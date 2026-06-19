به گزارش جمعه ۲۹ خرداد این روزنامه، ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد اسرائیل مصمم به ادامه عملیات نظامی علیه حزب‌الله در لبنان است. هدفی که با یکی از محورهای اصلی تفاهم‌نامه تازه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، یعنی پایان درگیری‌ها در لبنان، در تضاد قرار دارد.

این ارزیابی در شرایطی مطرح شده است که تنش میان دولت نتانیاهو و مقام‌های دولت ترامپ افزایش یافته است.

مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر علنا به اسرائیل هشدار داده‌اند از حملاتی که می‌تواند تفاهم به‌دست آمده میان واشینگتن و تهران را از مسیر خارج کند، بپرهیزد.

اسرائیل ۲۹ خرداد در واکنش به حمله پهپادی حزب‌الله که به کشته شدن چهار سرباز اسرائیلی انجامید، حملاتی را در جنوب لبنان انجام داد.

هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها، مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی اعلام کردند مذاکراتی را که قرار بود جمعه در سوئیس آغاز شود، به تعویق انداخته‌اند .

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، نیز سفر برنامه‌ریزی‌شده خود را برای شرکت در این مذاکرات، لغو کرد.

فشارهای داخلی بر نتانیاهو

به‌نوشته واشینگتن‌پست، یکی از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا که این هفته در میان مقام‌های دولت ترامپ توزیع شد، نتیجه گرفته است بقای سیاسی نتانیاهو در آستانه انتخابات سراسری پاییز در اسرائیل، به این وابسته است که به افکار عمومی نشان دهد حاضر به خروج نیروهایش از لبنان نیست و همچنان بر تشدید فشار بر حزب‌الله اصرار دارد.

این گزارش همچنین به نارضایتی اسرائیل از مفاد تفاهم‌نامه ترامپ با تهران اشاره می‌کند.

به‌گفته مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا، اسرائیل معتقد است این توافق می‌تواند هدف گسترده‌تر دولت این کشور برای حفظ حداکثر فشار بر جمهوری اسلامی را تضعیف کند.

یک مقام پیشین آمریکایی به واشینگتن‌پست گفت اسرائیل بر این باور است که توافق جدید ممکن است آزادی عمل این کشور را در مقابله با حزب‌الله محدود کند.

با این حال، مقام‌های دولت ترامپ تاکید دارند مفاد توافق مانع پاسخ اسرائیل به حملات احتمالی حزب‌الله نمی‌شود و نگرانی‌های اسرائیل در مقایسه با ضرورت دستیابی به توافق و بازگشایی تنگه هرمز، اهمیت کمتری دارد.

به‌گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، هرگونه توقف درگیری‌ها یا خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان در داخل اسرائیل به‌عنوان شکست سیاسی نتانیاهو تلقی خواهد شد.

در مقابل، یک مقام ارشد دولت اسرائیل در پاسخ به درخواست واشینگتن‌پست برای اظهار نظر گفت عملیات نظامی اسرائیل در لبنان «صرفا با هدف دفاع از شهروندان اسرائیلی در برابر حملات مستمر حزب‌الله» انجام می‌شود.

توافقی شکننده

واشینگتن‌پست در گزارش خود به حمایت گسترده افکار عمومی اسرائیل از ادامه عملیات علیه حزب‌الله اشاره کرد.

بر اساس نظرسنجی موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در ماه می، ۷۰ درصد یهودیان اسرائیلی از تشدید نبرد با حزب‌الله حمایت می‌کنند.

تحلیلگران سیاسی اسرائیلی نیز معتقدند عقب‌نشینی نظامی از لبنان از سوی بسیاری از رای‌دهندگان به‌عنوان نشانه شکست تعبیر خواهد شد.

یک مقام آمریکایی دیگر به واشینگتن‌پست گفت حتی اگر اسرائیل دامنه حملات خود را گسترش ندهد، ادامه حضور نیروهایش در جنوب لبنان می‌تواند توافق شکننده میان آمریکا و حکومت ایران را با خطر جدی مواجه کند: «ادامه اشغال بخشی از لبنان نسخه‌ای برای فاجعه است. بدون خروج کامل اسرائیل، احتمال ازسرگیری درگیری میان ارتش اسرائیل و حزب‌الله تقریبا قطعی است.»

در همین حال، برخی مقام‌های اسرائیلی مواضعی تند اتخاذ کرده‌اند.

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۹ خرداد در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «برای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی بریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید بسوزد.»

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خطر اصطکاک با ترامپ

دنی سیترینوویچ، تحلیلگر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، به واشینگتن‌پست گفت نتانیاهو با خطر «اصطکاکی بزرگ» با ترامپ روبه‌روست. رییس‌جمهوری‌ای که به گفته او به درخواست نتانیاهو وارد جنگ با جمهوری اسلامی شد، اما اکنون به دنبال «تثبیت توافق با تهران» است.

او افزود: «بی‌بی (نتانیاهو) در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. او می‌بیند بزرگ‌ترین رقیبش، یعنی حکومت ایران، با کمک دولت آمریکا تقویت می‌شود و نمی‌تواند کار زیادی در این باره انجام دهد.»

واشینگتن‌پست یادآوری کرد که نتانیاهو در دو هفته متوالی حملاتی را علیه بیروت انجام داد. حملاتی که به‌گفته این روزنامه، توافق شکننده مورد نظر ترامپ را در معرض خطر قرار داد.

یکی از این حملات در ۱۷ خرداد، جمهوری اسلامی را به شلیک موشک‌های بالستیک برای پاسخگویی واداشت و تنها پس از مداخله کاخ سفید، تنش‌ها کاهش یافت.

با وجود امضای تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن، نتانیاهو و متحدانش همچنان تاکید می‌کنند نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج نخواهند شد و حملات علیه اهداف مورد نظر خود را ادامه خواهند داد؛ حتی اگر این موضوع به نارضایتی ترامپ منجر شود.

در واکنش، ونس ۲۸ خرداد به خبرنگاران گفت: «دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در این مقطع نسبت به اسرائیل رویکردی همدلانه دارد و در عین حال رهبر قدرتمندترین کشور جهان است. اگر من عضو کابینه دولت اسرائیل بودم، احتمالا تنها متحد قدرتمندی را که برایم باقی مانده مورد حمله قرار نمی‌دادم.»

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل بیش از ۵۰۰ کیلومتر مربع از خاک لبنان را در کنترل خود دارد و برای ایجاد آنچه «منطقه حائل امنیتی» می‌نامد، بیش از یک میلیون نفر را از خانه‌هایشان آواره کرده است.

مقام‌های لبنانی می‌گویند از زمان آغاز عملیات اسرائیل در اواسط اسفند، بیش از سه هزار نفر در این کشور کشته شده‌اند.

با این حال، آرون دیوید میلر، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی و مشاور پیشین دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا، معتقد است اگر تهران نتواند حملات حزب‌الله را به شمال اسرائیل مهار کند، نتانیاهو صرف‌نظر از خواسته‌های ترامپ به این حملات پاسخ خواهد داد.

او گفت: «فرقی نمی‌کند ترامپ چه بگوید. نتانیاهو واکنش نشان خواهد داد.»