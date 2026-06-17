دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت گفت آمریکا در جریان جنگ اخیر بین ۱.۵ تا دو تریلیون دلار به جمهوری اسلامی خسارت وارد کرده است و این کشور برای بازسازی به سرمایهگذاری نیاز دارد.
ترامپ گفت هرگونه بهرهمندی جمهوری اسلامی از مزایای توافق با آمریکا بر اساس عملکرد تهران خواهد بود، اما واشینگتن هیچ پولی در اختیار تهران قرار نخواهد داد.
او افزود: «لازم نیست چیزی به آنها بدهیم»، اما در عین حال گفت ممکن است برخی کشورها یا سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در ایران ابراز تمایل کنند.
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به خسارتهای واردشده به تهران گفت: «کسی باید به آنها کمک کند، زیرا ما یک و نیم تا دو تریلیون دلار خسارت وارد کردیم.»
ترامپ همچنین گزارشها درباره سرمایهگذاری آمریکا در ایران را رد کرد و آن را «داستانی ساختگی» خواند.
همرمان خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکتهایی از آمریکا، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی تاکنون برای تامین بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از منابع یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشبینیشده در یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کردند.
به گفته منابع آگاه به رویترز، این صندوق یک سازوکار سرمایهگذاری خصوصی است و هیچ پول دولتی یا کمک بلاعوضی در آن وجود ندارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت اعلام کرد نسخههایی از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را که قرار است جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس امضا شود، در اختیار رسانهها قرار خواهد داد.
ترامپ گفت اگر مفاد توافق ظرف ۶۰ روز اجرایی نشود، آمریکا بار دیگر حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او افزود: «نمیخواهم این اتفاق بیفتد، چون توافق بسیار خوبی است، اما ممکن است مجبور شویم این کار را انجام دهیم، زیرا هرگز اجازه نخواهیم داد تهران به سلاح هستهای دست یابد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در این توافق پذیرفته است به سلاح هستهای دست پیدا نکند و این موضوع بهروشنی در متن توافق آمده است.
او درباره برجام گفت هدف جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل و بیثبات کردن خاورمیانه بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اظهاراتی درباره روابط خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت از او خواسته است در عملیات نظامی در لبنان رویکردی محتاطانهتر در پیش بگیرد.
ترامپ با توصیف نتانیاهو بهعنوان «فردی خوب» گفت او گاهی «بیش از حد هیجانزده» میشود، اما شریکی مهم برای آمریکا است.
رییسجمهوری آمریکا افزود میان دو طرف بر سر لبنان اختلافنظرهایی وجود داشته و به نتانیاهو گفته است: «میتوانی کمی ملایمتر عمل کنی؛ شاید لازم نباشد هر بار که فردی از حزبالله وارد ساختمانی میشود، آن ساختمان را ویران کنی.»
ترامپ در عین حال از همکاری با دولت اسرائیل تمجید کرد و گفت مشارکت آمریکا و اسرائیل «فوقالعاده» است. او افزود نتانیاهو آمریکا را شریک بزرگتر این رابطه میداند و این ارزیابی را «درست» توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیش از ترک نشست گروه هفت در فرانسه از یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت این تفاهمنامه نهتنها همه اهداف مورد نظر واشینگتن را محقق کرده، بلکه فراتر از انتظارات بود.
ترامپ گفت این «توافق» به درگیریهای کنونی پایان میدهد، تنگه هرمز را بازگشایی میکند و مانع از آن میشود که جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست یابد. او افزود: «تمام ماجرا همین بود.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به گزینه نظامی گفت اگر این توافق حاصل نمیشد، آمریکا میتوانست حملات خود را برای دو هفته، سه هفته، چند ماه یا حتی مدت طولانیتری ادامه دهد.
ترامپ همچنین گفت ادامه جنگ میتوانست پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد. او گفت: «نمیخواستم شاهد یک فاجعه اقتصادی باشم. اگر این وضعیت ادامه پیدا میکرد، چنین اتفاقی ممکن بود رخ دهد.»
ترامپ همچنین گفت نشست گروه هفت فرصت مناسبی برای گفتوگو با متحدان آمریکا درباره جزییات این «توافق تاریخی» فراهم کرده است.
آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام کرد سفارت ایتالیا در تهران و دفتر آژانس تجارت ایتالیا جمعه ۲۹ خرداد فعالیت خود را از سر میگیرند و سفیر ایتالیا نیز به تهران بازخواهد گشت.
تاجانی همچنین توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را تحولی امیدوارکننده توصیف کرد و گفت برای نخستین بار پس از هفتهها درگیری، نشانهای واقعی از صلح دیده میشود.
سفارت ایتالیا در تهران از ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ بهطور موقت در پی درگیری نظامی اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی تعطیل شد و اکنون پس از حدود سه ماه بازگشایی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد متن یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی که بهصورت دیجیتال امضا کرده است، «نهایی نیست» و هشدار داد که اگر راضی نباشد، اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. او همچنین ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی و توسعه ایران در چارچوب توافق را رد کرد.
ترامپ، چهارشنبه ۲۷ خرداد در جریان دیدار با رهبران سیاسی کشورها در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه، بارها درباره تفاهم با جمهوری اسلامی و پایان جنگ ایران اظهار نظر کرد. او در دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، گفت: «این فقط یک یادداشت تفاهم است. اگر از آن راضی نباشم و [حاکمان ایران] رفتارشان را اصلاح نکنند، دوباره به آنها شلیک میکنیم و روی سرشان بمب میریزیم. چون ۴۷ سال است که بدرفتاری کردهاند.»
ترامپ همچنین گفت این توافق «به دلایل زیادی توافق بزرگی است»، اما «دلیل اول و مهمتر از همه، ۹۹.۹ درصد موضوع، این است که آنها هرگز سلاح هستهای نخواهند داشت.»
تکذیب زمینهسازی برای ایجاد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری
رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش گزارشها درباره ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایهگذاری و بازسازی در ایران در چارچوب توافق نهایی با جمهوری اسلامی را رد کرد.
روزنامه فایننشالتایمز ۲۵ خرداد به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دولت ترامپ آماده است در صورت دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هستهای و پایان دادن به جنگ، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری را برای حکومت ایران فراهم آورد. این موضوع در روزهای گذشته در گزارشهای دیگر رسانهها نیز بازتاب یافت و جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز آن را تایید کرد.
ترامپ در پاسخ به درخواست یک خبرنگار برای تایید این گزارشها گفت: «این نادرست است.»
خبرنگار اشاره کرد که گفته میشود این صندوق از سوی متحدان خلیج فارس تامین مالی خواهد شد.
ترامپ در پاسخ گفت: «مردم اگر بخواهند میتوانند سرمایهگذاری کنند. یعنی من چه کار کنم؟ بگویم هیچکس هرگز اجازه سرمایهگذاری ندارد؟ ما سرمایهگذاری نمیکنیم. ما حتی ده سنت هم نمیگذاریم. مردم میتوانند تصمیم بگیرند این کار را انجام دهند، اما این به خودشان مربوط است... ما صندوقی نداریم.»
وقتی خبرنگار از او خواست روشن کند آیا از کشورهای خلیج فارس میخواهد چنین ابتکاری را تامین مالی کنند یا نه، ترامپ پاسخ داد: «نه، چنین درخواستی نکردهام.»
او افزود چنین حمایتی احتمالا به این زودیها انجام نخواهد شد و به رفتار جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت.
این موضع در حالی بیان شد که جیدی ونس، معاون ترامپ، همان روز در گفتوگو با شبکه سیبیاس موضعی متفاوت اتخاذ کرد و گفت هیچیک از مزایایی مانند اختصاص صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری یا آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی، بدون تغییر اساسی رفتار تهران محقق نخواهد شد.
در نسخههایی از متن یادداشت تفاهم که رسانههای مختلف از جمله العربیه، سیانان، بلومبرگ و والاستریت ژورنال منتشر کردهاند، بند ششم بر موضوع زمینهسازی برای ایجاد این صندوق متمرکز است. در این ماده آمده است: «ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، یک طرح جامع برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند که مورد توافق هر دو طرف باشد و تامین مالی دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین کند. سازوکار اجرایی این طرح بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف مدت ۶۰ روز تدوین خواهد شد.»
وضعیت تحریمها و تنگه هرمز
ترامپ افزود یادداشت تفاهم شامل لغو فوری تحریمها نیست، اما این موضوع در مراحل بعدی مذاکرات بررسی خواهد شد.
او همچنین درباره وضعیت تنگه هرمز گفت این آبراه راهبردی اکنون بهطور جزئی بازگشایی شده و انتظار میرود ظرف یک تا دو روز آینده بهطور کامل باز شود.
ترامپ با وجود محاصره بندرهای ایران از سوی واشینگتن و تهدیدهای پیشین آمریکا برای استفاده از زور بهمنظور بازگشایی این مسیر حیاتی کشتیرانی، گفت دستیابی به یک توافق مذاکرهشده درباره هرمز اجتنابناپذیر بود، زیرا «گزینه جایگزین، رکود اقتصادی جهانی بود».
رییسجمهوری آمریکا عصر چهارشنبه نیز در پیامی در تروت سوشال نوشت جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز «بلافاصله» بازگشایی خواهد شد.
او در این پست افزود مهمترین موضوع مورد توجه رهبران حاضر در نشست گروه هفت، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و بازگشایی تنگه هرمز است.
تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود
ترامپ همچنین در دیدار با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه نشست گروه هفت گفت از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند، اما انتظار دارد این کشور در «تصمیمهای سنجیده» بگیرد.
او گفت: «میخواهم اسرائیل بتواند از خود محافظت کند، اما میخواهم سنجیده تصمیم بگیرد و عمل کند.»
این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که ارتش اسرائیل در واکنش به آنچه نقض آتشبس از سوی حزبالله خواند، منطقه ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حمله قرار داد.