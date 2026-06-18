آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، از تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد و آن را «یک پیشرفت واقعا مهم» خواند.

او گفت این توافق می‌تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.

آلبانیزی در عین حال هشدار داد پیامدهای جنگ اخیر ممکن است همچنان ادامه داشته باشد و بر بازارهای جهانی، از جمله قیمت سوخت، تاثیر بگذارد.

نخست‌وزیر استرالیا با اشاره به بخش هسته‌ای تفاهم‌نامه گفت کشورش همواره مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده است.

او افزود این تفاهم‌نامه را چارچوبی برای ادامه روند دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها در منطقه می‌داند.

آلبانیزی همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات پیش‌رو به توافقی پایدار منجر شود که ثبات و امنیت بیشتری را برای منطقه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.