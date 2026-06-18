تصاویر منتشرشده لحظاتی را نشان میدهد که یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد به امضای روسای جمهور دو کشور رسید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این سند را در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون امضا کرد.
خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، نیز تصاویری از مسعود پزشکیان، در حال امضای این یادداشت تفاهم منتشر کرد.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا با موجی از انتقاد در محافل سیاسی و امنیتی این کشور روبهرو شده است. مخالفان این توافق آن را حتی بدتر از برجام ۲۰۱۵ توصیف کردهاند.
گزارش بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در پیامی پس از امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن، بر اهمیت حفظ و حراست از دستاوردهای این توافق اولیه تاکید کرد. او گفت: «باید از دستاورد تفاهم اولیه، حراست کرد.»
روحانی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی باید نسبت به هرگونه «توطئه» و عهدشکنی احتمالی از سوی طرف مقابل هوشیار باشد.
او در ادامه به نقش کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت همسایگان ایران میتوانند با تضمین و حمایت از اجرای این «توافق»، از مزایای امنیت و توسعه مشترک در منطقه بهرهمند شوند.
اظهارات روحانی در حالی مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی و آمریکا از آغاز مرحله جدیدی از مذاکرات پس از امضای یادداشت تفاهم خبر دادهاند و قرار است گفتوگوهای فنی درباره اجرای مفاد آن در هفتههای آینده ادامه یابد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد آژانس در مذاکرات آینده میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش خواهد داشت.
او گفت: «اکنون نوبت آن است که با آمریکا و ایران خود پای میز مذاکره بنشینیم و گامهای عملی و مشخصی را که باید برداشته شود، تدوین کنیم.»
گروسی افزود امضای تفاهمنامه میان دو طرف اقدامی مثبت بوده و اکنون مرحله فنی اجرای آن آغاز میشود.
مدیرکل آژانس گفت ممکن است جمعه در نشست مربوط به امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد.
او در واکنش به انتقادهای عباس عراقچی و دیگر مقامهای جمهوری اسلامی از گزارشهای آژانس تاکید کرد فعالیت این نهاد بینالمللی بر پایه اصول حرفهای و بیطرفانه انجام میشود.
گروسی گفت این انتقادها تاثیری بر عملکرد آژانس نخواهد داشت و افزود: «هیچکس نمیتواند باور کند که گزارش آژانس باعث جنگ شده است.»
او بار دیگر بر نقش آژانس در راستیآزمایی و نظارت بر تعهدات هستهای در چارچوب مذاکرات آینده تاکید کرد.
پس از چهل روز جنگ و ماهها تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، توافق میان تهران و واشینگتن به دنبال پذیرش شروط دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی به صورت غیرحضوری امضا شد.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، به ایراناینترنشنال گفت هرگونه توافق احتمالی همچنان با ابهام و بیاعتمادی جدی روبهروست و سرنوشت آن بیش از هر چیز به اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد.
توشیمیتسو موتگی، وزیر خارجه ژاپن، در جلسه کمیته امور خارجه و دفاع مجلس اعیان این کشور گفت از دریافت هرگونه درخواست مشخص برای مشارکت ژاپن در عملیات احتمالی پاکسازی مین در تنگه هرمز اطلاعی ندارد.
او همچنین افزود هنوز اطلاعات قطعی در دست نیست که نشان دهد اساسا مینی در تنگه هرمز کار گذاشته شده است یا نه.
وزیر خارجه ژاپن در بخش دیگری از سخنان خود به روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت موضوعاتی از جمله پرونده هستهای ایران و لغو تحریمها همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
موتگی افزود ژاپن مایل است همراه با جامعه بینالمللی از مسیر دیپلماتیک برای پیشبرد این روند حمایت کند.
او همچنین گفت در صورت دستیابی به توافق نهایی میان تهران و واشینگتن، ژاپن آماده است در راستای صلح و ثبات خاورمیانه و نیز بازسازی و احیای منطقه نقش ایفا کند.
وزیر خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد در گفتوگو با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، «صریح و قاطعانه» تاکید کرده است که تردد کشتیها در تنگه هرمز نباید هیچگونه بار مالی برای ژاپن به همراه داشته باشد.