تحولات مرتبط با ایران؛ آنچه در ۲۴ ساعت گذشته رخ داد
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان اعلام کرد یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا بهصورت الکترونیکی از سوی روسای دولتهای دو کشور امضا شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز از امضای دیجیتال این تفاهمنامه میان مقامهای ارشد ایران و آمریکا خبر داد.
همزمان، یک مقام کاخ سفید تایید کرد دونالد ترامپ تفاهمنامه پایان جنگ با جمهوری اسلامی را امضا کرده است.
در ادامه، جمهوری اسلامی متن تبیینی خود درباره مفاد تفاهمنامه اسلامآباد را منتشر کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با صداوسیما گفت جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز شده است.
دونالد ترامپ نیز تفاهمنامه با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما هشدار داد اگر از نسخه نهایی توافق رضایت نداشته باشد، حملات نظامی را از سر خواهد گرفت.
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