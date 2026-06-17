لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت پس از گفتوگویی طولانی با استیو ویتکاف به این نتیجه رسیده که امضای تفاهمنامه با جمهوری اسلامی به نفع آمریکا خواهد بود، زیرا به بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها با ایران کمک میکند.لیندزی گراهام افزود: «هنوز مشخص نیست آیا آمریکا میتواند به توافقی قابل راستیآزمایی و قابل قبول با جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای و سایر موضوعات دست یابد یا نه، اما تلاش برای دستیابی به چنین توافقی زیان چندانی ندارد.»او ادامه داد: «ثبات اقتصادی ناشی از بازگشایی تنگه هرمز و توقف درگیریها میتواند مسیری برای صلحی فراتر از مناقشه کنونی با جمهوری اسلامی ایجاد کند.»لیندزی گراهام گفت گسترش پیمان ابراهیم و عادیسازی روابط میان عربستان سعودی و اسرائیل هدف نهایی دونالد ترامپ و او است.لیندزی گراهام گفت امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گامی ضروری برای تحقق ثبات منطقهای و پیشبرد روند صلح در خاورمیانه است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ترافیک دریایی در تنگه هرمز در مدت مشخصی به حالت عادی بازمیگردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «برای تدوین سازوکار مدیریت تنگه هرمز، ایران و عمان همکاری خواهند کرد و هر جا لازم باشد، با کشورهای دیگر منطقه تبادل نظر میکنیم.»
بقائی گفت: «آمریکا باید تا ۳۰ روز به محاصره دریایی پایان دهد.»
او تاکید کرد: «ادامه حملات اسرائیل به لبنان نقض تفاهمنامه است و تدابیر لازم در اینباره اتخاذ خواهد شد.»
شبکه اسرائیلی آی۲۴ نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد متن رسمی یادداشت تفاهم منتشر شده و بر اساس آن، همه درگیریها از جمله در لبنان فورا متوقف میشود.
بر اساس این گزارش، این توافق همچنین یک برنامه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی پیشبینی میکند.
آی۲۴ نیوز گزارش داد طبق متن رسمی یادداشت تفاهم، ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور و تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی رقیق خواهد شد.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، گفت: «اگر بر اساس اطلاعات و گزارشهای منتشرشده تاکنون قضاوت کنیم، ارزیابی غالب این است که دستکم در کوتاهمدت جمهوری اسلامی از این تفاهم فرصت تنفس و بازسازی بیشتری به دست میآورد.»
او افزود: «با این حال، قضاوت نهایی همچنان به جزییات توافق و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.»
کریستیانو رونالدو، فوقستاره تیم ملی پرتغال، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد رکورد دیگری را به کارنامه پرافتخار خود افزود. رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب اصلی پرتغال برای دیدار افتتاحیه این تیم مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در هیوستون به میدان رفت.
این بیستوسومین حضور او در مسابقات جام جهانی در طول شش دوره مختلف این رقابتها بود.
او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفتهاند.
همچنین رونالدو به مسنترین بازیکن غیر دروازهبان تبدیل شد که در ترکیب اصلی یک مسابقه جام جهانی قرار گرفته است.
او پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، هشت گل و دو پاس گل در تاریخ این رقابتها ثبت کرده بود.
رونالدو نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ برای پرتغال بازی کرد و تیمش را به مقام چهارم رساند؛ بهترین نتیجه پرتغال از زمان کسب مقام سوم در جام جهانی ۱۹۶۶.
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رونالدو نخستین بازیکن مرد تاریخ شد که در پنج دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است.
وبسایت اکسیوس گزارش داد که آمریکا، جمهوری اسلامی و کشورهای میانجی در حال بررسی تغییر زمان امضای نهایی یادداشت تفاهم به زمانی پیش از جمعه ۲۹ خرداد هستند تا تنگه هرمز زودتر باز شود.
این رسانه چهارشنبه ۲۷ خرداد در گزارشی کوتاه به نقل از یک دیپلمات از یکی از کشورهای میانجی مذاکرات و منبع دیگری که از مذاکرات آگاه است، نوشت که طرفین در حال بررسی تسریع جدول زمانی امضای یادداشت تفاهماند. در این صورت، امضای دوم نیز بهصورت الکترونیکی انجام میشود و ممکن است آمریکا سرانجام متن توافق را منتشر کند.
محرمانه ماندن این سند انتقادهایی را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیشبینیشده برای تهران برانگیخته است.
بر اساس نسخههایی از متن یادداشت تفاهم که بهطور غیررسمی از سوی رسانههای مختلف از جمله العربیه، سیانان، بلومبرگ و والاستریت ژورنال منتشر شده است، بند پنجم یادداشت به موضوع بازگشایی تنگه هرمز اشاره دارد. بر اساس این بند جمهوری اسلامی موظف است بلافاصله پس از امضای این سند، اقدامهای لازم برای تضمین از سرگیری تردد کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را آغاز کند، بهنحوی که تردد از تنگه هرمز حداکثر ظرف ۳۰ به سطح پیش از جنگ بازگردد.
اکسیوس به نقل از منبع دیپلماتیک گزارش داد که دو طرف درباره بازگشایی هرچه سریعتر تنگه هرمز توافق دارند و گفتوگوها درباره تسریع جدول زمانی با همین هدف انجام میشود. به گفته این منبع، فشار سیاسی بر کاخ سفید برای انتشار متن یادداشت تفاهم نیز میتواند یکی دیگر از عوامل تغییر زمانبندی باشد.
منبع آگاه از مذاکرات نیز مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار منتشر نشدن متن تا زمان امضای رسمی بوده است.
هر دو منبع به اکسیوس گفتند که حتی اگر امضای رسمی تفاهمنامه بهصورت دیجیتالی و زودتر از موعد اعلامشده انجام شود، دیدار هیاتهای ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، طبق برنامه پیشبینی شده روز جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس برگزار میشود.
انتظار میرود در این جلسه درباره آغاز مذاکرات مربوط به برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفتوگو کنند.
منبع دیپلماتیک اکسیوس همچنین به این رسانه گفته است که با وجود اعلام امضای اولیه در روز یکشنبه ۲۴ خرداد، چنین امضایی انجام نشده است. در مقابل، منبع آگاه به مذاکرات مدعی شد این امضا انجام شده و امضای پیشِرو امضای دوم خواهد بود.
سیانان عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد گزارش داد جزییات فنی توافق همچنان در حال نهایی شدن است و به همین دلیل، احتمال تغییر در متن و نحوه نگارش برخی بندهای آن وجود دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما همزمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.