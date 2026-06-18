تال مئیر، کارشناس خاورمیانه: از نگاه اسرائیل تحولات منطقه نگرانیهایی را به همراه دارد
تال مئیر، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل به تفاهم اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.
او گفت: «اکنون میفهمیم چرا ایرانیها در تمام این مدت با اطمینان، دونالد ترامپ را به تمسخر میگرفتند، او را دستکم میگرفتند و در برابر تهدیدهای بزرگترین قدرت جهان بر اصول خود پافشاری میکردند. آنها میدانستند که ترامپ عقبنشینی خواهد کرد.»
مئیر افزود جزئیات بیشتری از توافق در آینده منتشر خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل این تحولات نگرانیهایی را به همراه دارد.
او گفت: «در نهایت جزییات آشکار خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل ما دورانهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتهایم؛ از فرعون، تفتیش عقاید و نازیهای ملعون عبور کردهایم و زنده ماندهایم و از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. ملت اسرائیل پایدار خواهد ماند.»
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در دولت اول ترامپ، با انتقاد از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد و گفت این توافق به معنای پرداخت پول برای بازسازی تهدیدی است که آمریکا در جنگ آن را هدف قرار داده بود.
نیکی هیلی در شبکههای اجتماعی نوشت: «این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کردهایم پول پرداخت کنیم.»
هیلی گفت: «حمله به تاسیسات هستهای و موشکی حکومت ایران اقدام درستی بود. این حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد، نیروهای ما را میکشد و تلاش کرده است آمریکاییها را در خاک آمریکا ترور کند.»
او افزود: «اکنون قرار است میلیاردها دلار آزاد شود و تحریمها برداشته شوند، با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد.» هیلی نوشت جمهوری اسلامی این منابع را مانند گذشته صرف برنامه هستهای و حمایت از گروههای نیابتی خواهد کرد.
پیشتر نیز مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ، تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «مماشات» با تهران توصیف کرده بود.
تیم ملی کلمبیا با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ازبکستان، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را با سه امتیاز آغاز کرد. ازبکستان که نخستین حضور خود در تاریخ جام جهانی را تجربه میکرد، با وجود جبران اولین گل خورده، در ادامه نتوانست برابر تیم پرستاره آمریکای جنوبی امتیازی کسب کند.
تیمهای ملی کلمبیا و ازبکستان در نخستین دیدار خود در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مکزیکوسیتی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با برتری ۳ بر ۱ کلمبیا به پایان رسید.
کلمبیا که پیش از آغاز مسابقات در رده سیزدهم ردهبندی فیفا قرار داشت، با تکیه بر تجربه بازیکنان سرشناس خود بازی را هجومی آغاز کرد. در مقابل، ازبکستانِ فابیو کاناوارو که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکرد، با انگیزه بالا و آرایش دفاعی منظم برابر حریف ایستاد.
در ترکیب ازبکستان، الدور شومورودوف بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود و عبدالقادر خوسانوف، مدافع منچسترسیتی، مهمترین چهره این تیم به شمار میرفت. همچنین اوستون اورونوف، ستاره تیم فوتبال پرسپولیس، و رستم آشورماتوف، مدافع تیم فوتبال استقلال، دو بازیکن شاغل در لیگ ایران، از ابتدا در ترکیب اصلی حضور داشتند.
برتری نسبی کلمبیا سرانجام در دقیقه ۴۱ به گل انجامید؛ جایی که دنیل مونیوز دروازه ازبکستان را باز کرد تا نماینده آمریکای جنوبی با برتری راهی رختکن شود.
ازبکستان نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد و در دقیقه ۶۰ عباسبک فیضاللهیف موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و امید را به اردوی تیم آسیایی بازگرداند.
اما این برتری روحی تنها پنج دقیقه دوام داشت. لوئیس دیاز، ستاره بایرن مونیخ در خط حمله کلمبیا، در دقیقه ۶۵ گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا کلمبیا بار دیگر از حریف پیش بیفتد. ازبکستان در دقایق پایانی بازی تلاش کرد بار دیگر بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع منسجم کلمبیا اجازه نداد و در نهایت در آخرین دقایق وقت اضافه، در دقیقه ۹۸، جیمینتون کمپاز سومین گل کلمبیا را نیز زد.
خامس رودریگز، لوئیس دیاز، جفرسون لرما و دیگر ستارههای کلمبیا با مدیریت جریان مسابقه، سه امتیاز ارزشمند نخست را برای تیمشان حفظ کردند.
پیش از این دیدار، دیگر مسابقه گروه K میان پرتغال و کنگو با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود. با این نتیجه، کلمبیا با سه امتیاز در صدر جدول گروه K قرار گرفت و ازبکستان بدون امتیاز در انتظار دیدار دوم خود باقی ماند.
روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی درباره تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی نوشت این توافق در حالی امضا شده که بسیاری از منتقدان معتقدند دستاوردهای آن از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ هم کمتر است.
این روزنامه همچنین نوشت صندوق بازسازی پیشبینیشده در توافق میتواند منابع مالی بسیار بیشتری نسبت به توافق هستهای سال ۲۰۱۵ در اختیار حکومت ایران قرار دهد.
به نوشته نیویورک تایمز، این توافق فراتر از آتشبس و مذاکرات هستهای، شامل طرحی برای جذب دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است. به نوشته این روزنامه، یک دیپلمات آگاه گفته است بیش از نیمی از این رقم پیشاپیش از سوی شرکتهایی در آمریکا، خاورمیانه، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تعهد شده و این صندوق قرار است به عنوان کانالی برای سرمایهگذاری خصوصی در ایران عمل کند.
این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود به اختلافات میان آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و نوشت دونالد ترامپ در نشست گروه هفت از نحوه برخورد اسرائیل با حزبالله انتقاد کرده است.
به نوشته نیویورک تایمز، ترامپ همچنین گفته است آمریکا در چارچوبی جداگانه با کشورهای خلیج فارس درباره موضوعاتی مانند موشکهای بالستیک حکومت ایران گفتوگو خواهد کرد و تلویحا پذیرفته است که ایران دارای توان موشکی متعارف باشد.
نشریه «نشنال اینترست» در تحلیلی درباره تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت پایان جنگ اخیر شباهتهایی با پایان جنگ یومکیپور در سال ۱۹۷۳ دارد؛ زمانی که آمریکا پس از دستیابی به «اهداف خود»، برای پایان درگیری و شکلدهی به توافق سیاسی وارد عمل شد.
این نشریه معتبر در حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی و روابط بینالملل، معتقد است آتشبس و تفاهمنامه اخیر، بار دیگر نشان داد اهداف آمریکا و اسرائیل در پایان درگیریها لزوما یکسان نیست؛ و استدلال کرد، واشینگتن پس از دستیابی به اهداف اصلی خود، از جمله تضعیف برنامه هستهای ایران و بازگشایی تنگه هرمز، به دنبال مهار جنگ و شکلدهی به نتیجه سیاسی آن بوده است، در حالی که اسرائیل خواهان ادامه فشار بر جمهوری اسلامی بود.
این نشریه همچنین نوشت دولت دونالد ترامپ پس از حملات به تاسیسات هستهای ایران به دنبال «جمهوری اسلامی تضعیفشده اما نه نابودشده» بوده و هدف آن دستیابی به توافق، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از بیثباتی گستردهتر در منطقه بوده است.
در این تحلیل آمده است که آمریکا نگران فروپاشی حکومت ایران، ایجاد خلأ قدرت و گسترش بیثباتی منطقهای بوده است.
«نشنال اینترست» در عین حال نوشت تفاهمنامه و آتشبس کنونی بسیاری از مسائل اصلی از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، توان موشکی و بازسازی توان نظامی ایران را حل نکرده و این پروندهها به آینده موکول شدهاند.
به نوشته این نشریه، جنگ متوقف شده اما مناقشه اصلی همچنان پابرجاست.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با استقبال از تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، آن را «یک پیشرفت واقعا مهم» توصیف کرد. او گفت این توافق به کاهش تنشها و بازگشایی تنگه هرمز کمک میکند، اما هشدار داد پیامدهای جنگ، از جمله تاثیر آن بر قیمت سوخت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد.
آلبانیزی همچنین با اشاره به بند مربوط به سلاح هستهای گفت استرالیا همواره مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بوده و این توافق را چارچوبی برای ادامه روند دیپلماتیک میداند.