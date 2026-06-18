نشریه نشنال اینترست در تحلیلی درباره تفاهم‌نامه اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت پایان جنگ اخیر در برخی جنبه‌ها یادآور پایان جنگ یوم‌کیپور در سال ۱۹۷۳ است.

این نشریه استدلال کرد همان‌طور که آمریکا در آن زمان پس از دستیابی به اهداف خود به سمت مدیریت پایان جنگ و ایجاد چارچوبی سیاسی حرکت کرد، در بحران اخیر نیز پس از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، به دنبال مهار درگیری و هدایت آن به مسیر دیپلماتیک بوده است.

به نوشته نشنال اینترست، آتش‌بس و تفاهم‌نامه اخیر بار دیگر نشان داد اهداف آمریکا و اسرائیل در پایان جنگ لزوما یکسان نیست.

این نشریه افزود دولت دونالد ترامپ پس از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران، به دنبال «جمهوری اسلامی تضعیف‌شده اما نه نابودشده» بوده و هدف آن دستیابی به توافق، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده‌تر در منطقه بوده است.

نشنال اینترست همچنین نوشت آمریکا نگران فروپاشی حکومت ایران، ایجاد خلأ قدرت و گسترش بی‌ثباتی منطقه‌ای بوده و این نگرانی‌ها در تصمیم واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و حمایت از مسیر دیپلماتیک نقش داشته‌اند.

این نشریه در عین حال تاکید کرد تفاهم‌نامه و آتش‌بس کنونی بسیاری از موضوعات اصلی، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، توان موشکی ایران و بازسازی توان نظامی این کشور را حل نکرده است.

نشنال اینترست نتیجه گرفت اگرچه جنگ متوقف شده، اما مناقشه اصلی میان طرف‌ها همچنان پابرجاست و به مذاکرات و تحولات آینده موکول شده است.