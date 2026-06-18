نیکی هیلی: پرداخت پول برای بازسازی تهدید جمهوری اسلامی یک اشتباه بزرگ است
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در دولت دونالد ترامپ ، با انتقاد شدید از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد و گفت این توافق در عمل به معنای پرداخت پول برای بازسازی تهدیدی است که آمریکا در جنگ آن را هدف قرار داده بود.
هیلی در شبکههای اجتماعی نوشت: «حمله به تاسیسات هستهای و موشکی حکومت ایران اقدام درستی بود. این حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد، نیروهای ما را میکشد و تلاش کرده است آمریکاییها را در خاک آمریکا ترور کند. آنها خود را موظف به نابودی ما میدانند.»
او افزود: «اکنون قرار است میلیاردها دلار آزاد شود و تحریمها برداشته شوند، با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد. آنها این پول را مانند گذشته صرف پیشبرد برنامه هستهای و حمایت از گروههای نیابتی خواهند کرد. این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کردهایم پول پرداخت کنیم.»
پیشتر نیز مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، این تفاهمنامه را «مماشات» با جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.