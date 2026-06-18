جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، با رویکردی محتاطانه از تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به عنوان «گامی در مسیر درست» یاد کرد، اما فوری تاکید کرد که «هرگونه مشوق اقتصادی» باید به اجرای تعهدات تهران وابسته و مشروط باشد.

سناتور تون گفت هر توافق نهایی باید اطمینان دهد جمهوری اسلامی به تعهدات خود، به‌ویژه در حوزه هسته‌ای، پایبند می‌ماند.

اظهارات این سناتور ارشد جمهوریخواه در حالی مطرح شده که شمار زیادی از جمهوری‌خواهان نسبت به کاهش تحریم‌ها و دادن امتیازهای اقتصادی احتمالی به جمهوری اسلامی در توافقهای پیش رو انتقاد و ابراز نگرانی کرده‌اند.