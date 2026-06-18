حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در پیامی پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، بر اهمیت حفظ و حراست از دستاوردهای این توافق اولیه تاکید کرد. او گفت: «باید از دستاورد تفاهم اولیه، حراست کرد.»

روحانی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی باید نسبت به هرگونه «توطئه» و عهدشکنی احتمالی از سوی طرف مقابل هوشیار باشد.

او در ادامه به نقش کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت همسایگان ایران می‌توانند با تضمین و حمایت از اجرای این «توافق»، از مزایای امنیت و توسعه مشترک در منطقه بهره‌مند شوند.

اظهارات روحانی در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی و آمریکا از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات پس از امضای یادداشت تفاهم خبر داده‌اند و قرار است گفت‌وگوهای فنی درباره اجرای مفاد آن در هفته‌های آینده ادامه یابد.