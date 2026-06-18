وزیر جنگ آمریکا: برخی اعضای ناتو در حمایت از آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی مردود شدند
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با انتقاد شدید از برخی اعضای ناتو به دلیل مواضعشان در جنگ با جمهوری اسلامی، گفت برخی متحدان آمریکا در آزمون حمایت از واشینگتن «مردود» شدند.
هگست در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت برخی کشورهای اروپایی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی محدودیتهایی برای نیروهای آمریکایی اعمال کردند و این اقدام جان نیروهای آمریکا را به خطر انداخت.
او افزود: «دونالد ترامپ به متحدان ما فرصت داد تا در زمان درخواست کمک از آمریکا حمایت کنند، اما تعداد زیادی از آنها در این آزمون شکست خوردند.»
وزیر جنگ آمریکا همچنین گفت مشارکت مالی واشینگتن در هزینههای ناتو در آینده به میزان افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو بستگی خواهد داشت. او گفت پنتاگون طی شش ماه آینده حضور نظامی آمریکا در اروپا را بازبینی میکند.