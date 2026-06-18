پایگاه اطلاعرسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد سبحان سنچولی، مرزبان هنگ مرزی سراوان، هنگام پایش مناطق مرزی در جنوب شرق کشور با یک مین پدافندی کارگذاریشده در اطراف یگان مرزی در منطقه سراوان برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات کشته شد.
شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با اشاره به این حادثه نوشت سپاه پاسداران با کارگذاری مین در مناطق مرزی بلوچستان و نصب نکردن تابلوها و علائم هشدار، نهتنها شهروندان بلوچ بلکه نیروهای خود را نیز در معرض خطر قرار داده است.
بر اساس گزارشها، مینهای کارگذاریشده در نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان، از جمله سوختبران و ساکنان مناطق مرزی، منجر شده است.
اختلال در خدمات چند بانک در ایران ادامه دارد و مشکلات گستردهای در زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است. شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از ناتوانی در دسترسی به حسابها و برداشت پولهای خود خبر میدهند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی منتقدان رویکرد خود در قبال ایران را هدف قرار داد و گفت افرادی که معتقدند او به اندازه کافی در برابر جمهوری اسلامی سختگیر نبوده، «یا حسود هستند، یا آدمهای بدی هستند، یا احمق».
ترامپ با اشاره به عملکرد بازارهای مالی و قیمت انرژی نوشت که بازار سهام آمریکا به رکوردی تازه رسیده و قیمت نفت در حال کاهش است.
او در این پیام افزود: «این احمقها که فکر میکنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبودهام، در حالی که بازار سهام همین حالا به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسود هستند، یا آدمهای بدی هستند، یا احمق.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان پیام خود بار دیگر شعار انتخاباتی خود، «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم»، را تکرار کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گفت: «من دیپلمات نیستم، اما خوب میدانم چطور آمریکا را وادار کنم بفهمد.»
او همچنین افزود اگر دشمن بخواهد بدعهدی کند، «آن وقت بچرخ تا بچرخیم.»
موسسه ردیابی و تحلیل تجارت انرژی کپلر اعلام کرد از زمان دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهم در روز یکشنبه، دستکم سه نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی و حامل حدود پنج میلیون بشکه نفت خام از ایران حرکت کردهاند.
این موسسه پنجشنبه ۲۸ خرداد به سیانان گفت دستکم سه نفتکش حامل نفت خام با پرچم جمهوری اسلامی از مرز محاصره دریایی آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب عبور کردهاند. به گفته کلپر، هیچیک از این نفتکشها از تنگه هرمز عبور نکردهاند.
کلپر همچنین اعلام کرد نفتکش دیگری که حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکند، بر اساس آخرین دادههای سامانه شناسایی خودکار کشتیها، در حال نزدیک شدن به همین محدوده است.
این شرکت افزود ممکن است نفتکشهای بیشتری با پرچم جمهوری اسلامی از زمان توافق میان تهران و واشینگتن از خط محاصره عبور کرده باشند، اما به دلیل خاموش بودن سامانههای ردیابی برخی نفتکشهای مرتبط با ایران، آمار موجود تنها حداقل فعالیت قابل مشاهده را نشان میدهد.
بر اساس برآورد تحلیلگران، جمهوری اسلامی در ماههای پیش از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل، روزانه تا حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز برآورد کرده است که حدود ۵۰ درصد درآمد حکومت ایران از محل فروش نفت تامین میشود.
پایان دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش خیرهکننده چهار فوقستاره فوتبال جهان همراه بود. لیونل مسی، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و هری کین با نمایشهای درخشان خود، شروعی رویایی در این تورنمنت داشتند و خطونشان جدی برای رقیبان کشیدند.
لیونل مسی؛ تاریخسازی در ۳۹ سالگی
لیونل مسی در بازی مقابل الجزایر شبی تاریخی را رقم زد. ابرستاره آرژانتینی در آستانه ۳۹ سالگی و در دویستمین بازی ملی خود، با ثبت نخستین هتتریکش در جام جهانی، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که ۶ دوره این تورنمنت را تجربه کرده است.
برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه، مشترکا در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گیرد.
او همچنین رکورد کریستیانو رونالدو را شکست و مسنترین بازیکن تاریخ شد که در جام جهانی هتتریک کرده است. مسی با سه گل در دقایق ۱۷، ۶۰ و ۷۶، طلسم شکستهای پیشین آرژانتین در بازیهای افتتاحیه را شکست.
کیلیان امباپه؛ پادشاه جدید گلزنی فرانسه
کیلیان امباپه در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال، با به ثمر رساندن دو گل تاریخسازی کرد. کاپیتان فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ گلزنی کرد تا با رکورد ۵۷ گل اولیویه ژیرو برابری کند و سپس در دقیقه ۹۶ با شوتی تماشایی، پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر رساند تا به تنهایی بهترین گلزن تاریخ فرانسه شود.
امباپه با این دبل، شمار گلهای خود در جام جهانی را به ۱۴ رساند و با عبور از ژوست فونتن و پله، در کنار گرد مولر در رتبه سوم تاریخ ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله کلوزه و مسی فاصله دارد.
ارلینگ هالند؛ غول نروژی در نخستین تجربه
برای ارلینگ هالند هیچ صحنهای بزرگ نیست. ستاره نروژ پس از درخشش در نخستین بازیهای خود در لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و لیگ برتر، این بار در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل عراق دو گل به ثمر رساند تا پیروزی ۴ بر ۱ تیمش را رقم بزند.
گل اول او در دقیقه ۳۰، نخستین گل نروژ در جام جهانی پس از ۱۰۲۲۰ روز بود. هالند با این دبل، شمار گلهای ملی خود را به ۵۷ گل در ۵۱ بازی رساند. نمایش فیزیکی، پرس شدید و نقش رهبری او در زمین، تحسین همگان را برانگیخت.
هری کین؛ شکستن طلسم با کاپیتان سهشیرها
هری کین، کاپیتان ۳۲ ساله انگلستان، با به ثمر رساندن دو گل در پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی، به رکورد تاریخی ۱۰ گل گری لینهکر در جام جهانی رسید. کین گل اول خود را از روی نقطه پنالتی و گل دوم را با ضربه سری قدرتمند روی ارسال دکلان رایس به ثمر رساند تا شمار گلهای ملی خود را به ۸۱ برساند.
کین که آمادهترین فصل فوتبالی خود را سپری کرده است، رهبر اصلی تیمی به شمار میرود که پس از سالها به دنبال قهرمانی است. او این جام جهانی را بهترین فرصت برای نسل فعلی انگلستان برای کسب جام میداند.