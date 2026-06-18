رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد آژانس در مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش خواهد داشت.
او گفت: «اکنون نوبت آن است که با آمریکا و ایران خود پای میز مذاکره بنشینیم و گامهای عملی و مشخصی را که باید برداشته شود، تدوین کنیم.»
گروسی افزود امضای تفاهمنامه میان دو طرف اقدامی مثبت بوده و اکنون مرحله فنی اجرای آن آغاز میشود.
مدیرکل آژانس گفت ممکن است جمعه در نشست مربوط به امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد.
او در واکنش به انتقادهای عباس عراقچی و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی از گزارشهای آژانس تاکید کرد فعالیت این نهاد بینالمللی بر پایه اصول حرفهای و بیطرفانه انجام میشود.
گروسی گفت این انتقادها تاثیری بر عملکرد آژانس نخواهد داشت و افزود: «هیچکس نمیتواند باور کند که گزارش آژانس باعث جنگ شده است.»
او بار دیگر بر نقش آژانس در راستیآزمایی و نظارت بر تعهدات هستهای در چارچوب مذاکرات آینده تاکید کرد.
پس از چهل روز جنگ و ماهها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشینگتن به دنبال پذیرش شروط دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی به صورت غیرحضوری امضا شد.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت هرگونه توافق احتمالی همچنان با ابهام و بیاعتمادی جدی روبهروست و سرنوشت آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد.
توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس اعیان این کشور گفت از دریافت هرگونه درخواست مشخص برای مشارکت ژاپن در عملیات احتمالی پاکسازی مین در تنگه هرمز اطلاعی ندارد.
او همچنین افزود هنوز اطلاعات قطعی در دست نیست که نشان دهد اساسا مینی در تنگه هرمز کار گذاشته شده است یا نه.
وزیر خارجه ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت موضوعاتی از جمله پرونده هستهای ایران و لغو تحریمها همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
موتگی افزود ژاپن مایل است همراه با جامعه بینالمللی از مسیر دیپلماتیک برای پیشبرد این روند حمایت کند.
او همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشینگتن، ژاپن آماده است در راستای صلح و ثبات خاورمیانه و نیز بازسازی و احیای منطقه نقش ایفا کند.
وزیر خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد در گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، «صریح و قاطعانه» تاکید کرده است که تردد کشتیها در تنگه هرمز نباید هیچگونه بار مالی برای ژاپن به همراه داشته باشد.
در پی تساوی ۱ بر ۱ تیم ملی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی، کریستیانو رونالدو به دلیل عملکرد ضعیف خود هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. در این میان، اظهارات بیپرده تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، بیش از همه جلب توجه کرده است.
رونالدوی ۴۱ ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو، از جمله شانسل امبمبا و اکسل توانزبه، با مشکل مواجه شد.
آنری در تحلیل خود در استودیوی شبکه فاکس گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد، نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاسهای رو به عقب، عملا فضا را از برونو فرناندز میگیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار میگیرند، کار برای مدافعان حریف بسیار راحتتر میشود.»
آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابهجاییهای رونالدو در این دیدار بیش از آنکه به سود تیم باشد، به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره، ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود.
این نمایش ضعیف، بار دیگر مقایسه او با لیونل مسی را در رسانههای جهان مطرح کرده است. روزنامه «دیلی میل» نوشت که در روزهایی که مسی ۳۸ ساله با هتتریک خود مورد تحسین قرار گرفته، مشروعیت حضور رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب پرتغال زیر سوال رفته است.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، گفت تمام تلاش نظام بر این است که به وضعیت ناپایدار «نه جنگ، نه صلح» پایان داده شود و امضای تفاهمنامه با آمریکا نیز در همین چارچوب انجام شده است.
او تاکید کرد امضای تفاهم با آمریکا به معنای پایان خصومتهای این کشور با جمهوری اسلامی نیست.
جوکار افزود آمریکا حتی در شرایطی که درگیری نظامی مستقیمی با ایران ندارد، از ابزارهای مختلف برای محدودسازی و جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی استفاده میکند.
اوکراین برای دومین بار در یک هفته، پالایشگاه نفت مسکو را هدف حمله پهپادی قرار داد و همزمان روسیه با شلیک موشکهای بالستیک به کییف حمله کرد.
پهپادهای اوکراینی پنجشنبه ۲۸ خرداد پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادند. همزمان زلنسکی کوشید حمایت بیشتر آمریکا و اروپا را به منظور دستیابی به توافق صلح به دست آورد.
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۲۸ خرداد در تلگرام اعلام کرد پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را سرنگون کرده است.
یک منبع خبرگزاری رویترز نیز شعلههای آتش و ستونهای دود را بر فراز منطقه جنوب شرقی کاپوتنیا، محل استقرار پالایشگاه مسکو، مشاهده کرد.
سوبیانین گفت: «نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع یک حمله گسترده هستند. چند پهپاد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند.»
او افزود یک مرکز خرید نیز آسیب جزیی دیده است.
این دومین حمله طی چند روز اخیر به این پالایشگاه است. منابع آگاه گفتند حمله پهپادی ۲۶ خرداد، فعالیت پالایشگاه را متوقف کرده بود. حملهای که به خسارتهای گسترده به زیرساختهای انرژی روسیه افزوده و بحران سوخت را به مناطق بیشتری کشانده است.
به گفته منابع صنعتی، روسیه که سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و یکی از صادرکنندگان عمده نفت و فرآوردههای نفتی است، در پی حملات گسترده پهپادی اوکراین به پالایشگاههایش، در ماه جاری قصد دارد سوخت را از طریق دریا وارد کند تا کمبود بنزین را مدیریت کند.
فرماندار منطقه مسکو نیز اعلام کرد در حمله پهپادی، یک ساختمان بلند مسکونی، یک تاسیسات صنعتی و چندین خانه شخصی در حومه پایتخت آسیب دیدند.
فرودگاه شرمتیوو، پررفتوآمدترین فرودگاه مسکو، پروازها را متوقف و بخشی از مسافران را تخلیه کرد. برخی از آنها برای در امان ماندن به پارکینگ فرودگاه پناه بردند. مقامهای فرودگاه بعدا اعلام کردند محدودیتها لغو شده است.
حمله موشکی روسیه به کییف
همزمان، کییف برای دومین بار در هفته جاری هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت.
مقامهای شهری اعلام کردند روسیه موشکهای بالستیک به سمت پایتخت اوکراین شلیک کرده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در پیامی در تلگرام نوشت: «دشمن با موشکهای بالستیک به پایتخت حمله میکند. تا پایان هشدار حمله هوایی در مکانهای امن بمانید.»
او جزییات بیشتری ارائه نکرد.
یک منبع رویترز صدای چندین انفجار را در کییف شنیده است. مقامهای شهر سومی در شمال شرق اوکراین نیز اعلام کردند یک نفر در حمله پهپادی کشته شده است.
هشدار حمله هوایی در بخش عمدهای از خاک اوکراین صادر شد.
اوایل هفته جاری، حمله گسترده روسیه به کییف ۱۰ کشته بر جا گذاشت و به یک صومعه هزار ساله که نماد میراث معنوی و فرهنگی اوکراین محسوب میشود آسیب رساند.
این حمله با محکومیت رهبران اروپایی روبهرو شد.
روسیه هدف قرار دادن این صومعه را رد کرده است.
زلنسکی با ترامپ گفتوگو کرد
حملات جدید در شرایطی رخ داد که زلنسکی تلاش میکند فشار بر روسیه را برای مذاکره بر سر پایان جنگ چهار ساله افزایش دهد.
او گفت در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و شماری دیگر از رهبران گفتوگو کرده است.
او این رایزنیها را «گفتوگویی هماهنگکننده» برای پایان دادن به جنگ توصیف کرد.
ترامپ ۲۷ خرداد گفت روسیه در جنگ تلفات بیشتری نسبت به اوکراین متحمل میشود.
او همچنین اظهار داشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و زلنسکی، هر دو برای انجام اقدامی بهمنظور پایان جنگ آمادگی نشان دادهاند.
کرملین این هفته اعلام کرد پوتین در آخرین تماس تلفنی خود با ترامپ درباره احتمال دیدار با زلنسکی گفتوگو نکرده است.
روسیه در مقابل مدعی است اوکراین تلفات بیشتری متحمل شده است.
در دیگر حملات موشکی و پهپادی، یک نفر در شهر انرهودار اوکراین، محل سکونت بخش بزرگی از کارکنان نیروگاه هستهای زاپوریژیا که در کنترل روسیه است، کشته شد.
ماکسیم پوخوف، شهردار منصوب روسیه در این شهر، این خبر را در تلگرام اعلام کرد.
در منطقه مرزی بلگورود روسیه نیز مقامها گفتند یک مرد در خودروی خود بر اثر حمله پهپادی اوکراین کشته شده است.
مسکو ۲۷ خرداد اوکراین را به حمله به یک اتوبوس حامل کودکان بلاروسی متهم کرد. اتهامی که کییف آن را «نادرست» خواند.
مقامهای منطقه روستوف در جنوب روسیه نیز اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین یک کشته بر جا گذاشته و موجب آتشسوزی در دو مرکز تجاری شده است.
روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین آغاز شد، رد میکنند.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.