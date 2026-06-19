لغو مذاکرات روز جمعه تهران و واشینگتن در بورگناشتوک، ابهامهایی را درباره مرحله بعدی گفتوگوها ایجاد کرده است. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد مواضع جمهوری اسلامی درباره آنچه نقض آتشبس در لبنان از سوی اسرائیل خوانده شده، ممکن است از دلایل برگزار نشدن این مذاکرات باشد.
احمد صمدی و مهران عباسیان، خبرنگاران ایراناینترنشنال، از بورگناشتوک گزارش میدهند
رسانههای لبنانی از کشته شدن دستکم ۱۸ نفر در حملات اسرائیل به جنوب لبنان خبر دادند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد چهار نیروی این کشور از جمله یک فرمانده گردان تانک در حمله حزبالله جان خود را از دست دادند.
با وجود امضای رسمی یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن و تاکید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر لزوم توقف درگیریها در لبنان، حملات متقابل اسرائیل و حزبالله جمعه ۲۹ خرداد ادامه یافت.
وزارت بهداشت لبنان ۲۹ خرداد اعلام کرد حملات شدید هوایی اسرائیل از نیمهشب عملیات امداد و نجات و تخلیه را با مشکل مواجه کرده است.
این وزارتخانه همچنین از آمار اولیه ۱۸ کشته و ۳۳ زخمی در حملات اسرائیل خبر داد و افزود انتظار میرود تعداد قربانیان افزایش یابد.
در بند نخست یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف و متحدانشان بر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان و تضمین حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تاکید کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات اسرائیل به لبنان را مغایر مفاد این سند دانسته و آن را نشانه اجرا نشدن تعهدات مربوط به توقف درگیریها توصیف کردهاند.
این در حالی است که درگیریها همچنان در جنوب لبنان و منطقه بقاع ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند.
همزمان با اجرایی شدن تفاهمنامه اخیر، نگرانیها درباره گره خوردن پرونده لبنان به مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران افزایش یافته است.
روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای هشدار داد امنیت مرزهای شمالی اسرائیل نباید به بخشی از روند چانهزنی میان تهران و واشینگتن تبدیل شود.
به گزارش رسانههای لبنانی و ساکنان محلی، حملات هوایی و گلولهبارانها همچنین چند شهر را در منطقه نبطیه هدف قرار دادند.
خبرگزاری دولتی لبنان حملات اخیر اسرائیل را یکی از سنگینترین بمبارانها در هفتههای گذشته توصیف کرد.
در سوی دیگر، ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در حملات خود، بیش از ۸۰ موضع حزبالله را هدف قرار داد و دهها عضو این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورد.
به گفته ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به نقض مکرر آتشبس از سوی حزبالله انجام گرفت.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، ۲۹ خرداد در پیامی در شبکه ایکس، خواستار تشدید حملات علیه حزبالله شد و نوشت: «به ازای هر اشکی که یک مادر اسرائیلی میریزد، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند. تمام لبنان باید در آتش بسوزد.»
او تاکید کرد اسرائیل نباید به «واکنشهای حسابشده و خویشتنداری» اکتفا کند و باید «تروریسم را بهطور کامل شکست دهد».
کشته شدن ۴ نظامی اسرائیلی
ارتش اسرائیل ۲۹ خرداد در بیانیهای اعلام کرد در جریان حمله شبانه حزبالله، آنچه گمان میرود یک پهپاد یا موشک ضدزره بوده باشد، به یک تانک اسرائیلی در روستای کفر تبنیت در جنوب لبنان اصابت کرد.
بر پایه این بیانیه، در این حمله، دور گدالیا بن سیمحون، ۳۲ ساله، فرمانده گردان ۵۲ از تیپ زرهی ۴۰۱، به همراه سه نظامی دیگر کشته شدند.
ارتش اسرائیل افزود بن سیمحون جایگزین فرمانده پیشین این گردان شده بود که ماه آوریل در جنوب لبنان بهشدت زخمی شده بود.
ارتش اسرائیل در بیانیهای دیگر اعلام کرد حمله پهپادی حزبالله در بامداد ۲۹ خرداد به زخمی شدن پنج نظامی اسرائیلی انجامید که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این نیروها برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند و خانوادههایشان در جریان قرار گرفتهاند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، با انتقاد از ادامه بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی از تاسیسات هستهای، گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است.
او در پیامی در شبکه ایکس نوشت مجلس در برابر «قانونشکنی و وادادگی» خواهد ایستاد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اختلافنظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقامهای جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با «نامتوازن» خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است.
سایمن گس، سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکرهکننده ارشد لندن در مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی، در یادداشتی برای فایننشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هستهای جدید با جمهوری اسلامی بسیار دشوارتر از سال ۲۰۱۵ و زمان امضای برجام خواهد بود؛ زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گستردهتر شده است.
او با اشاره به مهلت ۶۰ روزه تعیینشده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، تاکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود ۲۰ ماه طول کشید. به گفته او، علاوه بر پیچیدگیهای فنی، در هر دو کشور نیز بحثهای سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت.
گس همچنین نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شد، از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینهساز تفسیرهای متفاوت از سوی دو طرف شود.
او در بخش دیگری از این یادداشت نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در گذشته نشان دادهاند که برای دستیابی به اهداف راهبردی خود حاضرند فشارهای اقتصادی و سیاسی طولانیمدت را تحمل کنند. به گفته او، نسل جدید سیاستمداران امنیتمحور در تهران احتمالا «تابآوری و مقاومت» را بر مصالحه سریع ترجیح میدهند.
سفیر پیشین بریتانیا همچنین نوشت نفوذ نهادهای امنیتی، بهویژه سپاه پاسداران، در ساختار قدرت جمهوری اسلامی افزایش یافته و بسیاری در این نهادها معتقدند درگیریها دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد و مذاکرات ادامه همان تقابل از مسیری دیگر است.
محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، از تفاهم اعلامشده با آمریکا درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و پرسید چرا کشتیهای اسرائیلی میتوانند بدون پرداخت هزینه از تنگه هرمز عبور کنند.
او در شبکه ایکس نوشت که بر اساس اعلام شورای عالی امنیت ملی، جمهوری اسلامی به مدت ۶۰ روز از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت نمیکند. نبویان همچنین این پرسش را مطرح کرد که این تصمیم ناشی از خواست جمهوری اسلامی است یا تحت فشار آمریکا اتخاذ شده است.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی با استناد به مواضع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره قطع شریان اقتصادی اسرائیل، عبور کشتیهای اسرائیلی از تنگه هرمز بدون پرداخت هزینه را با این سیاست در تناقض دانست.
نبویان پیشتر نیز در پیامی در شبکه ایکس خطاب به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت که عقبنشینی از هر یک از بندهای تفاهم، از جمله «احترام به حاکمیت لبنان و پایان اشغالگری اسرائیل»، طرف مقابل را برای عمل نکردن به سایر تعهدات جسورتر میکند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، گفت هرگونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتشبس در لبنان و عقبنشینی اسرائیل، به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است.
او در شبکه ایکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقق این شرایط به منزله پذیرش «تولد نارس» اجرای این یادداشت تفاهم است.
این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه ایکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن هر چه باشد، جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر «قدرت سخت» و «قدرت نرم» در موقعیتی قویتر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد.