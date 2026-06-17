اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، چهارشنبه ۲۷ خرداد اعلام کرد این کشور بازگشت ۳۰ شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می‌کند. این افراد شامل ۲۲ خدمه نفتکش «داوینا» هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود.

دار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این گروه شامل هشت ماهیگیر ایرانی نیز می‌شود که پس از به گل نشستن قایقشان در دریا، توسط کشتی بریتانیایی «ام‌ام‌ای ولور» نجات یافته‌اند. به گفته او، انتظار می‌رود هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند.

وزیر خارجه پاکستان گفت اسلام‌آباد در هماهنگی نزدیک با مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری می‌کند. او افزود پاکستان به همکاری‌های بشردوستانه متعهد است و هرگونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد.

ارتش آمریکا ۱۵ خرداد اعلام کرد نفتکش تحریم‌شده «داوینا» را در اقیانوس هند توقیف کرده است. این نفتکش که با نام «لنور» نیز شناخته می‌شود، توانایی حمل حدود دو میلیون بشکه نفت خام را دارد و در اکتبر ۲۰۲۴ به دلیل مشارکت در تجارت نفت ایران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت.