آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا: پیامدهای جنگ در خلیج فارس،همچنان تا مدتها ادامه خواهد داشت
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، با استقبال از تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، آن را «یک پیشرفت واقعا مهم» توصیف کرد. او گفت این توافق به کاهش تنشها و بازگشایی تنگه هرمز کمک میکند، اما هشدار داد پیامدهای جنگ، از جمله تاثیر آن بر قیمت سوخت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد.
آلبانیزی همچنین با اشاره به بند مربوط به سلاح هستهای گفت استرالیا همواره مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بوده و این توافق را چارچوبی برای ادامه روند دیپلماتیک میداند.