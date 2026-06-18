پس از چهل روز جنگ و ماه‌ها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشینگتن به دنبال پذیرش شروط دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی به صورت غیرحضوری امضا شد.

امید معماریان، تحلیل‌گر سیاسی، به ایران‌اینترنشنال گفت هرگونه توافق احتمالی همچنان با ابهام و بی‌اعتمادی جدی روبه‌روست و سرنوشت آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد.