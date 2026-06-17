ژوزف عون، رییس‌جمهور لبنان، گفت مسیر این کشور در مذاکرات و تحولات منطقه‌ای مستقل است و هیچ طرفی جای دولت لبنان در تصمیم‌گیری‌ها را نخواهد گرفت.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت لبنان از آتش‌بس و هر کشوری که به تحقق آن کمک کند، از جمله جمهوری اسلامی، حمایت می‌کند، اما روند مذاکرات باید از طریق دولت لبنان و تحت حاکمیت این کشور پیش برود.

عون افزود: «هرگونه توافق از طریق ما انجام خواهد شد، نه به بهای منافع ما.»