دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در پاریس گفت مهلت ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی یک ضربالاجل قطعی نیست.
او افزود: «توافق با ایران طی ۴۸ ساعت آینده امضا خواهد شد.»
ترامپ گفت نیروهای نظامی آمریکا را «برای مدتی» در منطقه خلیج فارس حفظ خواهد کرد.
تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در هیوستون آمریکا به تساوی یک بر یک با جمهوری دموکراتیک کنگو رسید و متوقف شد. تک گل پرتغال را ژائو نوس در دقیقه ۶ و گل کنگو را یوان ویسا در دقیقه ۵+۴۵ به ثمر رساندند.
کریس رونالدو، فوق ستاره پرتغال، ۹۰ دقیقه بازی کرد، اما در گلزنی، ناکام بود.
رونالدوی ۴۱ ساله با بازی امروز برای پرتغال، ششمین جام جهانی خود را تجربه کرد. این بیستوسومین حضور او در مسابقات جام جهانی در طول شش دوره مختلف این رقابتها بود.
او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفتهاند.
از سوی دیگر، یوان ویسا اولین گل تاریخ کنگو در جام جهانی را به ثمر رساند.
این نخستین بار از جام جهانی ۲۰۰۶ است که اولین گل تاریخ یک کشور در جام جهانی توسط بازیکنی از لیگ برتر انگلستان به ثمر میرسد.
آخرین بار، تیم کیهیل، بازیکن وقت اورتون، نخستین گل تاریخ استرالیا در جام جهانی را وارد دروازه ژاپن کرده بود.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره فوتبال جهان، پس از تساوی تیم ملی پرتغال در نخستین بازیاش در جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی در گلزنی، با چهرهای درهم و نگران راهی رختکن شد.
رونالدو در حالی نتوانست در آغاز ششمین حضورش در جام جهانی گل بزند و همراه با تیم ملی پرتغال به پیروزی برسد که شب گذشته لیونل مسی، اسطوره فوتبال آرژانتین، که او نیز ششمین جام جهانی خود را تجربه میکند، در نخستین بازی آلبیسلسته هتتریک کرد و کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، و ارلینگ هالند، ستاره تیم ملی نروژ، هر کدام دو گل به ثمر رساندند.
ایالات متحده سرانجام چهارشنبه ۲۷ خرداد متن رسمی یادداشت تفاهمی را که آخر هفته با جمهوری اسلامی امضا کرده بود منتشر کرد. آمریکا پیشتر گفته بود به خواست قطر و پاکستان دو میانجی مذاکرات و نیز اصرار جمهوری اسلامی این متن را دستکم تا جمعه و امضای رسمی آن منتشر نخواهد کرد.
با این حال، انتشار بخشهایی از این متن در رسانهها بازتابی بسیار گسترده یافت و انتقادهای کمسابقهای را متوجه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا بعدازظهر چهارشنبه بهوقت شرق آمریکا متن این سند ۱۴ مادهای را قرائت کرد؛ سندی که مفاد مربوط به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش برخی محدودیتهای مالی علیه جمهوری اسلامی و همچنین انتظارات مربوط به رسیدگی به برنامه هستهای ایران در مذاکرات فنی آینده را مشخص میکند.
این سند با عنوان «یادداشت تفاهم اسلامآباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد و پس از اعتراضات گستردهای که بهدلیل عدم انتشار عمومی متن آن شکل گرفته بود، در اختیار رسانهها قرار گرفت.
این مقام ارشد آمریکایی، که نامش اعلام نشد، گفت: «این توافق اساسا توافقی است که به ما اجازه میدهد فورا تنگه هرمز را باز کنیم، ایرانیها را متعهد به نابود کردن غبار هستهای (uranium dust) کنیم، و سپس اهرمی در اختیار ما قرار میدهد که اگر ایرانیها رفتار خوب خود را افزایش دهند، ما نیز میزان رفع تحریمها و کمکهای اقتصادی را افزایش دهیم؛ اقداماتی که میتواند ایران را به کشوری مرفهتر تبدیل کند.»
قرار است این یادداشت تفاهم جمعه بهطور رسمی امضا شود؛ اقدامی که یک بازه زمانی ۶۰ روزه برای مذاکره درباره شرایط نهایی توافق ایجاد خواهد کرد.
متن ارائه شده از سوی دولت آمریکا، تفاوتهایی اندک با آنچه رسانهها در روزهای اخیر منتشر کردهاند، دارد.
در همین حال شبکه سیانان بهنقل از مقامهای آمریکایی نوشت بخش مهمی از تعهدات جمهوری اسلامی در کانالهای محرمانه و خارج از متن رسمی مطرح شده است. جزییاتی از این تعهدات منتشر نشده است.
متن رسمی کامل یادداشت تفاهم
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در تاریخ [......] با حسن نیت بر موارد زیر توافق کردند:
ماده ۱
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و متحدان آنها در جنگ جاری این یادداشت تفاهم را امضا میکنند تا پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام کنند و متعهد شوند که از این پس هیچ جنگ یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی پایان دائمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان، و سایر مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
ماده ۲
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.
ماده ۳
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متعهد میشوند ظرف حداکثر ۶۰ روز به مذاکره بپردازند و به توافق نهایی دست یابند؛ این مدت با رضایت متقابل قابل تمدید است.
ماده ۴
بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده آمریکا روند رفع محاصره دریایی خود و هرگونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز بهطور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد.
در این مدت، جمهوری اسلامی ایران به تناسب سطح تردد پیش از جنگ، بازگشت ترافیک کشتیها را برقرار خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا همچنین متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج کند.
ماده ۵
پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با بهکارگیری تمام تلاش خود، عبور ایمن کشتیهای تجاری را بدون دریافت هیچ هزینهای و فقط برای مدت ۶۰ روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس فراهم خواهد کرد.
تردد کشتیهای تجاری بلافاصله آغاز میشود و با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و نظامی و مینروبی از سوی جمهوری اسلامی ایران، ظرف ۳۰ روز بهطور کامل برقرار خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران با سلطاننشین عمان گفتوگو خواهد کرد تا مدیریت آینده و خدمات دریایی تنگه هرمز را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و مطابق حقوق بینالملل و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی تنگه هرمز تعیین کند.
ماده ۶
ایالات متحده آمریکا متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تدوین کند.
سازوکار اجرای این طرح بهعنوان بخشی از توافق نهایی ظرف ۶۰ روز نهایی خواهد شد.
تمام مجوزها، معافیتها و اجازهنامههای مورد نیاز برای انجام تراکنشهای مالی مرتبط از سوی ایالات متحده صادر خواهد شد.
ماده ۷
ایالات متحده آمریکا متعهد میشود تمامی انواع تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تمامی تحریمهای یکجانبه آمریکا اعم از اولیه و ثانویه را مطابق جدول زمانی مورد توافق در توافق نهایی لغو کند.
جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا اهمیت حیاتی موضوع رفع تحریمها را به رسمیت شناخته و قصد خود را برای رسیدگی فوری به این موضوع در مذاکرات به منظور دستیابی به توافق متقابل اعلام میکنند.
ماده ۸
جمهوری اسلامی ایران مجددا تاکید میکند که سلاح هستهای تولید یا تحصیل نخواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق کردهاند که درباره سرنوشت مواد غنیشده ذخیرهشده از طریق سازوکاری که به صورت متقابل مورد توافق قرار گیرد و مطابق جدول زمانی ماده ۷ باشد تصمیمگیری کنند؛ حداقل روش اجرایی، رقیقسازی مواد در محل تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
دو طرف همچنین توافق کردهاند درباره موضوع غنیسازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هستهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوبی رضایتبخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد گفتوگو کنند.
توافق نهایی مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اهمیت حیاتی مسائل هستهای فوق را به رسمیت میشناسند و قصد خود را برای رسیدگی فوری به آنها در مذاکرات با هدف دستیابی به توافق متقابل اعلام میکنند.
ماده ۹
تا زمان دستیابی به توافق نهایی، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق میکنند وضعیت موجود حفظ شود.
جمهوری اسلامی ایران وضعیت فعلی برنامه هستهای خود را حفظ خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد و نیروهای اضافی در منطقه مستقر نخواهد ساخت.
ماده ۱۰
ایالات متحده آمریکا متعهد میشود بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان لغو تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا معافیتهایی برای صادرات نفت خام ایران، فرآوردههای نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، بیمه، حملونقل و غیره صادر کند.
ماده ۱۱
ایالات متحده آمریکا متعهد میشود پس از اجرای این یادداشت تفاهم، وجوه و داراییهای مسدود یا محدودشده جمهوری اسلامی ایران را بهطور کامل در دسترس استفاده قرار دهد.
دو طرف در جریان مذاکرات درباره رویه آزادسازی این وجوه توافق خواهند کرد.
این وجوه، چه در حساب اصلی باقی بمانند و چه منتقل شوند، برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود کاملا قابل استفاده خواهند بود.
ایالات متحده آمریکا متعهد میشود تمامی مجوزها و تاییدیههای لازم را در این زمینه صادر کند.
ماده ۱۲
ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توافق میکنند سازوکاری اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت تفاهم و پایبندی آینده به توافق نهایی ایجاد شود.
ماده ۱۳
پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای مواد ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ و ادامه اجرای آنها، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در مورد سایر مواد آغاز خواهند کرد.
ماده ۱۴
توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد.
دولت آمریکا چهارشنبه متن رسمی تفاهمنامهای را منتشر کرد که به گفته مقامهای آمریکایی، در روزهای گذشته میان واشینگتن و جمهوری اسلامی مورد توافق قرار گرفته است.
این سند که «تفاهمنامه اسلامآباد میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» نام دارد، ۱۴ بند را در بر میگیرد و چارچوب مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را مشخص میکند.
بر اساس این متن، دو طرف و متحدانشان متعهد میشوند عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، متوقف شود و هیچیک علیه دیگری اقدام نظامی انجام ندهند.
در این تفاهمنامه آمده است آمریکا بلافاصله روند رفع محاصره دریایی ایران را آغاز خواهد کرد و ظرف ۳۰ روز آن را به طور کامل پایان میدهد. در مقابل، جمهوری اسلامی متعهد میشود عبور امن کشتیهای تجاری از تنگه هرمز را تضمین کند.
این سند همچنین پیشبینی میکند دو طرف حداکثر طی ۶۰ روز درباره توافق نهایی مذاکره کنند.
در بخش هستهای، جمهوری اسلامی بار دیگر متعهد شده به دنبال تولید سلاح هستهای نرود. همچنین دو طرف توافق کردهاند درباره نحوه تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنیشده و سایر موضوعات هستهای در مذاکرات آینده تصمیمگیری کنند.
متن منتشرشده تصریح میکند حداقل روش مورد توافق برای خنثیسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا، رقیقسازی آن در داخل ایران تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواهد بود.
در بخش اقتصادی، آمریکا متعهد شده همراه با شرکای منطقهای خود طرحی با ارزش دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران تهیه کند.
این تفاهمنامه همچنین به رفع تدریجی تحریمها، صدور مجوز برای صادرات نفت ایران، آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر اجرای توافق اشاره دارد.
بر اساس این سند، توافق نهایی در صورت دستیابی، باید با یک قطعنامه الزامآور شورای امنیت سازمان ملل تایید شود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ترافیک دریایی در تنگه هرمز در مدت مشخصی به حالت عادی بازمیگردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «برای تدوین سازوکار مدیریت تنگه هرمز، ایران و عمان همکاری خواهند کرد و هر جا لازم باشد، با کشورهای دیگر منطقه تبادل نظر میکنیم.»
بقائی گفت: «آمریکا باید تا ۳۰ روز به محاصره دریایی پایان دهد.»
او تاکید کرد: «ادامه حملات اسرائیل به لبنان نقض تفاهمنامه است و تدابیر لازم در اینباره اتخاذ خواهد شد.»
شبکه اسرائیلی آی۲۴ نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد متن رسمی یادداشت تفاهم منتشر شده و بر اساس آن، همه درگیریها از جمله در لبنان فورا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، این توافق همچنین یک برنامه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی پیشبینی میکند.
آی۲۴ نیوز گزارش داد طبق متن رسمی یادداشت تفاهم، ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی رقیق خواهد شد.