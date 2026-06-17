مدیرعامل روساتم گفت متخصصان روسی پس از کاهش خطر حملات نظامی به ایران، بهصورت مرحلهای به نیروگاه هستهای بوشهر بازخواهند گشت.
او افزود با بهبود شرایط امنیتی، روند بازگشت کارکنان روسی به این نیروگاه آغاز خواهد شد.
الکسی لیخاچف، رییس روساتم پیشتر از آمادگی این شرکت برای مشارکت در رقیقسازی ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی خبر داده بود.
روسیه از شرکای اصلی جمهوری اسلامی در توسعه و بهرهبرداری از نیروگاه هستهای بوشهر به شمار میرود و دهها متخصص روسی در این مجموعه فعالیت میکنند.
برناردو سیلوا، هافبک پیشین منچسترسیتی، با انتقالی آزاد به رئال مادرید پیوست. قرارداد این هافبک ۳۱ ساله در پایان فصل گذشته با منچسترسیتی به پایان رسید و به دوران ۹ ساله و پرافتخار او در این باشگاه خاتمه داد. سیلوا با رئال مادرید قراردادی دو ساله امضا کرده است.
بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز برای جذب سیلوا پیشنهاد داده بودند، اما او ترجیح داد راهی رئال مادرید شود.
سیلوا قرار است در نخستین دیدار پرتغال در گروه K جام جهانی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان برود.
سیلوا پس از پیوستن از موناکو در سال ۲۰۱۷، در ۴۶۰ بازی برای منچسترسیتی ۷۶ گل به ثمر رساند و نقش مهمی در کسب ۶ قهرمانی لیگ برتر انگلستان، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و مجموعا ۱۶ جام بزرگ ایفا کرد.
او در آخرین فصل حضورش کاپیتان منچسترسیتی بود و در هر ۳۸ بازی تیمش در لیگ برتر به میدان رفت؛ فصلی که سیتی نایبقهرمان لیگ شد و جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را نیز به دست آورد.
رئال مادرید پیشتر نیز مارک کوکوریا، مدافع چپ چلسی، را با قراردادی به ارزش ۵۱.۸ میلیون پوند جذب کرده و پس از بازگشت ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی، قرارداد آنتونیو رودیگر را نیز تمدید کرده بود.
رئال در سالهای اخیر بازیکنان باتجربه دیگری را نیز به خدمت گرفته، اما عمدتا به صورت آزاد؛ از جمله آنتونیو رودیگر، داوید آلابا، کیلیان امباپه و ترنت الکساندر آرنولد. اکنون سیلوا و کوناته نیز به این فهرست اضافه شدهاند.
میانگین سنی خریدهای رئال مادرید در تابستان گذشته، شامل دین هویسن، آلوارو کارراس، فرانکو ماستانتونو و ترنت الکساندر آرنولد، اندکی بیش از ۲۱ سال بود؛ در حالی که میانگین سنی خریدهای این تابستان تاکنون به حدود ۲۹ سال رسیده است.
مورینیو در دوران مربیگری خود به بازیکنان باتجربه اعتماد بیشتری داشته است.
برخی رسانههای اروپایی معتقدند با توجه به اینکه رئال مادرید در دو فصل گذشته موفق به کسب قهرمانی لالیگا یا لیگ قهرمانان اروپا نشده، نیاز به تجربه بیش از هر زمان دیگری دارد.
شبکه الحدث به نقل از حازم قاسم، سخنگوی حماس، گزارش داد این گروه در گفتوگوهای سهشنبه ۲۶ خرداد با میانجیها به توافقهای گستردهای دست یافته است.
قاسم گفت حماس اکنون در قاهره گفتوگو با میانجیها، نمایندگان شورای صلح را برای تدوین چارچوب اجرای توافق آتشبس در غزه ادامه میدهد.
او افزود حماس در تلاش است اجرای مرحله نخست آتشبس را تکمیل و زمینه ورود به مرحله دوم را فراهم کند. به گفته او، مذاکرات روز سهشنبه با هدف اجرای تعهدات باقیمانده از مرحله اول و بررسی پروندههای مرتبط با مرحله دوم با پیشرفت قابل توجهی همراه بود.
سخنگوی حماس همچنین گفت در این مذاکرات موضوع ورود کمیته ملی به غزه، استقرار نیروهای بینالمللی و پرونده سلاح فلسطینی بررسی شد. او افزود این موضوع در چارچوب رویکردی «منطقی و معقول» مورد بحث قرار گرفت که برای همه طرفها قابل قبول باشد.
قاسم گفت توقف جنگ، ورود کمکهای بشردوستانه و آغاز بازسازی غزه همچنان اولویت اصلی حماس در این مذاکرات است.
با گذشت سه روز از امضای آنلاین یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، محرمانه ماندن سند انتقادهایی را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیشبینیشده برای تهران برانگیخته است. گزارشهای غیررسمی چارچوبی حاوی ۱۴ ماده درباره آتشبس، فروش نفت، وضعیت تحریمها و برنامه هستهای ترسیم میکند.
۱۴ بند مندرج در توافق را اینجا بخوانید.
مقامهای سوئیسی اعلام کردند مراسم امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی «بورگناشتوک» برگزار خواهد شد؛ مکانی که برخلاف برنامه اولیه، جایگزین ژنو شده است.
وزارت خارجه سوئیس به شبکه سیانان گفت که این مراسم در مجموعه لوکس بورگناشتوک مشرف به دریاچه لوسرن و در کانتون نیدوالدن برگزار میشود. به گفته این وزارتخانه، انتخاب این محل پس از رایزنی و تماس نزدیک با آمریکا، جمهوری اسلامی، پاکستان و قطر انجام شده است.
بر اساس اعلام مقامهای سوئیسی، محل برگزاری مراسم از سوی میانجیهای پاکستانی و قطری و همچنین دو طرف توافق پیشنهاد شده بود.
دولت سوئیس برای تامین امنیت این رویداد حدود دو هزار سرباز را به کار خواهد گرفت. همچنین از ۲۸ تا ۳۰ خرداد منطقه پرواز ممنوع بر فراز کوه بورگناشتوک اعمال میشود.
بورگناشتوک پیشتر نیز میزبان رویدادهای مهم بینالمللی بوده است. این اقامتگاه در ژوئن ۲۰۲۴ محل برگزاری نشست صلح اوکراین بود که با حضور هیاتهایی از کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
این مجموعه همچنین به دلیل استفاده بهعنوان محل فیلمبرداری بخشهایی از فیلم «گلدفینگر» از مجموعه جیمز باند در سال ۱۹۶۴، شهرت جهانی دارد.
اندکی پس از آغاز کارزار نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، مجموعهای از اهداف را برای این عملیات برشمرد؛ از نابودی توان موشکی گرفته تا جلوگیری دائمی از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای.
پس از حدود ۱۱۰ روز از آغاز این کارزار و در شرایطی که تهران و واشینگتن به تفاهم دست یافتهاند، این پرسش مطرح میشود که ترامپ تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است؟
گزارش کامل را اینجا بخوانید.