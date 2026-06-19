محمدمنان رییسی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به پیام مجتبی خامنهای درباره یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار بازگشایی مجلس شد.
او نوشت: «خوشانصافها مجلس را باز کنید، رهبرم تنها مانده است.»
حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز با اشاره به تعطیلی مجلس از روند بررسی تفاهمنامه انتقاد کرد.
شهریاری جمعه ۲۹ خرداد گفت: «مجلس را بستند تا هر آنچه خواستند امضا کنند.» او پیشتر نیز تاکید کرده بود که هرگونه توافق نهایی با آمریکا باید به تصویب مجلس برسد و نباید تجربه تصویب شتابزده برجام تکرار شود.
پیام مجتبی خامنهای درباره تفاهمنامه تهران و واشینگتن نهتنها به اختلافها در اردوگاه جمهوری اسلامی پایان نداد، بلکه موج تازهای از تسویهحساب سیاسی به راه انداخت؛ بخشی از اصولگرایان خواستار حمایت از تصمیم نهایی شدند و بخشی دیگر حامیان مذاکرات را به پاسخگویی فراخواندند.
مجتبی خامنهای در این پیام نوشت با وجود آنکه «علیالاصول» نظر دیگری داشته، بهدلیل تعهد مسعود پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی به پذیرش مسئولیت این روند، اجازه پیشبرد تفاهمنامه را صادر کرده است.
همین عبارت کوتاه به دو برداشت متفاوت در اردوگاه جمهوری اسلامی منجر شد؛ گروهی بر بخش «اجازه آن را صادر کردم» تاکید کردند و آن را نشانه حمایت نهایی رهبر جمهوری اسلامی از روند طیشده دانستند و گروهی دیگر، عبارت «نظر دیگری داشتم» را نشانه مخالفت اولیه او تلقی کردند.
همزمان، برخی منتقدان میگویند مجتبی خامنهای نیز مانند علی خامنهای، هم اجازه تصمیم را داده و هم از همان ابتدا مسئولیت پیامدهای احتمالی آن را از خود دور کرده است.
به باور آنها، تاکید او بر اینکه «نظر دیگری» داشته اما با تعهد پزشکیان اجازه داده، راه را باز میگذارد تا در صورت شکست تفاهمنامه، مسئولیت متوجه دولت، شورای عالی امنیت ملی و تیم مذاکرهکننده شود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت پیام خامنهای نشانه پذیرش ناگزیر مذاکره در هسته سخت قدرت است، اما همزمان مسئولیت توافق را بر دوش دولت و شورای عالی امنیت ملی میگذارد.
علی شیرازی و کامیار بهرنگ، اعضای تحریریه ایراناینترنشنال نیز گفتند مجتبی خامنهای مانند پدرش پس از برجام، مسئولیت تصمیم را از خود دور کرده است.
شیرازی گفت این مسئولیت متوجه پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی شده و بهرنگ تاکید کرد خامنهای با سخنان دوپهلو، هم مسئولیتی نپذیرفته و هم اختلافات درون حاکمیت را حفظ کرده است.
پیامی که به دو روایت متضاد در حاکمیت منجر شد
محمدمنان رییسی، محسن مقصودی و مرتضی محمودی، از چهرههای اصولگرا، با استناد به پیام مجتبی خامنهای گفتند مخالفان مذاکرات از ابتدا درباره اعتماد به آمریکا هشدار داده بودند و اکنون حامیان این روند باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند.
اسماعیل رمضانی، سخنران حکومتی نیز خواستار راهاندازی «جنبش بازگشت به نظر رهبری» شد و گفت حالا که مجتبی خامنهای اعلام کرده نظرش چیز دیگری بوده، حامیان حکومت باید خواستار بازگشت از مسیر تفاهم شوند.
او پیشنهاد کرد روند ۶۰ روزه مذاکرات «یکجوری» متوقف شود تا تجربه بیاعتمادی رهبر پیشین جمهوری اسلامی به مذاکرات تکرار نشود.
محمد زعیمزاده، سردبیر فرهیختگان نیز نوشت «نظر رهبری پذیرش متن نبوده است» اما او به خرد جمعی احترام گذاشته و اجازه توافق را منوط به تحقق شروط کرده است.
او همچنین گفت مسئولیت پیشبرد توافق و بهبود شرایط اقتصادی با دولت است و نباید از سطح رهبری برای این تفاهمنامه «چک سفید» صادر شود.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس، نیز پیام مجتبی خامنهای را نشانه تسلط او بر روند تصمیمگیری دانست، اما تاکید کرد دولت و شورای عالی امنیت ملی باید درباره تحقق شروط تعیینشده پاسخگو باشند و اجازه ندهند تجربه برجام تکرار شود.
تغییر مواضع محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مورد توجه قرار گرفت. او پس از پیام مجتبی خامنهای خواستار حفظ وحدت شد، اما پیشتر تفاهمنامه را «خسارتبار» خوانده و گفته بود آمریکا با این توافق به «پیروزی کامل» میرسد.
آغاز جدال بر سر مسئولیت
حسینعلی شهریاری، علی خضریان و ابراهیم رضایی، از نمایندگان مجلس نیز از روند پیشبرد تفاهم انتقاد کردند؛ از اعتراض به کنار گذاشته شدن مجلس و هشدار درباره تکرار برجام تا مخالفت با هرگونه عقبنشینی در موضوع هستهای و بازگشت بازرسیهای آژانس.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تفاهمنامه را «نامتوازن» خواند، گفت همه خطوط قرمز رعایت نشده و هشدار داد هرگونه بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای خلاف قانون تعلیق همکاری با آژانس است و مجلس در برابر آن خواهد ایستاد. او پیشتر نیز خواسته بود برای توجیه توافق، از رهبر جمهوری اسلامی هزینه نشود.
در مقابل، سپاه پاسداران، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان از روند طیشده حمایت کردند، اما همزمان بر بیاعتمادی به آمریکا، آمادگی برای واکنش در صورت عهدشکنی و ضرورت اجرای دقیق شروط تعیینشده تاکید داشتند.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت، در مقابل بر ضرورت حفظ «دستاورد تفاهم اولیه» تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید همزمان نسبت به عهدشکنی احتمالی طرف مقابل هوشیار باشد.
اسدالله بادامچیان، رییس شورای مرکزی حزب موتلفه نیز از اصل مذاکره دفاع کرد و گفت مذاکره خیانت نیست، بلکه پایان هر جنگی در نهایت به مذاکره میانجامد.
اکنون دو روایت همزمان در حاکمیت شکل گرفته است؛ یکی بر حمایت از تصمیم نهایی تاکید دارد و دیگری، با استناد به عبارت «نظر دیگری داشتم»، مسئولیت پیامدهای احتمالی تفاهم را متوجه دولت و شورای عالی امنیت ملی میداند. همین دوگانگی نشان میدهد وحدت اعلامشده در اردوگاه جمهوری اسلامی، شکننده و موقت است.
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل و حزبالله بر سر برقراری آتشبس به توافق رسیدند.
این مقام گفت آتشبس از ساعت چهار بعدازظهر جمعه ۲۹ خرداد اجرایی میشود.
این خبر در حالی منتشر میشود که درگیریهای اسرائیل و حزبالله در روزهای اخیر شدت گرفته و حملات متقابل دو طرف به کشته و زخمی شدن شماری از نیروها منجر شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ۲۹ خرداد در پیامی در تروت سوشال گفت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شده است. ترامپ نوشت: «ما از سر استیصال وارد مذاکره نشدیم؛ این ایران بود که چنین کرد. آنها تمام شدهاند.»
او همچنین با اشاره به دوره ۶۰ روزه اجرای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن افزود: «ما این دوره ۶۰ روزه را تا پایان دنبال خواهیم کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد: «هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد؛ حتی ۱۰ سنت.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات برخی اعضای حزب دموکرات آمریکا که گفتند جنگ اخیر جمهوری اسلامی را تقویت کرده است، این دیدگاه را رد کرد.
او در پیامی در تروت سوشال نوشت جنگ جمهوری اسلامی را تضعیف کرده است و این کشور دیگر نیروی هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی، رادار یا تقریبا هیچچیز دیگری ندارد.
ترامپ با انتقاد از کسانی که میگویند جمهوری اسلامی اکنون نسبت به چهار ماه پیش در وضعیت بهتری قرار دارد، نوشت: «باور میکنید بتوان چنین حرفی زد؟ بعضی افراد چقدر میتوانند احمق باشند؟»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به اظهارات ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، درباره لبنان واکنش نشان داد و او را به ترویج جنگ و خشونت متهم کرد.
عراقچی در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به سخنان بنگویر نوشت این اظهارات از سوی یک مقام ارشد دولت اسرائیل مطرح شده و نشاندهنده تهدیدی فراتر از لبنان است.
او همچنین دولت اسرائیل را «فرقه مرگپرست و نسلکش» و «تهدیدی برای بشریت» خواند و گفت تنها هدف آنها ادامه جنگ است.
بنگویر پیشتر در واکنش به نقض آتشبس و حملات اخیر حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، گفت «تمام لبنان باید بسوزد» و خواستار تشدید حملات اسرائیل به لبنان شد.