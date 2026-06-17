مطابق این آیین‌نامه، رفتارهای غیرورزشی می‌تواند مجازات‌هایی در پی داشته باشد.

محبی پس از زدن گل دوم ایران به نیوزیلند، دست خود را به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت.

این شادی جنجالی موجی از واکنش‌ها را در رسانه‌های اجتماعی به راه انداخته و اتهاماتی مطرح شده است مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریک‌آمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا می‌خواهند این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.

این سازمان در نامه خود، با استناد به مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۵ آیین‌نامه انضباطی فیفا، بر لزوم رعایت اصول بازی جوانمردانه، پرهیز از رفتارهای غیرورزشی و امکان اعمال مجازات در صورت استفاده از حرکات یا نشانه‌هایی که می‌تواند موجب بی‌اعتباری فوتبال شود، تاکید کرده است.

به نوشته سازمان حقوق بشر برای ورزش، نشان دادن ژست «تفنگ» مستقیما در چارچوب مقررات کمیته انضباطی فیفا قرار می‌گیرد و پرسش‌هایی را درباره نحوه اعمال این مقررات در مسابقات رسمی، از جمله جام جهانی ۲۰۲۶، مطرح می‌کند.

این سازمان از کمیته انضباطی فیفا خواسته است به طور رسمی «حرکت گزارش‌شده محمد محبی را بررسی و اعلام کند که آیا تصمیم انضباطی در این خصوص گرفته شده یا خواهد شد.»

محبی درباره شادی گلش گفته است: «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.»