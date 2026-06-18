پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد سبحان سنچولی، مرزبان هنگ مرزی سراوان، هنگام پایش مناطق مرزی در جنوب شرق کشور با یک مین پدافندی کارگذاری‌شده در اطراف یگان مرزی در منطقه سراوان برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات کشته شد.

شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان با اشاره به این حادثه نوشت سپاه پاسداران با کارگذاری مین در مناطق مرزی بلوچستان و نصب نکردن تابلوها و علائم هشدار، نه‌تنها شهروندان بلوچ بلکه نیروهای خود را نیز در معرض خطر قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، مین‌های کارگذاری‌شده در نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان به کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان، از جمله سوختبران و ساکنان مناطق مرزی، منجر شده است.