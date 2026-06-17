دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند، اما انتظار دارد این کشور در تصمیمگیریهایش «قضاوت درست» داشته باشد.
ترامپ در دیدار با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه به خبرنگاران گفت: «میخواهم اسرائیل بتواند از خود محافظت کند، اما میخواهم از قضاوت درست استفاده کند.»
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح میشود که ارتش اسرائیل در واکنش به آنچه نقض آتشبس از سوی حزبالله خواند، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله قرار داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت انتظار دارد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی جمعه ۲۹ خرداد امضا شود.
ترامپ در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه گفت: «فکر میکنم این کار انجام شود. آنها میخواهند امضا کنند و به زندگی عادی بازگردند.»
او یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد و گفت این سند یک «توافق» کوتاه مدت نیست، بلکه متنی مفصل و جزیینگر است که به یک قرارداد کامل شباهت دارد.
ترامپ افزود اگر این تفاهم امضا نشود، روند مذاکرات باید از ابتدا آغاز شود.
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، ابراز امیدواری کرد صلح در خلیج فارس پایدار و دائمی باشد.
مودی همچنین گفت امنیت دریانوردان هندی از اهمیت حیاتی برخوردار است و دهلینو تحولات منطقه را از نزدیک دنبال میکند.
بازگشایی تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی در خلیج فارس از محورهای اصلی گفتوگوهای مربوط به تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی به شمار میرود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی در تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز نیز «بلافاصله» بازگشایی خواهد شد.
ترامپ که در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه این پیام را منتشر کرد، گفت مهمترین موضوع مورد توجه رهبران حاضر در این نشست، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین سفر خود به فرانسه را «بسیار موفق» توصیف کرد و گفت بازارهای مالی آمریکا پس از دستیابی به توافق رشد کردند و قیمت نفت نیز در حال کاهش است.
قرار است یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی روز جمعه در سوئیس بهطور رسمی امضا شود.
سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامهای سرگشاده به کمیته انضباطی فیفا، شادی پس از گل محمد محبی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در دیدار مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ را مصداق «رفتارهای غیرورزشی» دانسته که میتواند «موجب بیاعتباری فوتبال» شود.
مطابق این آییننامه، رفتارهای غیرورزشی میتواند مجازاتهایی در پی داشته باشد.
محبی پس از زدن گل دوم ایران به نیوزیلند، دست خود را به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنشها را در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهاماتی مطرح شده است مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
این سازمان در نامه خود، با استناد به مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۵ آییننامه انضباطی فیفا، بر لزوم رعایت اصول بازی جوانمردانه، پرهیز از رفتارهای غیرورزشی و امکان اعمال مجازات در صورت استفاده از حرکات یا نشانههایی که میتواند موجب بیاعتباری فوتبال شود، تاکید کرده است.
به نوشته سازمان حقوق بشر برای ورزش، نشان دادن ژست «تفنگ» مستقیما در چارچوب مقررات کمیته انضباطی فیفا قرار میگیرد و پرسشهایی را درباره نحوه اعمال این مقررات در مسابقات رسمی، از جمله جام جهانی ۲۰۲۶، مطرح میکند.
این سازمان از کمیته انضباطی فیفا خواسته است به طور رسمی «حرکت گزارششده محمد محبی را بررسی و اعلام کند که آیا تصمیم انضباطی در این خصوص گرفته شده یا خواهد شد.»
محبی درباره شادی گلش گفته است: «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.»
نشریه فوربز گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی چند روز پس از اعلام تفاهم با آمریکا، در سفر به مسکو قرارداد خرید ۲۰ بالگرد روسی را امضا کردند.
بر اساس این گزارش، پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مسکو قرارداد خرید این بالگردها را با مدیرعامل شرکت روسی هلیکوپترز امضا کرد. خبرگزاری وانا گزارش داد قرار است چهار فروند نخست از این بالگردها تا مارس ۲۰۲۷ تحویل شوند.
فوربز نوشت این بالگردها برای ناوگان پشتیبانی و امداد هوایی هلال احمر خریداری شدند.
این نشریه افزود قرارداد خرید بالگردها در شرایطی امضا شد که جمهوری اسلامی همزمان با اجرای تفاهم با آمریکا، گسترش همکاریهای اقتصادی با روسیه و نوسازی بخشی از ناوگان هوایی خود را دنبال میکند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نیز هماکنون در روسیه به سر میبرد و در دیدار با مقامهای روسی خواستار گسترش همکاریهای بانکی، مالی و تجاری میان تهران و مسکو شده است.