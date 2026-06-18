تیم‌های ملی غنا و پاناما چهارشنبه‌شب به وقت آمریکا در نخستین دیدار خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد تورنتو و زیر بارش باران به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با وجود برتری نسبی پاناما در جریان بازی، در نهایت با پیروزی یک بر صفر غنا به پایان رسید.

پاناما در بیشتر دقایق مسابقه مالکیت توپ و ابتکار عمل را در اختیار داشت و چندین بار دروازه غنا را تهدید کرد، اما نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند. در مقابل، غنا که بیشتر به دفاع و ضدحمله چشم دوخته بود، در پنجمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم به گل رسید تا هر سه امتیاز بازی را به دست آورد. کالب ییرنکی گل پیروزی‌بخش نماینده آفریقا را در دقیقه ۹۵ به ثمر رساند.

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کارلوس کی‌روش، سرمربی غنا که پنجمین حضور متوالی خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، در ترکیب ابتدایی تیمش چند تصمیم غیرمنتظره گرفت و بازیکنانی مانند اینیاکی ویلیامز، عبدل فاتاوو و براندون توماس-آسانته را روی نیمکت نشاند. با این حال، تیم او در واپسین لحظات مسابقه به گل رسید و شروعی موفق در این رقابت‌ها داشت.

در سوی مقابل، توماس کریستینسن، سرمربی اسپانیایی پاناما، تیمی را به میدان فرستاد که به‌جز امیر موریلو، مدافع بشیکتاش، و آندرس آندراده، سابقه چندانی در لیگ‌های معتبر اروپایی نداشت، اما شاگردانش نمایش قابل قبولی ارائه کردند و در نهایت تنها در ثانیه‌های پایانی از کسب امتیاز بازماندند.

پیش از آغاز جام جهانی، پاناما در رده سی‌وچهارم رده‌بندی فیفا قرار داشت و غنا در جایگاه هفتادوسوم، اما این اختلاف رتبه در نتیجه نهایی بازی منعکس نشد و غنا با استفاده از فرصت پایانی توانست برنده میدان شود.

پیش از آن، در دیگر دیدار هفته نخست گروه L، انگلیس با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست داده بود. به این ترتیب، پس از پایان دور نخست مسابقات این گروه، انگلیس با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و غنا با سه امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.

