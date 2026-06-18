شاهزاده رضا پهلوی: چهار دهه مماشات با جمهوری اسلامی امنیت منطقه و جهان را افزایش نداده است
شاهزاده رضا پهلوی درباره دیدار خود با پریتی پتل، وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا، توضیحاتی منتشر کرد.
او گفت در این دیدار تاکید کرده است که چهار دهه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی نتوانسته رفتار این حکومت را تغییر دهد و امنیت منطقه و جهان را افزایش دهد.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت در گفتوگو با پتل بر این موضوع تاکید کرده که مردم ایران باید در مرکز هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری درباره جمهوری اسلامی قرار گیرند.
او افزود جمهوری اسلامی همچنان تهدیدی علیه مردم ایران و امنیت کشورهای دموکراتیک، از جمله بریتانیا، به شمار میرود.
شاهزاده رضا پهلوی گفت حمایت از ملت ایران و ایستادگی در برابر آنچه «شبکههای سرکوب و تروریسم» جمهوری اسلامی خواند، موثرترین راه برای دستیابی به ثبات، امنیت و صلح پایدار است.