این رسانه چهارشنبه ۲۷ خرداد در گزارشی کوتاه به نقل از یک دیپلمات از یکی از کشورهای میانجی مذاکرات و منبع دیگری که از مذاکرات آگاه است، نوشت که طرفین در حال بررسی تسریع جدول زمانی امضای یادداشت تفاهم‌اند. در این صورت، امضای دوم نیز به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و ممکن است آمریکا سرانجام متن توافق را منتشر کند.

محرمانه ماندن این سند انتقادهایی را درباره ماهیت آن و دامنه امتیازهای پیش‌بینی‌شده برای تهران برانگیخته است.

بر اساس نسخه‌هایی از متن یادداشت تفاهم که به‌طور غیررسمی از سوی رسانه‌های مختلف از جمله العربیه، سی‌ان‌ان، بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال منتشر شده است، بند پنجم یادداشت به موضوع بازگشایی تنگه هرمز اشاره دارد. بر اساس این بند جمهوری اسلامی موظف است بلافاصله پس از امضای این سند، اقدام‌های لازم برای تضمین از سرگیری تردد کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را آغاز کند، به‌نحوی که تردد از تنگه هرمز حداکثر ظرف ۳۰ به سطح پیش از جنگ بازگردد.

اکسیوس به نقل از منبع دیپلماتیک گزارش داد که دو طرف درباره بازگشایی هرچه سریع‌تر تنگه هرمز توافق دارند و گفت‌وگوها درباره تسریع جدول زمانی با همین هدف انجام می‌شود. به گفته این منبع، فشار سیاسی بر کاخ سفید برای انتشار متن یادداشت تفاهم نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تغییر زمان‌بندی باشد.

منبع آگاه از مذاکرات نیز مدعی شد که جمهوری اسلامی خواستار منتشر نشدن متن تا زمان امضای رسمی بوده است.

هر دو منبع به اکسیوس گفتند که حتی اگر امضای رسمی تفاهم‌نامه به‌صورت دیجیتالی و زودتر از موعد اعلام‌شده انجام شود، دیدار هیات‌های ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، طبق برنامه پیش‌بینی شده روز جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس برگزار می‌شود.

انتظار می‌رود در این جلسه درباره آغاز مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت‌وگو کنند.

منبع دیپلماتیک اکسیوس همچنین به این رسانه گفته است که با وجود اعلام امضای اولیه در روز یکشنبه ۲۴ خرداد، چنین امضایی انجام نشده است. در مقابل، منبع آگاه به مذاکرات مدعی شد این امضا انجام شده و امضای پیشِ‌رو امضای دوم خواهد بود.

سی‌ان‌ان عصر چهارشنبه ۲۷ خرداد گزارش داد جزییات فنی توافق همچنان در حال نهایی شدن است و به همین دلیل، احتمال تغییر در متن و نحوه نگارش برخی بندهای آن وجود دارد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۷ خرداد در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر، یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را «بسیار قوی» توصیف کرد، اما هم‌زمان هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشینگتن، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد.