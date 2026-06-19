محمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج، جمعه ۲۹ خرداد گفت جمهوری اسلامی حتی در صورت مذاکره با آمریکا دچار «خطای محاسباتی» نخواهد شد و همچنان آمریکا را دشمن اصلی خود میداند.
او در خطبههای نماز جمعه کرج گفت مذاکره به معنای تغییر نگاه جمهوری اسلامی به آمریکا نیست و تهران همچنان این کشور را «غیرقابل اعتماد» میداند.
حسینی همدانی افزود اگر مذاکرهای هم انجام شود، با هدف مطالبه حقوق جمهوری اسلامی و از موضع قدرت خواهد بود و به معنای «بدهبستان» مورد نظر برخی افراد نیست.
امام جمعه کرج همچنین با اشاره به پیام مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت این پیام «حکیمانه و بهموقع» بوده و همه منتظر تحقق شروط مطرحشده در آن هستند.