تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد آن را امضا کرد، در همان مکانی به امضا رسید که بیش از یک قرن پیش پیمان ورسای برای پایان دادن به جنگ جهانی اول امضا شده بود.
پیمان ورسای ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ در کاخ ورسای فرانسه از سوی نمایندگان آلمان و رهبران کشورهای متفق، از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه، امضا شد و به طور رسمی به جنگ جهانی اول پایان داد.
با این حال، بسیاری از تاریخنگاران این توافق را یکی از عوامل بیثباتیهای بعدی در اروپا میدانند. آلمان در این پیمان مسئول آغاز جنگ شناخته شد، بخشی از قلمرو خود را از دست داد، به پرداخت غرامت سنگین محکوم شد و محدودیتهای گستردهای بر توان نظامی آن اعمال شد.
به باور بسیاری از پژوهشگران، نارضایتی گسترده از مفاد پیمان ورسای بعدها به رشد حمایت از آدولف هیتلر کمک کرد و زمینهساز وقوع جنگ جهانی دوم شد.
به گزارش پایگاه خبری واینت، مقامهای اسرائیلی معتقدند مذاکرات واشینگتن و تهران به یک توافق نهایی منجر نخواهد شد و بر همین اساس، امیدوارند انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر امکان اقدام مجدد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
واینت پنجشنبه ۲۸ خرداد نوشت برآوردهای نهادهای اسرائیلی نشان میدهند بعید است مذاکرات ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به یک توافق بینجامد.
بر اساس این گزارش، دومین فرض اسرائیل این است که حفظ جایگاهی مستحکم در لبنان، دستکم تا ماه نوامبر، از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا ممکن است شرایط برای اقدام دوباره علیه حکومت ایران فراهم شود.
به باور مقامهای اسرائیلی، این همان «پنجره فرصت» مورد نظر آنهاست؛ این فرصت بر این فرض بنا شده که تا آن زمان، واشینگتن و تهران به توافق دائمی دست نخواهند یافت.
به گزارش واینت، ارزیابی غالب در اسرائیل این است که جمهوری اسلامی با حسن نیت وارد مذاکرات نمیشود، بلکه از روند گفتوگوها برای خرید زمان بهره میگیرد و قصدی برای اجرای تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم ندارد.
مقامهای اسرائیلی بر این باورند که اگر این ارزیابی محقق شود، نوامبر میتواند «نقطه آغاز مرحلهای تازه» باشد.
انتخابات سراسری آمریکا قرار است سوم نوامبر (۱۳ آبان) برگزار شود. در این رقابت، سرنوشت تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و بخشی از کرسیهای سنا مشخص خواهد شد.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم بامداد ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
بر اساس این سند، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است. مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
خط قرمز نتانیاهو
واینت در ادامه گزارش داد از نگاه اسرائیل، اصلیترین اختلاف به موضوع خروج نیروهای ارتش این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان مربوط میشود.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را خط قرمز خود میداند و انتظار میرود برای جلوگیری از تحقق آن، تلاشهای دیپلماتیک گستردهای صورت گیرد.
مقامهای ارشد اسرائیلی به تداوم فشارها برای خروج نیروهای این کشور از جنوب لبنان اذعان دارند و در عین حال معتقدند در حال حاضر تفاهمی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد که طبق آن، اسرائیل آزادی عمل خود را در لبنان حفظ خواهد کرد.
واینت با اشاره به موضع روشن نتانیاهو در قبال تحولات لبنان افزود بر پایه این رویکرد، هرگونه حمله حزبالله به شهرهای شمالی اسرائیل، با پاسخ مستقیم علیه بیروت همراه خواهد شد.
همچنین در صورتی که تهران در حمایت از حزبالله اقدامی علیه اسرائیل انجام دهد، مواضع جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل قرار خواهند گرفت.
مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند با وجود تفاهم تهران و واشینگتن، نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۸ خرداد در سرمقالهای نوشت توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نباید شامل معاملهای بر سر امنیت مرزهای شمالی اسرائیل باشد، زیرا برقراری آرامش پایدار تنها در گرو خلع سلاح و حذف تهدیدهای حزبالله لبنان است.
بند جنجالی تفاهمنامه
به گزارش واینت، یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا به کانون اصلی اختلافات تبدیل شده است.
در بند نخست این تفاهمنامه آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرده و در عین حال، خواستار خویشتنداری و پرهیز از تشدید تنشها شده بود.
واینت نوشت این اظهارات بدان معناست که هر حملهای به اسرائیل لزوما مستوجب پاسخی شدید نیست و سطح واکنش متناسب با میزان تلفات تعیین میشود.
رویکردی که به نوشته این رسانه، برای اسرائیل قابل قبول نیست.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل ممکن است با هدف واداشتن جمهوری اسلامی به واکنش و در نهایت بر هم زدن توافق، منطقه ضاحیه در جنوب بیروت را هدف قرار دهد.
در سوی دیگر، مقامهای آمریکایی از احتمال وقوع چنین سناریویی آگاه هستند و انتظار میرود برای جلوگیری از آن، فشارهایی را بر اسرائیل وارد کنند.
واینت در پایان نوشت راهبرد اسرائیل در دوره پیش رو بر حفظ حضور نظامی در لبنان استوار خواهد بود و در صورت حمله به شهرهای شمالی اسرائیل، بیروت هدف قرار خواهد گرفت.
همچنین اسرائیل قصد دارد تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا در نوامبر، در انتظار فراهم شدن فرصت جدیدی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی بماند.
محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور، گفت در سه مورد به افراد و تشکلهایی که درباره تفاهم ایران و آمریکا موضعگیری کرده بودند، تذکر داده شده است.
او افزود در دو مورد، نامههای محرمانه برای افراد ارسال شده و در یک مورد نیز یک تشکل مورد تذکر قرار گرفته است.
بطحایی گفت در این نامهها نسبت به آسیب دیدن انسجام ملی هشدار داده شده و از مخاطبان خواسته شده به مصالح کشور توجه کنند.
او تایید کرد این تذکرها به مواضع مربوط به تفاهم ایران و آمریکا و ادامه جنگ مرتبط بوده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به چالشها و تنشهای پیشرو بازی تیم ملی ایران و مصر پرداخته، بازی که با جشن جامعه رنگینکمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل همزمان شده است.
مصر و ایران از سرکوبگرترین نقاط جهان برای همجنسگرایان هستند. با این حال، بر حسب یک اتفاق، این دو تیم قرار است در جریان مسابقات جام جهانی، در یک بازی ویژه موسوم به «مسابقه افتخار» در سیاتل به مصاف هم بروند؛ رویدادی که با جشنهای سالانه جامعه +LGBTQ در این شهر همزمان شده است.
این تقارن از هماکنون شرایط را بهشدت پرتنش کرده و هر دو کشور خواستار لغو این برنامهها شدهاند. ایران، جایی که روابط همجنسخواهانه غیرقانونی است و مردان همجنسگرا با اتهام لواط اعدام میشوند پیش از این بهدلیل جنگ در خاورمیانه، بهطور جداگانه خواستار انتقال بازیهای خود به خارج از خاک آمریکا شده بود؛ درخواستی که از سوی فیفا رد شد.
مصر نیز همجنسگرایان را بر اساس قوانین مبهم «منافی عفت» بازداشت و محاکمه میکند و هرگونه ابراز علنی این نمادها، بهویژه برافراشتن پرچمهای رنگینکمان را سرکوب میکند. با این حال، این پرچمها در جریان بازی ۲۶ ژوئن و رژههای پرهیاهوی اطراف ورزشگاه بهوفور دیده خواهند شد.
هر دو کشور در دسامبر گذشته شکایت خود را به فیفا تسلیم کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که «هرگونه فعالیت مربوط به حمایت از همجنسگرایی در طول مسابقه را بهطور قاطع رد میکند.» اما فیفا که اختیاراتش به داخل خود ورزشگاهها محدود میشود، این اعتراضها را نادیده گرفته است.
با این حال، فعالان این حوزه امیدوارند این مسابقه پیام مثبتی داشته باشد. جیمی پدرسن، سناتور ایالتی واشنگتن، حضور این کشورها را در شهری مانند سیاتل که به استقبال از همگان افتخار میکند، فرصتی برای نمایش تصاویر مثبت از این جامعه دانست.
فیفا با این چالشها بیگانه نیست؛ در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز حساسیتهای مشابهی وجود داشت. به گفته هانا تادسه، سخنگوی ستاد جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل، فیفا پرچم رنگینکمان را به عنوان نمادی از حقوق بشر تلقی میکند و به هواداران اجازه خواهد داد تا آنها را در داخل ورزشگاه سیاتل به اهتزاز درآورند.
بلومبرگ به نقل از چهار مقام آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال انجام تحقیقاتی درباره نحوه ایجاد یک شبکه گسترده سرمایهگذاری جهانی مرتبط با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
بر اساس این گزارش، این تحقیقات بخشی از یک بررسی گستردهتر درباره اتهامهای پولشویی و فساد مالی به شمار میرود.
سه منبع آگاه به بلومبرگ گفتهاند که بازرسان در این چارچوب، نقش احتمالی برخی موسسات مالی آمریکایی از جمله جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ را در تسهیل جابهجایی مبالغ کلان میان شرکتهای تحت نظارت خامنهای بررسی میکنند.
به نوشته بلومبرگ، تمرکز تحقیقات بر این است که آیا بانکهای آمریکایی در انتقال منابع مالی میان شرکتها و نهادهای مرتبط با این شبکه نقشی داشتهاند یا خیر.
وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد که زنان بلوچ روستای پشموکی در استان کرمان در اعتراض به نحوه بهرهبرداری از معدن کرومیت و همچنین فقر و بیکاری در این منطقه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد نیروهای امنیتی به معترضان یورش برده و آنها را ضربوجرح کردهاند.
جزییات بیشتر در گفتوگو با مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی