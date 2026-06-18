بهنام سعیدی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قابل اعتماد نیست.
او افزود موضوع تفاهم با آمریکا با «بیاعتمادی کامل» و با در نظر گرفتن همه جوانب دنبال شده است.
سعیدی گفت جمهوری اسلامی هیچگاه نسبت به آمریکا خوشبین نخواهد بود.
او همچنین تاکید کرد هر اقدامی از سوی جمهوری اسلامی منوط به اجرای تعهدات طرف آمریکایی خواهد بود.
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روند اجرای تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا بهصورت گامبهگام و متقابل دنبال میشود.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، گفت که دو کشتی آلمانی در حال عزیمت به دریای سرخ هستند تا پیش از اعزام به تنگه هرمز، برای ماموریت احتمالی آماده شوند.
وزیر دفاع آلمان گفت که مشارکت این کشور در هر ماموریت احتمالی مینروبی در تنگه هرمز، نیاز به فراهم شدن شرایط از جمله دریافت مجوز از پارلمان دارد.
او افزود که این اقدام نیاز به موافقت جمهوری اسلامی و عمان نیز دارد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، از تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال کرد و آن را «یک پیشرفت واقعا مهم» خواند.
او گفت این توافق میتواند به کاهش تنشها در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز کمک کند.
آلبانیزی در عین حال هشدار داد پیامدهای جنگ اخیر ممکن است همچنان ادامه داشته باشد و بر بازارهای جهانی، از جمله قیمت سوخت، تاثیر بگذارد.
نخستوزیر استرالیا با اشاره به بخش هستهای تفاهمنامه گفت کشورش همواره مخالف دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بوده است.
او افزود این تفاهمنامه را چارچوبی برای ادامه روند دیپلماتیک و کاهش تنشها در منطقه میداند.
آلبانیزی همچنین ابراز امیدواری کرد مذاکرات پیشرو به توافقی پایدار منجر شود که ثبات و امنیت بیشتری را برای منطقه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.
نشریه نشنال اینترست در تحلیلی درباره تفاهمنامه اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت پایان جنگ اخیر در برخی جنبهها یادآور پایان جنگ یومکیپور در سال ۱۹۷۳ است.
این نشریه استدلال کرد همانطور که آمریکا در آن زمان پس از دستیابی به اهداف خود به سمت مدیریت پایان جنگ و ایجاد چارچوبی سیاسی حرکت کرد، در بحران اخیر نیز پس از حملات به تاسیسات هستهای ایران، به دنبال مهار درگیری و هدایت آن به مسیر دیپلماتیک بوده است.
به نوشته نشنال اینترست، آتشبس و تفاهمنامه اخیر بار دیگر نشان داد اهداف آمریکا و اسرائیل در پایان جنگ لزوما یکسان نیست.
این نشریه افزود دولت دونالد ترامپ پس از حملات به تاسیسات هستهای ایران، به دنبال «جمهوری اسلامی تضعیفشده اما نه نابودشده» بوده و هدف آن دستیابی به توافق، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از بیثباتی گستردهتر در منطقه بوده است.
نشنال اینترست همچنین نوشت آمریکا نگران فروپاشی حکومت ایران، ایجاد خلأ قدرت و گسترش بیثباتی منطقهای بوده و این نگرانیها در تصمیم واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و حمایت از مسیر دیپلماتیک نقش داشتهاند.
این نشریه در عین حال تاکید کرد تفاهمنامه و آتشبس کنونی بسیاری از موضوعات اصلی، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، توان موشکی ایران و بازسازی توان نظامی این کشور را حل نکرده است.
نشنال اینترست نتیجه گرفت اگرچه جنگ متوقف شده، اما مناقشه اصلی میان طرفها همچنان پابرجاست و به مذاکرات و تحولات آینده موکول شده است.
تال مئیر، کارشناس امور خاورمیانه، در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل به تفاهم اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.
او گفت: «اکنون میفهمیم چرا ایرانیها در تمام این مدت با اطمینان، دونالد ترامپ را به تمسخر میگرفتند، او را دستکم میگرفتند و در برابر تهدیدهای بزرگترین قدرت جهان بر اصول خود پافشاری میکردند. آنها میدانستند که ترامپ عقبنشینی خواهد کرد.»
مئیر افزود جزئیات بیشتری از توافق در آینده منتشر خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل این تحولات نگرانیهایی را به همراه دارد.
او گفت: «در نهایت جزییات آشکار خواهد شد، اما از نگاه اسرائیل ما دورانهای بسیار دشواری را پشت سر گذاشتهایم؛ از فرعون، تفتیش عقاید و نازیهای ملعون عبور کردهایم و زنده ماندهایم و از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. ملت اسرائیل پایدار خواهد ماند.»
نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل در دولت اول ترامپ، با انتقاد از تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، آن را «اشتباهی بزرگ» توصیف کرد و گفت این توافق به معنای پرداخت پول برای بازسازی تهدیدی است که آمریکا در جنگ آن را هدف قرار داده بود.
نیکی هیلی در شبکههای اجتماعی نوشت: «این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کردهایم پول پرداخت کنیم.»
هیلی گفت: «حمله به تاسیسات هستهای و موشکی حکومت ایران اقدام درستی بود. این حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر میدهد، نیروهای ما را میکشد و تلاش کرده است آمریکاییها را در خاک آمریکا ترور کند.»
او افزود: «اکنون قرار است میلیاردها دلار آزاد شود و تحریمها برداشته شوند، با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد.» هیلی نوشت جمهوری اسلامی این منابع را مانند گذشته صرف برنامه هستهای و حمایت از گروههای نیابتی خواهد کرد.
پیشتر نیز مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ، تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را «مماشات» با تهران توصیف کرده بود.