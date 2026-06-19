وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن استقبال کرد و گفت این توافق باید نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیرد و از تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات پایدار در منطقه حمایت کند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی در این تماس بر اهمیت این تفاهم در کاهش تنش‌ها، جلوگیری از تشدید بحران و کاستن از بی‌ثباتی در منطقه تاکید کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد این یادداشت تفاهم به نقطه عطفی برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تبدیل شود و زمینه حل‌وفصل مسائل از طریق گفت‌وگو و ابزارهای دیپلماتیک را فراهم کند.

وزیر خارجه مصر همچنین از هماهنگی نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به این نتیجه استقبال کرد و گفت امیدوار است مذاکرات به توافقی نهایی و پایدار منجر شود.