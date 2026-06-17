نشریه فوربز گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی چند روز پس از اعلام تفاهم با آمریکا، در سفر به مسکو قرارداد خرید ۲۰ بالگرد روسی را امضا کردند.
بر اساس این گزارش، پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مسکو قرارداد خرید این بالگردها را با مدیرعامل شرکت روسی هلیکوپترز امضا کرد. خبرگزاری وانا گزارش داد قرار است چهار فروند نخست از این بالگردها تا مارس ۲۰۲۷ تحویل شوند.
فوربز نوشت این بالگردها برای ناوگان پشتیبانی و امداد هوایی هلال احمر خریداری شدند.
این نشریه افزود قرارداد خرید بالگردها در شرایطی امضا شد که جمهوری اسلامی همزمان با اجرای تفاهم با آمریکا، گسترش همکاریهای اقتصادی با روسیه و نوسازی بخشی از ناوگان هوایی خود را دنبال میکند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیز هماکنون در روسیه به سر میبرد و در دیدار با مقامهای روسی خواستار گسترش همکاریهای بانکی، مالی و تجاری میان تهران و مسکو شده است.