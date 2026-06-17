دونالد ترامپ: تفاهم با جمهوری اسلامی به یک قرارداد کامل شباهت دارد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت انتظار دارد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی جمعه ۲۹ خرداد امضا شود.
ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت: «فکر میکنم این کار انجام شود. آنها میخواهند امضا کنند و به زندگی عادی بازگردند.»
او یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد و گفت این سند یک «توافق» کوتاه مدت نیست، بلکه متنی مفصل و جزیینگر است که به یک قرارداد کامل شباهت دارد.
ترامپ افزود اگر این تفاهم امضا نشود، روند مذاکرات باید از ابتدا آغاز شود.