده و این اختلاف به یکی از عمیقترین تنشها میان دو متحد در دهههای اخیر تبدیل شده است.
هاآرتص در بخش دیگری از گزارش خود، پیامدهای داخلی این تحول را بررسی کرده و نوشته است که توافق با ایران، محبوبیت حزب لیکود را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. به گفته نویسنده، حتی رسانهها و چهرههای نزدیک به نتانیاهو نیز از توافق انتقاد کرده و در مواردی شخص ترامپ را هدف حملات لفظی قرار دادهاند؛ موضوعی که روایت دولت اسرائیل مبنی بر «پیروزی» در جنگ را تضعیف کرده است.
این روزنامه در پایان مینویسد در حالی که انتخابات اسرائیل احتمالاً در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، ژنرال بازنشسته گادی آیزنکوت به رقیب اصلی نتانیاهو تبدیل شده و در نظرسنجیها روندی صعودی دارد. نویسنده معتقد است مجموعه عواملی مانند توافق با جمهوری اسلامی، انتقادهای علنی ترامپ از نتانیاهو و نارضایتی داخلی از عملکرد دولت، این هفته را به «بدترین هفته لیکود از زمان حملات هفتم اکتبر» تبدیل کرده است.
تیم ملی فوتبال مکزیک با تکگل لوئیز رومو، کره جنوبی را در گوادالاخارا شکست داد و با دومین پیروزی پیاپی، نخستین تیم گروه A شد که صعودش به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد.
تیم ملی فوتبال مکزیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
این دیدار در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار شد؛ جایی که دو تیم با آگاهی از اهمیت مسابقه به میدان آمده بودند، زیرا برنده این دیدار میتوانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند.
مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی، رقابتها را با پیروزی ۲ بر صفر برابر آفریقای جنوبی آغاز کرده بود. کره جنوبی نیز در نخستین مسابقه خود، پس از عقب افتادن از جمهوری چک، با بازگشتی دیدنی ۲ بر یک به پیروزی رسیده بود.
کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و مالکیت توپ را برای دقایق بیشتری در اختیار داشت. اگرچه کرهایها موقعیتهای خطرناک زیادی خلق نکردند، اما با گردش توپ و بازی صبورانه، جریان مسابقه را کنترل کردند و اجازه ندادند مکزیک بازی همیشگی خود را ارائه کند.
عملکرد نهچندان مطلوب میزبان در نیمه نخست، نارضایتی هواداران پرشمار حاضر در ورزشگاه را نیز به همراه داشت و با به صدا درآمدن سوت پایان نیمه اول، بخشی از تماشاگران مکزیکی با سوت و اعتراض، از نمایش تیمشان انتقاد کردند.
اما روند بازی در آغاز نیمه دوم تغییر کرد. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازهبان کره جنوبی فرصت طلایی را در اختیار لوئیز رومو قرار داد و مدافع پیشتاخته مکزیک با استفاده از این اشتباه، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
پس از دریافت گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه جلو آمد و در دقایق پایانی چندین موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما دروازهبان مکزیک با واکنشهای مؤثر خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا برتری میزبان حفظ شود.
مکزیک در نهایت با حفظ تکگل خود، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد و با دو پیروزی پیاپی، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. این تیم با شش امتیاز، صدرنشین گروه A است؛ در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی از دو مسابقه تنها یک امتیاز کسب کردهاند و دیگر شانسی برای رسیدن به مکزیک ندارند. کره جنوبی نیز با سه امتیاز همچنان امیدوار است با کسب نتیجه در دیدار پایانی، دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد.
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، تفاهمنامه واشینگتن و تهران را نشانه «ضعف و استیصال» دولت ترامپ توصیف کرد و گفت با وجود دههها اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده، هیچیک از اهداف اصلی آمریکا در این توافق به شکل معناداری محقق نشده است.
گاتهایمر در بیانیهای جمهوری اسلامی را دشمن آمریکا و بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان خواند و گفت در تفاهمنامه هیچ توافق روشنی درباره برنامه هستهای، موشکهای بالستیک، پهپادها یا حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مسلح منطقهای وجود ندارد.
این نماینده دموکرات همچنین گفت دولت ترامپ در تلاش برای دستیابی به یک پیروزی سیاسی، متحدان آمریکا از جمله اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را نادیده گرفته است.
گاتهایمر با انتقاد از مفاد مرتبط با کاهش تحریمها، این توافق را مشابه یا حتی بدتر از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ دولت باراک اوباما توصیف کرد. او همچنین نسبت به گزارشها درباره محدود شدن آزادی عمل اسرائیل در لبنان ابراز نگرانی کرد و آن را امتیازی به حزبالله دانست.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در پیامی خطاب به مجتبی خامنهای از آنچه «پیام» او درباره تفاهمنامه با آمریکا خواند، استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده است که با نهایی شدن تفاهمنامه، «آغاز راهی سخت و پرپیچوخم» در پیش است.
رییس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود، مذاکرات را «یکی از میدانهای مبارزه» توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل به دنبال «زیادهخواهی» باشد، جمهوری اسلامی به آن پاسخ خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که مقامهای جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری «شروط و خطوط قرمز» تعیینشده در مذاکرات میدانند.
این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنهای منتشر شده است. «پیام» مجتبی خامنهای در حالی منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست.