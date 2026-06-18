عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: توانمندی موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت توانمندی موشکی جمهوری اسلامی قابل مذاکره نیست.
او افزود پرداختن به موضوع موشکی «فریب جدیدی» است که اسرائیل در دستور کار خود قرار داده است.
مالکی گفت اسرائیل به خوبی میداند موضوع توانمندی موشکی ایران سالهاست از دستور کار مذاکراتی آمریکا خارج شده و در پیشنهادهای اخیر واشینگتن نیز اشارهای به آن نشده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هم در عرصه نظامی و هم در عرصه مذاکرات دست برتر را در اختیار دارد.
او افزود: «ترامپ و سیاستمداران آمریکایی عطش زیادی برای مذاکره و دستیابی به توافق دارند، اما جمهوری اسلامی ایران کار خود را انجام میدهد و حاضر نیست از مواضع خود کوتاه بیاید.»
مالکی همچنین گفت طرح موضوع توانمندی موشکی ایران با هدف ایجاد اختلاف و تاثیرگذاری بر فضای مذاکرات مطرح میشود.