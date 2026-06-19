بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، محمود قنبریراد، متخصص امنیت شبکه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و ارائه آن به اسرائیل» متهم شده است.بر اساس این گزارش، این «متخصص امنیت شبکه» و شاغل در یکی از شرکتهای تهران، اردیبهشتماه سال جاری در منزل خود بازداشت شده است. او در تماس تلفنی از زندان گفته این پرونده «ساختگی» است و تحت فشار برای پذیرش اتهامات قرار دارد.همچنین بر اساس این گزارش، محمود قنبریراد که در زندان فشافویه نگهداری میشود، از زمان بازداشت تاکنون از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای رسمی، از اعمال «محدودیتهای شدید و کارشکنی» برگزارکنندگان آمریکایی جام جهانی در برنامه آمادهسازی تیم ملی خبر داد و اعلام کرد اعتراض خود را به فیفا ارسال میکند.
بر اساس برنامه کادر فنی، قرار بود ملیپوشان دو روز پیش از هر مسابقه به شهر میزبان سفر کنند. به همین دلیل، ایران درخواست کرده بود به دلیل برگزاری مسابقه با بلژیک در ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه در لسآنجلس، تیم دو روز زودتر راهی این شهر شود که با مخالفت آمریکا مواجه شد.
بدین ترتیب، تیم ملی ناچار است تنها یک روز قبل از مسابقه به لسآنجلس سفر کند؛ اقدامی که فدراسیون فوتبال آن را مغایر با اصل ایجاد شرایط برابر برای تیمها دانسته است.
تیم ملی ایران برای بازی نخست برابر نیوزیلند هم تنها یک روز قبل از بازی مجوز حضور در آمریکا را دریافت کرد و بلافاصله بعد بازی هم خاک آمریکا را ترک کرد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که «به لطف سخاوت رئیسجمهور ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»
سپاه پاسداران در بیانیهای خطاب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از انتشار پیام او درباره یادداشت تفاهم با آمریکا اعلام کرد از دولتمردان جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، اما در عین حال هشدار داد در صورت آنچه «عهدشکنی دشمن» خواند، آماده واکنش نظامی است.
در این بیانیه آمده است سپاه پاسداران «چون کوه استوار پشتوانه دولتمردان» خواهد بود و از تلاشهای آنان برای پیگیری حقوق جمهوری اسلامی حمایت میکند.
سپاه پاسداران همچنین تاکید کرد: «اگر دشمن عهدشکن بخواهد چون گذشته به زیادهخواهی روی آورد، پاسداران انقلاب اسلامی در زمین، دریا، هوا و تمام عرصههای جنگ ترکیبی، قدرتمندتر از گذشته و با بهرهگیری از تجارب چندین نبرد آمادهاند تا با کوچکترین اشاره آن فرمانده شجاع و حکیم، شکست تاریخی بسیار بزرگتری را به آنان تحمیل کنند.»
در بخش دیگری از این بیانیه، سپاه پاسداران از پیام مجتبی خامنهای قدردانی کرد و آن را عاملی برای تقویت وحدت داخلی و افزایش امیدواری نیروهای حامی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
جعفر حسنی، فعال سیاسی و شاعر ساکن قزوین و از زندانیان انقلاب ملی، از سوی شعبهای از دادگاه انقلاب قزوین به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس حکم صادرشده، او بابت اتهام «اغوای مردم به کشت و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه برای اتهام «اهانت به رهبری» دو سال حبس و برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس تعیین کرده است.
با این حال، بر اساس مقررات مربوط به تعدد جرایم، مجازات اشد، یعنی پنج سال حبس تعزیری، قابل اجرا خواهد بود.
جعفر حسنی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور، شش ماه خدمات عمومی رایگان در شهرداری قزوین و ضبط تلفن همراه و سیمکارت به نفع دولت محکوم شده است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد پاریس با لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد، مگر آنکه نتایج مذاکرات درباره برنامه هستهای تهران انتظارات فرانسه را برآورده کند.
بارو که کشورش یکی از پنج عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است، گفت دستیابی به ثبات در منطقه مستلزم آن است که مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ابهامها درباره برنامه موشکهای بالستیک تهران و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی پاسخ دهد.
وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد حلوفصل پرونده هستهای تهران به تنهایی برای تضمین ثبات منطقه کافی نیست و مسائل مرتبط با فعالیتهای منطقهای جمهوری اسلامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین خواستار تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی شد و گفت: «ما به یک تغییر اساسی در رویکرد ایران نیاز داریم.»
علیاکبر علیزاده، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، با تاکید بر ضرورت تقویت نیروهای نظامی و امنیتی گفت نباید تمام توجه جمهوری اسلامی به تفاهمنامه و اقدامات تیم مذاکرهکننده معطوف شود و سایر نیازهای اساسی نادیده گرفته شود.
او گفت در کنار پیگیری روند مذاکرات، توجه به مسائل بنیادین کشور و حفظ آمادگی در حوزههای مختلف ضروری است و نباید از اولویتهای دیگر غفلت شود.
علیزاده گفت نباید حتی برای لحظهای از افزایش توان این نیروها و بهرهگیری از «ظرفیتهای مردمی» در حمایت از آنها غافل شد.
این عضو مجلس جمهوری اسلامی در ادامه خواستار پرهیز از تشدید اختلافات داخلی شد و گفت باید از ایجاد شکاف در میان نیروهای همسو جلوگیری کرد.