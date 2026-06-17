عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت منابع انسانی پرستاری در کشور اعلام کرد که در ۱۴ دانشگاه علوم پزشکی، میزان استقبال و تقاضا برای جذب پرستار کمتر از ظرفیتها و مجوزهای اعلامشده بوده است؛ موضوعی که به گفته او زنگ هشداری برای نظام سلامت به شمار میرود.
این مقام وزارت بهداشت با استناد به نتایج آخرین آزمون استخدامی، کاهش استقبال از فرصتهای شغلی پرستاری را نشانهای از چالشهای موجود در این حوزه دانست.
همزمان، احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، درباره ادامه خروج نیروهای متخصص از نظام سلامت هشدار داد و گفت بخش قابل توجهی از پرستارانی که شغل خود را ترک کردهاند، از نیروهای رسمی بودهاند.
نجاتیان افزود ترک خدمت نیروهای رسمی نشاندهنده مشکلات معیشتی و شرایط نامناسب کاری در حرفه پرستاری است؛ مسائلی که به گفته او بر توان نظام سلامت در حفظ و جذب نیروی انسانی تاثیر گذاشته است.
محمدمنان رییسی، نماینده مجلس جمهوری اسلامی، گفت مفاد یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا چندین بار در شورای عالی امنیت ملی و نزد مجتبی خامنهای بررسی شد و رهبر جمهوری اسلامی در هر مرحله درباره برخی بندهای توافق پرسشهایی مطرح کرد.
او در تجمع خیابانی هواداران حکومت گفت مجتبی خامنهای از اعضای شورای عالی امنیت ملی خواست بهصورت جداگانه به این پرسشها پاسخ دهند و برخلاف روال معمول، موافقت ۷۵ درصد اعضای شورا را شرط تصویب تفاهمنامه قرار داد.
رییسی گفت تنها یک عضو شورای عالی امنیت ملی با مفاد توافق مخالفت کرد و سایر اعضا به آن رای مثبت دادند.
این نماینده مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت در مورد موضع مجتبی خامنهای درباره امضای یادداشت تفاهم «کملطفی» شده است. او افزود نمیتوان گفت رهبر جمهوری اسلامی با رضایت کامل این توافق را پذیرفت، اما نمیتوان او را مخالف آن نیز دانست. به گفته او، روند بررسی تفاهمنامه نشاندهنده ملاحظات ویژه درباره مذاکره با آمریکا بود.
رییسی همچنین گفت نظر شخصی او این است که اکنون زمان مناسبی برای مذاکره و تفاهم با آمریکا نبود.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد اختلال در خدمات برخی بانکهای ایران که از ۲۳ خرداد آغاز شد، هنوز بهطور کامل برطرف نشده و دلیل آن فرسودگی و نقص فنی در بخشی از تجهیزات شبکه انفورماتیک است.
بر اساس این گزارش، بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات از جمله بانکهایی هستند که با این اختلال مواجه شدند و در روزهای اخیر بانک پاسارگاد نیز با مشکلات مشابه روبهرو شد.
تسنیم نوشت بررسیها نشان میدهد این اختلال به تجهیزات فرسوده و دارای ایراد در زیرساختهای فنی بازمیگردد؛ مشکلی که به گفته این خبرگزاری، از پیش درباره آن هشدار داده شده بود اما برای رفع آن اقدام موثری انجام نشد.
این گزارش در حالی منتشر شد که شورای هماهنگی بانکها پیشتر اعلام کرد اختلال در سامانههای بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک توسعه صادرات ناشی از «حمله سایبری محدود» به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانکها بوده است.
بر اساس پیشنویس یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی که در رسانهها منتشر شده است، واشینگتن متعهد شده در صورت دستیابی به توافق نهایی، داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند.
جمهوری اسلامی در ابتدا اصرار داشت هر توافقی باید شامل آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران باشد. با این حال، یک مقام آمریکایی روز یکشنبه به سیانان گفت: «تا زمانی که ایران به تعهدات خود عمل نکند، هیچ دارایی مسدودشدهای آزاد نخواهد شد.»
هیچ رقم رسمی و دقیقی از میزان داراییهای مسدودشده ایران منتشر نشده است، اما شبکه سیانان نوشت که این رقم بین ۱۲۴ تا ۱۶۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
قطر شش میلیارد دلار از داراییهای ایران که پیشتر در کره جنوبی مسدود شده بود، در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق آزادی زندانیان آمریکایی به حسابهایی در قطر منتقل شد. با این حال، سیانان گزارش داده است که آمریکا و قطر بعدا مانع دسترسی جمهوری اسلامی به این منابع شدند.
عمان بیش از ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از صادرات برق ایران که در حسابهایی در عراق نگهداری میشد، با مجوز دولت جو بایدن به حسابهای محدودشدهای در عمان و چند کشور دیگر منتقل شد. این منابع همچنان تحت محدودیتهای ناشی از تحریمها قرار دارند.
لوکزامبورگ خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، گزارش داده است که دستکم ۱.۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران به دلیل تحریمها در لوکزامبورگ مسدود شده است.
ژاپن خبرگزاری رویترز ارزش داراییهای مسدودشده ایران در ژاپن را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها خواستار آزادسازی این منابع شده است.
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد بیش از نیمی از منابع صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری سرمایهگذاری در ایران که در چارچوب تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی پیشبینی شده، پیشاپیش تعهد شد.
بر اساس این گزارش، این صندوق که «صندوق بازسازی و توسعه» نام خواهد گرفت، بهطور کامل از منابع بخش خصوصی تامین میشود و هیچ بودجه دولتی یا کمک مالی در آن وجود نخواهد داشت.
این منبع به رویترز گفت شرکتهایی از آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، مالزی و همچنین کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا برای مشارکت در این صندوق اعلام آمادگی کردند. سرمایهگذاریهای پیشبینیشده نیز بخشهای انرژی، حملونقل، لجستیک و تولید را در بر میگیرد.
رویترز نوشت هدف از ایجاد این صندوق، ایجاد انگیزه اقتصادی برای دستیابی به توافق نهایی میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. این صندوق تنها در صورت امضای «توافق نهایی» ایجاد میشود و در دوره ۶۰ روزه پس از امضای یادداشت تفاهم، جزییات پروژهها و نحوه اجرای آن بررسی میشود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه گفت آمریکا در ایران سرمایهگذاری نخواهد کرد و افزود واشینگتن حتی «۱۰ سنت» نیز برای این صندوق پرداخت نخواهد کرد.