روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، نوشت هرگونه عهدنامه و موافقت‌نامه بین‌المللی طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم‌نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند.

کیهان با مقایسه این موضوع با برجام نوشت حتی اگر برخی «یادداشت تفاهم» را تعهدآور ندانند، طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانون اساسی درباره آن رعایت شود.

این روزنامه تاکید کرد متن تفاهم‌نامه باید پیش از امضا «کالبدشکافی و راستی‌آزمایی» شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن، حق «قانونی و شرعی» آن‌هاست.

کیهان همچنین نوشت محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، حتی با وجود حضور در تیم مذاکره‌کننده، نمی‌تواند به جای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد.

این روزنامه با اشاره به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر ارسال توافق به کنگره آمریکا، از پنهان ماندن متن تفاهم‌نامه از نمایندگان مجلس انتقاد کرد.