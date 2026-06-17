مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به یادداشت تفاهم ایالات متحده و جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران خواستار آن است که اسرائیل دفاع از مرزهای خود در برابر حزبالله را متوقف کند، در حالی که اجرای طرح صلح در غزه به خلع سلاح حماس وابسته است.
هاکبی افزود: «همه اعضای حزبالله و حماس به "کشور مادر" خود، یعنی ایران، منتقل شوند.»
او نوشت در صورت تحقق چنین اقدامی، لبنان و اسرائیل از «نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران» رها خواهند شد.
هاکبی در پایان پیام خود نوشت: «به صلح فرصت بدهید.»
لیونل مسی با ثبت نخستین هتتریک خود در جام جهانی، تبدیل شدن به اولین بازیکن تاریخ با تجربه حضور در ۶ دوره این تورنمنت و رسیدن به رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها، یک شب تاریخی را در بازی مقابل الجزایر رقم زد.
در ورزشگاه کانزاسسیتی، ابرستاره آرژانتینی در دویستمین بازی ملی خود و در آستانه ۳۹ سالگی، طلسم شکستهای پیشین آرژانتین در بازیهای افتتاحیه به عنوان مدافع قهرمانی (در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰) را به دست فراموشی سپرد.
برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی، به طور مشترک در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار بگیرد.
او همچنین رکورد رقیب دیرینهاش، کریستیانو رونالدو، را شکست و به مسنترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در جام جهانی هتتریک کرده است.
مسی گل اول را در دقیقه ۱۷ با پاس رودریگو دِپاول و با ضربهای کاتدار وارد دروازه لوکا زیدان کرد. او در نیمه دوم از اشتباه دروازهبان سود برد و گل دومش را زد. مسی در دقیقه ۷۶ با شلیکی سهمگین از پشت محوطه جریمه، شب رویاییاش را کامل کرد.
کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با انتقاد از تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا گفت در این تفاهم، تکلیف پرداخت غرامت جنگ مشخص نشده و اشارهای نشده که تنگه هرمز تحت اختیار جمهوری اسلامی میماند و کشتیها با تشخیص تهران اجازه عبور دارند.
او گفت تیم مذاکرهکننده پذیرفته است تنگه هرمز به حالت سابق بازگردد و همه بتوانند در آن تردد کنند. غضنفری این موضوع را «نقض خطوط رهبری» خواند و گفت در چند مورد دیگر نیز دستور مجتبی خامنهای نقض شده است.
غضنفری همچنین با اشاره به اعلام خزانهداری آمریکا درباره پرداخت خسارت کشورهای عربی از محل پولهای مسدودشده ایران گفت آمریکا نهتنها قصد آزادسازی این پولها را ندارد، بلکه میخواهد آن را به «دشمنان» جمهوری اسلامی پرداخت کند.
او همچنین گفت سه شب پیش (۲۴ خرداد) قرار بود جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت، به اسرائیل موشک شلیک کند، اما این حمله پس از آن متوقف شد که گفته شد آمریکا شروط جمهوری اسلامی را پذیرفته و اسرائیل نیز قبول کرده دیگر حملهای انجام ندهد.
غضنفری افزود بعدا مشخص شد این شروط محقق نشده، آمریکا تسلیم نشده و اسرائیل همچنان به لبنان حمله میکند. او گفت اگر این تفاهمنامه جمعه امضا شود، اسرائیل ظرف چند روز آن را نقض خواهد کرد و دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکند، گفت: «نه، به لبنان حمله میکند.» غضنفری افزود عباس عراقچی گفته اگر اسرائیل از این پس به لبنان حمله کند، این اقدام به معنای نقض یادداشت تفاهم است و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی باید به اسرائیل حمله کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت در این تفاهمنامه به ممنوعیت ورود ناوهای نظامی خارجی به خلیج فارس و محدودیت تردد کشتیهای اسرائیلی اشاره نشده است.
کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران با انتقاد از تفاهمنامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت در این توافق، تکلیف پرداخت غرامت جنگ مشخص نشده و اشارهای نشده که تنگه هرمز تحت اختیار جمهوری اسلامی میماند و کشتیها با تشخیص تهران اجازه عبور دارند.
او گفت تیم مذاکرهکننده پذیرفته است تنگه هرمز به حالت سابق بازگردد و همه بتوانند در آن تردد کنند. غضنفری این موضوع را «نقض خطوط رهبری» خواند و گفت در چند مورد دیگر نیز دستور مجتبی خامنهای نقض شده است.
غضنفری همچنین با اشاره به اعلام خزانهداری آمریکا درباره پرداخت خسارت کشورهای عربی از محل پولهای مسدودشده ایران گفت آمریکا نهتنها قصد آزادسازی این پولها را ندارد، بلکه میخواهد آن را به «دشمنان» جمهوری اسلامی پرداخت کند.
او همچنین گفت سه شب پیش (۲۴ خرداد) قرار بود جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت، به اسرائیل موشک شلیک کند، اما این حمله پس از آن متوقف شد که گفته شد آمریکا شروط جمهوری اسلامی را پذیرفته و اسرائیل نیز قبول کرده دیگر حملهای انجام ندهد.
غضنفری افزود بعدا مشخص شد این شروط محقق نشده، آمریکا تسلیم نشده و اسرائیل همچنان به لبنان حمله میکند. او گفت اگر این تفاهمنامه جمعه امضا شود، اسرائیل ظرف چند روز آن را نقض خواهد کرد و دوباره به جمهوری اسلامی حمله میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله میکند، گفت: «نه، به لبنان حمله میکند.» غضنفری افزود عباس عراقچی گفته اگر اسرائیل از این پس به لبنان حمله کند، این اقدام به معنای نقض یادداشت تفاهم است و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی باید به اسرائیل حمله کند.
این نماینده مجلس همچنین گفت در این توافق به ممنوعیت ورود ناوهای نظامی خارجی به خلیج فارس و محدودیت تردد کشتیهای اسرائیلی اشاره نشده است.
حاشیههای نخستین دیدار تیم فوتبال ایران برابر نیوزیلند ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچمهای شیر و خورشید در داخل و خارج از ورزشگاه، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی داشته است.
گزارش علیرضا مدیری، خبرنگار ایراناینترنشنال
حاشیههای نخستین دیدار تیم فوتبال ایران برابر نیوزیلند ادامه دارد. حضور گسترده ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با پرچمهای شیر و خورشید در داخل و خارج از ورزشگاه، بازتاب گستردهای در رسانههای جهان و شبکههای اجتماعی داشته است.
گزارش علیرضا مدیری، خبرنگار ایراناینترنشنال