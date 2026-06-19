بر اساس برنامه کادر فنی، قرار بود ملی‌پوشان دو روز پیش از هر مسابقه به شهر میزبان سفر کنند. به همین دلیل، ایران درخواست کرده بود به دلیل برگزاری مسابقه با بلژیک در ساعت ۱۲ ظهر یک‌شنبه در لس‌آنجلس، تیم دو روز زودتر راهی این شهر شود که با مخالفت آمریکا مواجه شد.

بدین ترتیب، تیم ملی ناچار است تنها یک روز قبل از مسابقه به لس‌آنجلس سفر کند؛ اقدامی که فدراسیون فوتبال آن را مغایر با اصل ایجاد شرایط برابر برای تیم‌ها دانسته است.

تیم ملی ایران برای بازی نخست برابر نیوزیلند هم تنها یک روز قبل از بازی مجوز حضور در آمریکا را دریافت کرد و بلافاصله بعد بازی هم خاک آمریکا را ترک کرد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که «به لطف سخاوت رئیس‌جمهور ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»