علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، گفت با توجه به اینکه مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، برخلاف نظر خود مجوز این تفاهمنامه را صادر کرده است، «همه ملت در کنار رهبری منتظر تحقق شروط اعلامشده هستند.»
او با اشاره به مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی گفت: «وقتی با شیادی مثل ترامپ و دولت تروریست آمریکا طرف هستیم، متن باید راه هر نوع سوءاستفادهای را از تفسیر عبارات و جملات ببندد.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین هشدار داد اگر توافق جدید به محدودیتهای یکجانبه و کاهش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی منجر شود، میتواند به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل شود. او تاکید کرد نباید تجربه و خسارتهای ناشی از برجام تکرار شود.
خضریان گفت جمهوری اسلامی باید ضمن حفظ مواضع خود در عرصه دیپلماسی و نپذیرفتن خواستههای طرف مقابل، با دقت و حساسیت روند تدوین متن نهایی توافق را دنبال کند.