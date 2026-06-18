تال مئیر، کارشناس امور خاورمیانه، در گفت‌وگو با کانال ۱۴ اسرائیل به تفاهم اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

او گفت: «اکنون می‌فهمیم چرا ایرانی‌ها در تمام این مدت با اطمینان، دونالد ترامپ را به تمسخر می‌گرفتند، او را دست‌کم می‌گرفتند و در برابر تهدیدهای بزرگ‌ترین قدرت جهان بر اصول خود پافشاری می‌کردند. آنها می‌دانستند که ترامپ عقب‌نشینی خواهد کرد.»

مئیر افزود جزئیات بیشتری از توافق در آینده منتشر خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل این تحولات نگرانی‌هایی را به همراه دارد.

او گفت: «در نهایت جزییات آشکار خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل ما دوران‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته‌ایم؛ از فرعون، تفتیش عقاید و نازی‌های ملعون عبور کرده‌ایم و زنده مانده‌ایم و از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. ملت اسرائیل پایدار خواهد ماند.»