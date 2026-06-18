به گزارش رویترز، قیمت نفت در معاملات روز پنجشنبه پس از امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی و کاهش نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه انرژی کاهش یافت.

نفت برنت با افت ۱.۲ درصدی به ۷۸ دلار و ۵۷ سنت و نفت خام آمریکا با کاهش ۱.۳ درصدی به ۷۵ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. همزمان، سبد نفتی اوپک نیز با افت نزدیک به ۴ درصدی به ۸۴ دلار و ۴۳ سنت کاهش یافت.

تحلیلگران دلیل این کاهش را افزایش انتظارات برای بازگشت نفت ایران به بازار جهانی و عادی شدن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز عنوان کرده‌اند.

بر اساس تفاهم‌نامه ۱۴ بندی، یک دوره ۶۰ روزه مذاکره آغاز شده و جمهوری اسلامی متعهد شده است عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را تسهیل کند. این توافق همچنین بازگشت کامل ترافیک دریایی در این آبراه راهبردی ظرف ۳۰ روز را هدف‌گذاری کرده است.

تونی سایکامور، تحلیلگر شرکت آی‌جی، گفت بازار انرژی در حال قیمت‌گذاری برای بازگشت سریع‌تر از انتظار نفت ایران به بازارهای جهانی است.