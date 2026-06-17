دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست گروه هفت اعلام کرد نسخه‌هایی از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را که قرار است جمعه ۲۹ خرداد در سوئیس امضا شود، در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.

ترامپ گفت اگر مفاد توافق ظرف ۶۰ روز اجرایی نشود، آمریکا بار دیگر حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت. او افزود: «نمی‌خواهم این اتفاق بیفتد، چون توافق بسیار خوبی است، اما ممکن است مجبور شویم این کار را انجام دهیم، زیرا هرگز اجازه نخواهیم داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت جمهوری اسلامی در این توافق پذیرفته است به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و این موضوع به‌روشنی در متن توافق آمده است.

او درباره برجام گفت هدف جمهوری اسلامی نابودی اسرائیل و بی‌ثبات کردن خاورمیانه بود.