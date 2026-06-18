شبکه سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع گزارش داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از جنگ با آمریکا و اسرائیل، توانایی بستن تنگه هرمز را هر زمان که بخواهد در اختیار دارد.

بر اساس این ارزیابی، تهران نشان داده است که می‌تواند با وجود تلاش‌های مشترک آمریکا و اسرائیل، کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند و در صورت لزوم به‌طور کامل عبور و مرور دریایی را متوقف سازد.

این گزارش می‌افزاید جمهوری اسلامی همچنین توانایی هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس را به نمایش گذاشته و از این ظرفیت به‌عنوان یک ابزار فشار در مذاکرات استفاده می‌کند.

با اینحال یک مقام ارشد آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت جمهوری اسلامی تنها در صورتی از مزایای تفاهم‌نامه بهره‌مند خواهد شد که تنگه هرمز باز بماند و تهران به سایر تعهدات خود پایبند باشد. به گفته او، کاهش محدودیت‌های آمریکا نیز متناسب با بازگشت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام خواهد شد.